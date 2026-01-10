ETV Bharat / international

వెనెజువెలాలో పెట్టుబడులు పెట్టే చమురు కంపెనీలకు మేమే రక్షణ కల్పిస్తాం: ట్రంప్

వెనెజువెలాలో చమురు కంపెనీల సంబంధాలను అమెరికా కోరుకోవడం లేదు- మీరు నేరుగా మాతోనే డీల్​ చేస్తున్నారు: ట్రంప్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 10, 2026 at 10:40 AM IST

Trump Promises To Oil Executives : వెనెజువెలాలో పెట్టుబడులు పెట్టే చమురు కంపెనీలకు పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హామీ ఇచ్చారు. అంతర్జాతీయ ఆయిల్​, గ్యాస్ రంగ ఎగ్జిక్యూటివ్​లతో సమావేశమైన ఆయన, "మీరు ఇప్పుడు నేరుగా మాతో (అమెరికాతో) లావాదేవీలు జరుపుతున్నారు. వెనెజువెలాతో కాదు. మీకు అక్కడ పూర్తి రక్షణ, భద్రత ఉంటుంది. మీరు వెనిజులాతో సంబంధం కలిగి ఉండాలని మేము కోరుకోవడం లేదు" అని పేర్కొన్నారు. అందుకే వెనెజువెలాలో తిరిగి చమురు కార్యకలాపాలు తిరిగి ప్రారంభించాలని ట్రంప్ ఆయిల్ సంస్థల ఎగ్జిక్యూటివ్​లను కోరారు.

దశాబ్దాల క్రితం వెనెజువెలా చమురు రంగాన్ని అమెరికా తన సాంకేతికత, నైపుణ్యం, పెట్టుబడులతో నిర్మించిందని ట్రంప్ గుర్తు చేశారు. 'గతంలో మన ఆస్తులను వారు దొంగిలించారు. కానీ అప్పటి అమెరికా అధ్యక్షులు ఏమీ చేయలేకపోయారు. కానీ ఇప్పుడు మేము చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నాం. మా ఆస్తులన్నింటినీ తిరిగి దక్కించుకోవడానికి చేయాల్సినవన్నీ చేస్తున్నాం' అని ట్రంప్​ పేర్కొన్నారు.

వెనెజువెలాలో మౌలిక సదుపాయాల పునర్నిర్మాణానికి అమెరికా చమురు సంస్థలు దాదాపు 100 బిలియన్​ డాలర్ల మేర సొంత నిధులు ఖర్చు చేస్తున్నాయని ట్రంప్ వెల్లడించారు.

డ్రగ్స్ నియంత్రణే లక్ష్యం!
ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్​, "వెనెజువెలాలో అమెరికా చేపట్టే చర్యలు ఆ దేశాన్ని మరింత సుసంపన్నంగా, శక్తివంతంగా మారుస్తాయి. ఈ మార్పు వల్ల అమెరికాలో డ్రగ్స్ వల్ల సంభవిస్తున్న మరణాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతుంది" అని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

మదురోపై నార్కో-టెర్రరిజం కేసు
గత శనివారం అమెరికన్ దళాలు మెరుపు దాడి చేసి వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్​ను బంధించి, యూఎస్​కు తరలించాయి. మదురో దంపతులు డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్​కు, నార్కో-టెర్రరిజానికి పాల్పడుతున్నారని అమెరికాలో కేసులు పెట్టారు. దీనితో డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్​ వెనెజువెలా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి తామే వెనెజువెలా పాలనను తామే నిర్వహిస్తామని ట్రంప్ చెబుతుండడం గమనార్హం.

రష్యా, చైనా ఉనికి సహించం
మరోవైపు వెనెజువెలాలో రష్యా, చైనాల ఉనికిని తాము ఏమాత్రం సహించమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్​ ప్రభుత్వం అమెరికాకు మిత్ర పక్షంగా వ్యవహరిస్తోందని అన్నారు. భవిష్యత్​లోనూ ఇదే కొనసాగుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

చమురు ట్యాంకర్లు స్వాధీనం
మరోవైపు అమెరికా వెనెజువెలా చమురుపై పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించాలని నిర్ణయించుకుంది. అందుకే వెనెజువెలా చమురును తీసుకెళ్తున్న ట్యాంకర్లను స్వాధీనం చేసుకుంటోంది. ఇప్పటి వరకు 5 చమురు ట్యాంకర్లను అదుపులోకి తీసుకుంది. అంతేకాదు ఆంక్షల పరిధిలో ఉన్న 30-50 మిలియన్ బ్యారెళ్ల్ చమురు విక్రయాలను పూర్తిగా తన ఆధీనంలోకి తీసుకుని, నియంత్రిస్తామని ట్రంప్ ఇది వరకే పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా అంతర్జాతీయ చమురు కంపెనీల ఎగ్జిక్యూటివ్​లతో ట్రంప్ సమావేశమయ్యారు.

వాస్తవానికి వైట్​ హౌస్​ ఆహ్వానించిన ఈ 17 కంపెనీల్లో షెవ్రాన్​, ఎక్సాన్​ మొబిల్​, కోనోకో ఫిలిప్స్​ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ఉన్నాయి. అయితే ఎక్సాన్​ మొబిలి సీఈఓ డారెన్ వుడ్స్​ మాట్లాడుతూ, 'ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వెనెజువెలాలో పెట్టుబడులు పెట్టడం సాధ్యం కాదన్నారు. చట్టపరమైన వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని, హైడ్రోకార్బన్ చట్టాల్లో శాశ్వత మార్పులు చేయాలని' అభిప్రాయపడ్డారు.

వాస్తవానికి వెనిజులా తాత్కాలిక అధ్యక్షురాలు డెల్సీ రోడ్రిగ్జ్ పబ్లిక్‌గా ట్రంప్‌ను విమర్శిస్తున్నప్పటికీ, తెర వెనుక ఆమె తమ ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తున్నారని ట్రంప్ చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో, మదురో తొలగింపును అమెరికా "హింసాత్మక సామ్రాజ్యవాదం"గా కొందరు విమర్శిస్తున్నారు. ట్రంప్ మాత్రం తాను చేయాలని అనుకుంటున్నది చేస్తూ పోతున్నారు.

