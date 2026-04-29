ETV Bharat / international

'మేము లేకుంటే అమెరికన్స్ ఫ్రెంచ్ మాట్లాడేవారు'- ట్రంప్​పై కింగ్​ చార్లెస్​ సైటర్లు

వైట్​హౌస్ విందులో కింగ్ చార్లెస్​ సెటైర్లు – అమెరికా, బ్రిటన్ బంధంపై​ కీలక వ్యాఖ్యలు

King Charles On Trump
Britain's King Charles III talks with President Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 29, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

King Charles On Trump : సాధారణంగా వివిధ దేశాధినేతలను వైట్ హౌస్​కు పిలిచి వారిపై నోటి దురుసు ప్రదర్శించే అలవాటు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​నకు ఉంటుంది. అయితే ఈసారి సీన్ రివర్స్ అయింది. వైట్ హౌస్​లో ట్రంప్​ను బ్రిటన్ రాజు కింగ్ చార్లెస్-3 తీవ్ర స్థాయిలో రోస్ట్ చేశారు. బ్రిటన్ జోక్యం లేకపోయి ఉంటే, అమెరికన్లు ఇప్పటికీ ఫ్రెంచ్ మాట్లాడేవారేమో అని సైటర్ వేశారు. నాలుగు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా అమెరికా కాలమానం ప్రకారం వైట్​హౌస్​లో జరిగిన విందులో కింగ్​ చార్లెస్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'మీరు ఇటీవల అమెరికా లేకపోతే యూరప్ దేశాలు జర్మన్ మాట్లాడేవి అన్నారుగా. అదే విధంగా, మేము లేకపోతే మీరు ఫ్రెంచ్ మాట్లాడేవారేమో' అని చార్లెస్​ సరదా వ్యాఖ్యలు చేయడంతో సభలో అందరూ గట్టిగా నవ్వారు. 250 ఏళ్ల క్రితం అమెరికాకు స్వాతంత్ర్యం రాకముందు, ఈ దేశంపై పట్టు కోసం బ్రిటన్‌, ఫ్రాన్స్‌ చేసిన ప్రయత్నం గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. చార్లెస్ ఇంతటితో ఆగలేదు. రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజమైన ట్రంప్​ను ఉద్దేశించి 1814లో బ్రిటన్ సైన్యం వైట్ హౌస్​ను తగులబెట్టిన ఘటనను రియల్ ఎస్టేట్ రీ-డెవలప్ మెంట్ అంటూ అభివర్ణించారు. బ్రిటిష్ వలస పన్నులకు వ్యతిరేకంగా 1773లో జరిగిన చారిత్రాత్మక నిరసన అయిన బోస్టన్​ టీ పార్టీ కంటే ఈ రోజు విందు చాలా మెరుగైనది అని చమత్కారంగా మాట్లాడారు.

అమెరికా- బ్రిటన్​ బంధంపై వ్యాఖ్యలు
అమెరికా స్వాతంత్ర్యం 250వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, రెండు దేశాల సంబంధాలు అభివృద్ధి చెందిన తీరు పట్ల కింగ్ చార్లెస్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత కీలకమైన కూటమిని నిర్మించడానికి తాము ఏకమయ్యాయమని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ సంయుక్త సమావేశంలో చేసిన ప్రసంగంలో కూడా చార్లెస్, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల్లో లోపలికి మళ్లకుండా, గ్లోబల్ బాధ్యతలను కొనసాగించాలని సూచించారు.

ట్రంప్​ కూడా సరదా వ్యాఖ్యలు
కింగ్ చార్లెస్​ ప్రసంగానికి స్పందిస్తూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన కాంగ్రెస్​లో ప్రసంగించి డెమొక్రాట్లను కూడా నిలబడేలా చేశారని అన్నారు. కానీ అది తాను చేయలేకపోయాని తెలిపారు. స్టేట్‌ డిన్నర్‌లో అద్భుతమైన ప్రసంగం చేసినందుకు బ్రిటన్ రాజును అభినందించారు. ఇరాన్‌తో యుద్ధం విషయంలో తమకు మద్దతిచ్చేందుకు ఆ దేశ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్‌ ముందుకు రాకపోవడాన్ని విమర్శించారు.

'ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై అమెరికా వైఖరికి కింగ్ చార్లెస్ మద్దతు'
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ అణు లక్ష్యాలకు వ్యతిరేకంగా అమెరికా తీసుకున్న వైఖరికి కింగ్ చార్లెస్ పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నారని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. సాంప్రదాయ ప్రసంగం మధ్యలోనే ట్రంప్ పశ్చిమాసియా పరిస్థితులను ప్రస్తావించారు. ప్రస్తుతం తాము పశ్చిమాసియాలో పని చేస్తున్నామని, అది చాలా బాగా సాగుతోందని అన్నారు. ఇరాన్ అణు సామర్థ్యాన్ని అడ్డుకోవడంపై అమెరికా కట్టుబడి ఉందని అన్నారు. ఈ విషయంలో చార్లెస్​ మరింతగా ఏకీభవిస్తున్నారని అన్నారు.

ఇది మొదటిసారి కాదు
అమెరికా మీడియా సీఎన్​ఎన్ నివేదిక ప్రకారం, ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు బ్రిటన్ రాజును అసౌకర్య పరిస్థితిలోకి నెట్టాయి. రాజ్యాంగ పరంగా చార్లెస్​ రాజకీయంగా తటస్థంగా ఉండాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇలాంటి సున్నిత అంశాలపై రాజుతో జరిగిన వ్యక్తిగత చర్చలను బహిరంగంగా వెల్లడించడం దౌత్య నిబంధనలకు విరుద్ధమని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. సాంప్రదాయం ప్రకారం రాజుతో జరిగిన సంభాషణలను గోప్యంగా ఉంచాల్సి ఉంటుంది. గతంలో కూడా ట్రంప్, చార్లెస్​(అప్పుడు ప్రిన్స్‌గా ఉన్నప్పుడు) వాతావరణ మార్పులపై జరిగిన చర్చలను బయటపెట్టారు. అలాగే దివంగత క్వీన్ ఎలిజబెత్ IIతో జరిగిన వ్యక్తిగత సంభాషణల వివరాలను కూడా వెల్లడించారు.

TAGGED:

KING CHARLES ROAST TRUMP
WHITE HOUSE STATE DINNER
KING CHARLES US VISIT
KING CHARLES ON TRUMP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.