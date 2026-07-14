సౌదీపై హౌతీల ప్రతీకారం- అభా విమానాశ్రయంపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో అటాక్- దాడులకు అమెరికా మద్దతు!
సౌదీ అరేబియాలోని అభా విమానాశ్రయంపై హౌతీ రెబల్స్ దాడి
Published : July 14, 2026 at 12:21 PM IST
Houthis Attack Saudi Arabia : అమెరికా- ఇరాన్ పరస్పర ఘర్షణలతో పశ్చిమాసియాలో మరింత ఉద్రిక్తతలు పెరిగిపోతుండగా, ఇప్పుడు హౌతీలు దాడుల చేయడం ప్రారంభించాయి. యెమెన్లోని ఇరాన్ మద్దతుగల ఈ హౌతీ తిరుగుబాటులు సౌదీలోని అభా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడ్డారు. సనా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై జరిగిన వైమానిక దాడులకు ప్రతీకారంగానే ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు హౌతీలు ప్రకటించారు. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం సంభవించలేదని తెలుస్తోంది. అయితే గత కొన్నేళ్లుగా సౌదీ-హౌతీల మధ్య కొనసాగుతున్న ప్రశాంత పరిస్థితుల తర్వాత మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మరోవైపు హౌతీ తిరుగుబాటుదారులపై సైనిక చర్యలు ప్రారంభించే ముందు అమెరికాను సౌదీ మద్దతు కోరినట్లు ఓ మీడియా కథనం వెల్లడించింది.