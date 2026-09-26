ట్రంప్, జిన్పింగ్ ఫ్రెండ్ షిప్- G2 మళ్లీ తెరపైకి వస్తుందా? భారత్పై ఎంత వరకు ప్రభావం?
ట్రంప్ జిన్పింగ్ భేటీతో అమెరికా- చైనా మధ్య ఉద్రిక్తతలు కాస్త తగ్గుముఖం- ఇంకా వివాదాలుగానే రష్యా చమురు, తైవాన్ అంశాలు- అమెరికా- చైనా సంబంధాలు భారత్, ఆసియాలో ప్రభావం చూపుతాయా?
Published : September 26, 2026 at 9:57 PM IST
Trump Xi Impact on India : చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ అమెరికా పర్యటనను విజయవంతంగా ముగించారు. కొద్ది రోజుల కిందటి వరకు బద్ధశత్రువుల్లా కనిపించే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ సరికొత్త స్నేహబంధంతో నూతన భౌగోళిక రాజకీయ సమీకరణాలు తెరపైకి వస్తున్నాయి. వైట్ హౌస్ స్టేట్ డిన్నర్ నుంచి మొదలుకొని మిలిటరీ గౌరవ వందనం వరకు జిన్పింగ్కు ఘనస్వాగతం లభించింది. స్వయంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ దంపతులు వెళ్లి జిన్పింగ్ దంపతులకు స్వాగతం పలకడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. దీంతో ట్రంప్- జిన్పింగ్ మైత్రి కొత్త అనుమానాలు, అవకాశాలు, భయాల్ని రేకెత్తిస్తోంది. అమెరికా- చైనా మైత్రితో అంతర్జాతీయంగా కేవలం రెండే రెండు పెద్ద దేశాలు ఆధిపత్యం వహించే గ్రూప్ ఆఫ్ టు (G-2) వ్యవస్థ దిశగా ప్రపంచం అడుగులు వేస్తుందా? అన్న సందేశాల్ని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ రెండే కలిసి ప్రపంచాన్ని శాసిస్తాయా? అన్న చర్చ మొదలైంది.
ఒకవైపు రెండు దేశాల మధ్య టారిఫ్స్, రేర్ ఎర్త్స్, తైవాన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వంటి అంశాల్లో విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ అమెరికా- చైనా ఈ ఉద్రిక్తతల్ని మరింత తీవ్రతరం కాకుండా జాగ్రత్తపడుతున్నాయి. తాజా భేటీలో అమెరికా- చైనా పెద్ద వ్యూహాత్మక ఒప్పందాల కంటే కూడా ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరగకుండా నియంత్రించడంపైనే దృష్టి పెట్టడం కనిపించిందని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో ట్రంప్- జిన్పింగ్ మధ్య పెరిగిన స్నేహబంధం, కుదిరిన వాణిజ్య, సాంకేతిక ఒప్పందాలు భారత్తో పాటు ఆసియా దేశాలపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతాయోనని విశ్లేషకులు నిశితంగా గమనిస్తున్నారు.
President Xi Jinping successfully concluded his state visit to the U.S.— Xu Feihong (@China_Amb_India) September 26, 2026
As he departed Washington, senior U.S. government officials saw him off at the airport, where a 21-gun salute was fired. pic.twitter.com/jJoEcWd2XE
'అమెరికా, చైనా ఒకదానితో మరొకటి తీవ్రమైన పోటీలో ఉన్నప్పటికీ ప్రపంచ వ్యవహారాల్ని నిర్వహించడంలో రెండు గొప్ప శక్తులుగా పరస్పరం సహకరించుకోవాలని ట్రంప్ భావిస్తున్నారు. ఇది ఆసియాలోని అమెరికా మిత్రదేశాలకు, వ్యూహాత్మక భాగస్వాములకు ఒక స్పష్టమైన సంకేతం'
- బ్రహ్మ చెల్లానీ, విదేశాంగ విధాన నిపుణులు
భారత్పై ప్రభావం ఏంటి?
