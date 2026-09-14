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హౌతీ రెబెల్స్ దూకుడు- దక్షిణ ఎర్ర సముద్రంపై పట్టు- పలు వ్యూహాత్మక ద్వీపాలు స్వాధీనం

అంతర్జాతీయ షిప్పింగ్ మార్గాలపై తమ నియంత్రణను బలోపేతం చేసుకున్న హౌతీ రెబెల్స్- దక్షిణ ఎర్ర సముద్రంలోని పలు వ్యుహాత్మక ద్వీపాలు స్వాధీనం చేసుకున్న హౌతీలు

Houthi Rebels Occupied Red Sea
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 3:28 PM IST

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Houthi Rebels Occupied Red Sea Islands : దక్షిణ ఎర్ర సముద్రంపై యెమెన్​‌లోని హూతీ రెబెల్స్ పట్టు సాధిస్తున్నారు. దక్షిణ ఎర్ర సముద్రంలో మరిన్ని వ్యూహాత్మక ద్వీపాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తద్వారా ఒక ప్రధాన సముద్ర నౌకా రవాణా మార్గంపై తమ నియంత్రణను బలోపేతం చేసుకున్నారు. బాబ్ ఎల్ మండేబ్ జలసంధికి 160 కిలోమీటర్ల ఉత్తరాన ఉన్న గ్రేటర్ హనీశ్, లెసర్ హనీశ్ ద్వీపాలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు యెమెన్ ప్రభుత్వం, హౌతీ రెబెల్స్ వర్గాలు తెలిపాయి.

TAGGED:

SAUDI ARABIA HOUTHIS WAR
HOUTHI REBELS RED SEA ATTACKS
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