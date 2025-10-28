'మిమ్మల్ని నోబెల్కు నామినేట్ చేశా'- ట్రంప్నకు చెప్పిన జపాన్ ప్రధాని
ప్రపంచ శాంతి స్థాపనలో ట్రంప్ కీలక పాత్ర పోషించారని జపాన్ ప్రధాని కితాబు- జపాన్తోనూ 'రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్' డీల్ కుదుర్చుకున్న అమెరికా
Published : October 28, 2025 at 12:15 PM IST
Japan Pm On Trump Nobel Prize : అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్తో జపాన్ ప్రధానమంత్రి సనాయీ తకాయిచీ కీలక విషయాన్ని చెప్పారు. నోబెల్ శాంతి బహుమతికి ట్రంప్ను తాను నామినేట్ చేశానని ఆమె వెల్లడించారు. ఈ అంశాన్ని ధ్రువీకరిస్తూ అమెరికా వైట్ హౌస్ అధికారికంగా ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. తాజాగా టోక్యోలో ద్వైపాక్షిక సమావేశం సందర్భంగా ఈవిషయాన్ని ట్రంప్కు జపాన్ ప్రధాని తెలియజేశారని వెల్లడించింది. టోక్యోలోని అకాసకా ప్యాలెస్లో ట్రంప్తో జపాన్ ప్రధానమంత్రి సనాయీ తకాయిచీ భేటీ అయ్యారు. థాయ్లాండ్ - కంబోడియా శాంతి ఒప్పందం, చారిత్రక గాజా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ద్వారా ప్రపంచ శాంతిని ట్రంప్ పెంపొందించారని ఆ సందర్భంగా సనాయీ తకాయిచీ కొనియాడారు. దౌత్యమార్గాల ద్వారా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ప్రపంచ శాంతి స్థాపన చేయడం చాలా మంచి విషయమన్నారు.
జపాన్తోనూ 'రేర్' డీల్
ఈసారి ఆసియా దేశాల పర్యటనలో ట్రంప్ ప్రధాన అజెండాగా 'రేర్ ఎర్త్ మినరల్సే' ఉన్నాయి. ఆసియాన్ సదస్సు వేదికగా 'రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్'పై సహకారం కోసం థాయ్లాండ్, కంబోడియా, మలేషియాలతో ట్రంప్ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. తాజాగా జపాన్తోనూ దీనిపై ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం గమనార్హం. ఈమేరకు సమాచారంతో జపాన్ మీడియాలో పతాక శీర్షికన కథనాలు ప్రచురితం అయ్యాయి. రేర్ ఎర్త్ మినర్సల్ మార్కెట్పై పట్టును పెంచుకునే ప్రయత్నాల్లో చైనా ఉన్నందున, ఆసియాలోని ఇతర దేశాల్లో ఉన్న విలువైన రేర్ ఎర్త్ మినర్సల్పై అమెరికా కన్నేసింది. వీటికి సంబంధించి జపాన్తో ఒప్పందం కుదిరిన నేపథ్యంలో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. జపాన్ - అమెరికాల కొత్త బంగారు శకాన్ని ఆరంభిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. బలమైన ద్వైపాక్షిక సంబంధాలతో ప్రపంచంలోనే గొప్ప భాగస్వామ్య కూటమిగా జపాన్-అమెరికా అవతరించాయన్నారు.
జపాన్ నన్ను ఏ సహాయమైనా అడగొచ్చు
'జపాన్తో మాకు గొప్ప అనుబంధం ఉంది. ఈ దేశంపై మాకు ప్రత్యేకమైన ప్రేమ, గౌరవం ఉన్నాయి. మునుపెన్నడూ లేనంత బలంగా ఇప్పుడు ఇరుదేశాలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. జపాన్ ఏ సమయంలోనైనా ఎలాంటి ప్రశ్నైనా, సందేహమైనా నన్ను అడగొచ్చు. ఏ సహాయం కావాలన్నా నన్ను అడగొచ్చు. నాకు చేతనైన ప్రతీ సాయాన్ని జపాన్కు చేస్తాను' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం.
President Trump Participates in an Extended Bilateral Meeting with the Prime Minister of Japan https://t.co/jUR6lOYP7j— The White House (@WhiteHouse) October 28, 2025
ఆ లిస్టులోకి మరో మూడు దేశాలు
ట్రంప్ సకల ప్రయత్నాలు చేసినా, ఈసారి నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఆయనకు దక్కలేదు. అయినప్పటికీ ట్రంప్ తనను తాను 'ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ పీస్' అనేలా ప్రచారం చేయించుకోవడాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఏ దేశానికి, ఏ అంతర్జాతీయ సదస్సుకు వెళ్లినా ఎన్నో యుద్ధాలను ఆపానంటూ గొప్పల డప్పు కొట్టుకుంటున్నారు. ప్రత్యేకించి ప్రతీ వేదికపై భారత్-పాక్ యుద్ధాన్ని ఆపింది తానేనని ఢంకా బజాయించుకుంటున్నారు. ట్రంప్ను నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేట్ చేశామని పాకిస్థాన్, ఇజ్రాయెల్, గబన్ దేశాలు ఇప్పటికే ప్రకటించాయి. తాజాగా ఈ జాబితాలో కంబోడియా, థాయ్లాండ్, జపాన్ కూడా చేరిపోయాయి. థాయ్లాండ్ - కంబోడియా మధ్య శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదిర్చినందుకు ట్రంప్ను నోబెల్ ప్రైజ్కు నామినేట్ చేస్తానని కంబోడియా ప్రధానమంత్రి హున్ మానెట్ ఇటీవలే మలేషియాలో జరిగిన ఆసియాన్ సదస్సు వేదికగా వెల్లడించారు. థాయ్లాండ్ కూడా ఇదే విధమైన ప్రకటన చేసింది.
ట్రంప్ను ఆకాశానికెత్తిన గబన్ ప్రెసిడెంట్
ట్రంప్ను ఆకాశానికి ఎత్తే విషయంలో సెంట్రల్ ఆఫ్రికా దేశం గబన్ అధ్యక్షుడు బ్రైస్ ఒలిగ్యూ గ్యూయెమా అందరి కంటే ఓ అడుగు ముందుకు వేశారు. ఆయన ఈ ఏడాది జులైలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రువాండా - డెమొక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగోల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని కుదిర్చినందుకు నోబెల్ శాంతి బహుమతికి ట్రంప్ అర్హుడన్నారు. ఆఫ్రికా దేశాల్లో శాంతి స్థాపన సాధ్యం కాదని ఆశలు వదులుకున్న తరుణంలో, ట్రంప్ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి చూపించారని బ్రైస్ ఒలిగ్యూ కితాబిచ్చారు.
దక్షిణ కొరియాలో చైనా ప్రెసిడెంట్తో భేటీ
జపాన్ పర్యటన ముగిశాక, బుధవారం రోజు దక్షిణ కొరియాకు ట్రంప్ వెళ్తారు. అక్కడ జరగనున్న ఆసియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ (ఏపీఈసీ) సదస్సులో పాల్గొంటారు. అక్కడే చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్తో ట్రంప్ భేటీ అవుతారు. ఇరుదేశాల మధ్య జరుగుతున్న వాణిజ్య ఘర్షణపై వారు చర్చించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
