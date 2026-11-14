ఒకే వేదికపైకి ట్రంప్, జిన్పింగ్, పుతిన్- వచ్చే వారం చైనాలో చరిత్రాత్మక త్రైపాక్షిక భేటీ!
XI JINPING TRUMP PUTIN MEETING : వచ్చే వారం చైనాలో జరగనున్న 33వ అపెక్ సదస్సు వేదికగా చైనా, అమెరికా, రష్యా దేశాధినేతలు చారిత్రక త్రైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
Published : November 14, 2026 at 10:31 PM IST
అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో ఒక అరుదైన, చరిత్రాత్మక ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమైంది. చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్, అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ వచ్చే వారం చైనాలోని షెన్జెన్ నగరంలో ముఖాముఖి సమావేశం కానున్నారు. ఆసియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ (APEC) సదస్సు సందర్భంగా ఈ ముగ్గురు అగ్రనేతలు చరిత్రాత్మక త్రైపాక్షిక భేటీ నిర్వహించనున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వైట్ హౌస్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రపంచంలోని మూడు అగ్రరాజ్యాల అధినేతలు ఇలా ఒకే వేదికపై త్రైపాక్షిక చర్చలు జరపడం అంతర్జాతీయ దౌత్య చరిత్రలోనే అత్యంత కీలక పరిణామంగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
సదస్సు వివరాలు, చర్చకు రానున్న ముఖ్యాంశాలివే
నవంబర్ 18-19 తేదీల్లో చైనా వేదికగా 33వ అపెక్ ఆర్థిక నేతల సదస్సు జరగనుంది. ఇందులో 21 సభ్య దేశాల అధినేతలు పాల్గొననుండగా, ఈ సదస్సు సందర్భంగానే ట్రంప్, పుతిన్, జిన్పింగ్ మధ్య ప్రత్యేక భేటీ జరగనుంది. ఈ అత్యున్నత స్థాయి సమావేశంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న యుద్ధాలు/సంఘర్షణలు, కృత్రిమ మేధస్సు, అణ్వాయుధాల తగ్గింపు వంటి పలు కీలక అంతర్జాతీయ అంశాలపై నేతలు చర్చించనున్నారు.
అమెరికా- రష్యామధ్య ఉన్న కీలకమైన న్యూ స్టార్ట్ (New START) అణ్వాయుధ నియంత్రణ ఒప్పందం గత ఫిబ్రవరిలో ముగిసింది. దీంతో ప్రపంచంలోని రెండు అతిపెద్ద అణ్వస్త్ర దేశాలపై ఎలాంటి చట్టపరమైన పరిమితులు లేకపోవడంతో ప్రపంచ ఆయుధ నియంత్రణ భవిష్యత్తుపై ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అగ్రనేతల మధ్య జరగనున్న అణ్వాయుధాల తగ్గింపు చర్చలకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. అయితే అణ్వాయుధాల వ్యాప్తి అత్యంత ప్రమాదకరమని భావిస్తున్న ట్రంప్, వాటి తగ్గింపు గురించి ప్రధానంగా చర్చిస్తారని వైట్ హౌస్ ప్రతినిధి ఒలీవియా వేల్స్ తెలిపారు. ఇదే సమయంలో అణ్వాయుధ వ్యవస్థల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వినియోగాన్ని నియంత్రించే అంశంపైనా ఈ భేటీలో చర్చ జరిగే అవకాశం ఉందని సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ పేర్కొంది. దీని అజెండా, ప్రోటోకాల్ ఖరారు కోసం 3 దేశాలు కొన్ని వారాలుగా చర్చలు జరుపుతున్నాయి.
ఇరాన్ అంశంపైనా చర్చ!
ఇరాన్ పరిణామాలు కూడా ఇక్కడ చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఇరాన్కు చైనా అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి కావడంతో పాటు ముడి చమురును అత్యధికంగా కొనుగోలు చేస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా ఇక్కడ త్రైమాక్షిక సమావేశంలో ఉక్రెయిన్ యుద్ధం గురించి ప్రస్తావన ఉండబోదని సమాచారం. ఈ అంశంపై రష్యాతో అమెరికా మరో మార్గంలో చర్చలు జరుపుతోందని అమెరికా సీనియర్ అధికారి ఒకరు స్పష్టం చేశారు. 2022 ఫిబ్రవరిలో రష్యా ఉక్రెయిన్పై దాడి చేసినప్పటి నుంచి పలు పాశ్చాత్య దేశాల ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, రష్యాకు చైనా అతిపెద్ద ఆర్థిక భాగస్వామిగా మారింది.
మరోవైపు ఈ పర్యటనలో ట్రంప్- పుతిన్ మధ్య ప్రత్యేకంగా ద్వైపాక్షిక భేటీ ఏం లేదని, ఉత్తర కొరియాతోనూ చర్చలు జరిపే ప్రణాళిక లేదని వైట్ హౌస్ తెలిపింది. అయితే చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో ట్రంప్ గురువారం రోజు ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతారని స్పష్టం చేసింది. ఇందులో భాగంగా రెండు రోజుల అపెక్ సదస్సు కోసం ట్రంప్ బుధవారం రాత్రే షెన్జెన్ చేరుకుంటారని పేర్కొంది. 2025లో ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత వీరిద్దరూ భేటీ కానుండటం ఇది నాలుగోసారికాగా, ఈ ఏడాదిలోనే మూడోసారి. ఈ సంవత్సరం మే నెలలో ట్రంప్ బీజింగ్లో పర్యటించగా, సెప్టెంబరులో వాషింగ్టన్లో జిన్పింగ్కు ఆహ్వానం పలికారు. అయినప్పటికీ ఈ రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య వివాదాలు, ఏఐ రంగంలో పోటీ, తైవాన్ ఉద్రిక్తతలపై విభేదాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.
ఈ అపెక్ కూటమిలో ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, బ్రూనై, చైనా, హాంకాంగ్, చిలీ, సౌత్ కొరియా, ఇండోనేసియా, జపాన్, న్యూజిలాండ్, మలేసియా, మెక్సికో, పెరూ, ఫిలిప్పీన్స్, పపువా న్యూ గినియా, సింగపూర్, రష్యా, థాయ్లాండ్, చైనీస్ తైపీ, వియత్నాం, అమెరికా ఇలా 21 సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి. అయితే భారత్ సహా ఇతర ఏ దక్షిణాసియా దేశానికి ఇందులో భాగస్వామ్యం లేదా సభ్యత్వం కానీ లేదు.
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