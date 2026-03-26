ఇరాన్కు మద్దతుగా యుద్ధ క్షేత్రంలోకి హౌతీలు- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్పై మరింత ఒత్తిడి!
Published : March 26, 2026 at 12:56 PM IST
Houthis Support To Iran : ఇరాన్కు మద్దతుగా యుద్ధ క్షేత్రంలోకి దిగేందుకు యెమన్కు చెందిన అన్సారుల్లా మిలిటెంట్లు (హౌతీ) రెడీ అయ్యారని తెలుస్తోంది. ఇరాన్ ఐఆర్జీసీకి చెందిన అధికారిక వార్తా సంస్థ తస్నీమ్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ఈమేరకు ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఇరాన్పై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడులు మొదలైనప్పటి నుంచే హౌతీలు అలర్ట్ మోడ్లో ఉన్నారని తెలిపింది. దీనిపై అన్సారుల్లా సంస్థ కూడా ఫిబ్రవరి 28 నుంచే వరుస ప్రకటనలు చేస్తూ వస్తోందని గుర్తు చేసింది.
యెమన్, అరేబియా ద్వీపకల్పం, దిజిబౌతి, ఎరిత్రియా దేశాల మధ్యనున్న వ్యూహాత్మక జలసంధి బాబ్ ఎల్ మందెబ్ను నియంత్రించడంలో హౌతీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని కథనంలో ప్రస్తావించారు. తద్వారా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లపై ఒత్తిడి మరింత పెరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. సముద్ర మార్గాలను స్తంభింపజేసే సత్తా ఇరాన్తో పాటు అన్సారుల్లాకు కూడా ఉందని ఆ వార్తా కథనం తెలిపింది.