గత పదేళ్ల కాలంలో చూస్తే అమెరికా- భారత్ సంబంధాలు వ్యూహాత్మకంగా కాస్త బలపడ్డాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. చైనా ఎదుగుదలకు సమానంగా భారత్ను అమెరికా ఇండో- పసిఫిక్ వ్యూహంలో కీలక భాగస్వామిగా చూస్తూ వచ్చింది. అయితే ట్రంప్ హయాంలో మాత్రం మళ్లీ వాణిజ్య సుంకాలు, భారత్- రష్యా సంబంధాలు, ఇరాన్ అంశాలు వంటి కారణాలతో రెండు దేశాల మధ్య కొన్ని ఒత్తిళ్లు, విభేదాలు కనిపిస్తున్నాయి. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో అమెరికా- చైనా సంబంధాలు మళ్లీ మెరుగుపడుతుండటం ఒకవైపు ప్రపంచ సరఫరా వ్యవస్థలో అంతరాయాల ప్రమాదాన్ని తగ్గించొచ్చు. ఇది భారత్కు కూడా ఊరట కలిగించే అంశమే. చైనా రేర్ ఎర్త్స్, కీలక ఖనిజాల ఎగుమతులపై ఆంక్షలు విధించడం వంటి చర్యలు కూడా తగ్గితే భారత పరిశ్రమలకు కూడా మేలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో చైనా, అమెరికా మధ్య రేర్ ఎర్త్స్ సరఫరాను సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడంపై చర్చ నడుస్తోంది.
అయితే ఇక్కడ భారత్కు మరో ముఖ్యమైన అంశం రష్యా చమురు. ఇటీవల రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని అమెరికా ఒక చట్టాన్ని తీసుకొస్తోంది. లిండ్సే ఓ గ్రాహమ్ శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ ప్రకారం, భారత్, చైనా సహా మరికొన్ని దేశాలపై 100 శాతం వరకు సుంకాలు విధించే అవకాశం ఉంది. అమెరికా కాంగ్రెస్లో ఆమోదం తర్వాత ట్రంప్ కూడా దీనిపై సంతకం చేశారు. దీంతో ట్రంప్కు దీనిపై విశేష అధికారాలు లభిస్తాయి. అయితే ఈ 100 శాతం ఆటోమేటిక్గా అమల్లోకి రాదు. దాన్ని ఎప్పుడు, ఏయే దేశాలపై అమలు చేయాలన్నది అమెరికా నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది. మరి ట్రంప్- జిన్పింగ్ తాజా భేటీ నేపథ్యంలో ట్రంప్ మరి భారత్, చైనాపై సుంకాల్ని విధిస్తారా? ప్రత్యామ్నాయం ఆలోచిస్తారా అనేదానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
" america is very happy about this visit, and i'm sure china is very happy also. great things for both countries."— The White House (@WhiteHouse) September 25, 2026
president trump accepts a future invitation to china over tea with president xi, madame peng liyuan, and first lady melania trump. 🍵🇺🇸 pic.twitter.com/UnOuusOGem
ఇంకా అమెరికా- చైనా మధ్య భవిష్యత్ పోటీకి ఏఐ కూడా కీలకంగా మారింది. తాజా భేటీలో వీరి మధ్య ఏఐకి సంబంధించి ఒప్పందం ఏం కుదరలేదు. అయితే ఏఐకి సంబంధించి ప్రయోజనాలు, ప్రమాదాలపై చర్చించేందుకు యూఎస్ చైనా ఏఐ డైలాగ్ను ఏర్పాటు చేయాలని అంగీకరించాయి. అమెరికా అధునాతన సెమీకండక్టర్ సాంకేతికతలో ఆధిక్యం కొనసాగిస్తుంటే, చైనా తక్కువ ఖర్చుతో ఏఐ మోడళ్లను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇక్కడ కూడా విపరీతమైన పోటీ ఉంది. కాబట్టి అమెరికా- చైనా మధ్య సంబంధాలు స్థిరపడటం అంటే ఆసియాలో పోటీ ముగిసినట్లేం కాదు. తైవాన్, దక్షిణ చైనా సముద్రం, సాంకేతికత, సెమీకండక్టర్లు, కీలక ఖనిజాలు వంటి అంశాల్లో రెండు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక పోటీ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అయితే అమెరికా- చైనా సంబంధాల్లో జీ2 తరహా వ్యవస్థ ఏర్పడుతుందా అన్నది ప్రస్తుతం ఒక అంచనా మాత్రమే. ఇక ఇండో- పసిఫిక్ దేశాలు ఈ మార్పుల్ని నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి. ఇక భారత్కు ఇదే సమయంలో అమెరికా, చైనా రెండింటితో ప్రయోజనాల్ని కాపాడుకోవడం కీలకంగా మారింది. అమెరికాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగిస్తూనే, చైనాతో సరిహద్దు సమస్యలపై చర్చలు, వాణిజ్య సంబంధాల్ని పునరుద్ధరించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఇక అమెరికా- చైనా సంబంధాలు ఏ దిశలో వెళ్తాయన్నదే ఇప్పుడు ఆసియా దేశాలకు ప్రధాన ప్రశ్నగా మారింది.