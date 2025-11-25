ETV Bharat / international

'చైనా, అమెరికా మధ్య మరింత సహకారం అవసరం'- తైవాన్​ అంశంపై ట్రంప్‌, జిన్‌పింగ్ సంభాషణ

చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో ఫోన్‌ సంభాషణ- పలు అంశాలపై ఇరు దేశాల మధ్య చర్చ

November 25, 2025

Trump Jinping Phone Call : అమెరికా, చైనా మధ్య మంగళవారం కీలక పరిణామం జరిగింది. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. చైనా-అమెరికా సంబంధాల్లో స్థిరత్వం, సానుకూల ధోరణిలో కొనసాగించాల్సిన ఆవశ్యకతను ఈ సందర్భంగా జిన్‌పింగ్ ప్రస్తావించారు. అన్నీటికంటే ముఖ్యంగా ఇరు దేశాధినేతల మధ్య తైవాన్ అంశం ప్రస్తావనకు రావడం గమనార్హం. డొనాల్డ్ ట్రంప్- షీ జిన్‌పింగ్ మధ్య ఫోన్ కాల్ సంభాషణ వివరాలను చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి మావో నింగ్ 'ఎక్స్' వేదికగా పంచుకున్నారు.

అమెరికా, చైనా దేశాలు ద్వైపాక్షిక అంశాల్లో సానుకూల దృక్పథాన్ని కొనసాగించాలని జిన్‌పింగ్ ఆకాంక్షించినట్లు మావో నింగ్ పేర్కొన్నారు. సమానత్వం, గౌరవం, పరస్పర ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ఇరుదేశాలు ముందుకుసాగలని చెప్పారు. ఇరు దేశాల మధ్య పరస్పరం సహకారం మరింత పెరగాల్సిన అవశ్యతను జిన్‌పింగ్ నొక్కి చెప్పినట్లు స్పష్టంచేశారు. దీని ద్వారా ఇరు దేశాల ప్రజలకు, ప్రపంచానికి ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుతుందన్నారు.

"దక్షిణ కొరియాలో జరిగిన బుసాన్ సమావేశం తర్వాత, చైనా-అమెరికా సంబంధాలు స్థిరమైన, సానుకూల ధోరణిలో కొనసాగుతున్నాయి. దీన్ని ఇరు దేశాలతో పాటు అంతర్జాతీయ సమాజం కూడా స్వాగతిస్తున్నాయి. చైనా-అమెరికా సహకారం ఇరుపక్షాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఘర్షణ ఇద్దరికీ హాని కలిగిస్తుందనేది అనుభవాలు చెబుతున్నాయి. చైనా, అమెరికా పరస్పరం సహాయం చేసుకుంటూ, కలిసి వృద్ధి చెందాలి"
-ట్రంప్‌తో జిన్‌పింగ్

తైవాన్ అంశంపై చైనా వైఖరి
చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ మధ్య జరిగిన ఫోన్ కాల్ సంభాషణలో తైవాన్ అంశం కూడా ప్రస్తావకు రావడం గమనార్హం. తైవాన్ అంశంపై చైనా వైఖరిని కూడా జిన్‌పింగ్ స్పష్టంగా వివరించారు. 'తైవాన్ చైనాలో తిరిగి కలవడం అనేది యుద్ధానంతర అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో అంతర్భాగం. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో చైనా- అమెరికా, ఫాసిజం, మిలిటరిజంకు వ్యతిరేకంగా భుజం భుజం కలిపి పోరాడాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం విజయాన్ని మనం సంయుక్తంగా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మరింత ఉంది' అని జిన్‌పింగ్ ట్రంప్‌తో స్పష్టం చేశారు.

దక్షిణ కొరియాలో ఇరు దేశాధినేతల భేటీ
ఇటీవల అక్టోబర్ 30న దక్షిణ కొరియాలోని బుసాన్‌లో APEC సదస్సు సందర్భంగా ఈ ఇద్దరు నేతలు ప్రత్యక్షంగా భేటీ అయ్యారు. ఆ సమావేశాన్ని అద్భుతమైనదిగా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. ఈ భేటీ ఇరుదేశాలకు శాంతి, విజయాలను తెస్తుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ‘చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌తో సమావేశం రెండు దేశాలకు గొప్పది. ఈ సమావేశం శాశ్వత శాంతి, విజయానికి దారి తీస్తుంది. దేవుడు చైనా, అమెరికా రెండింటినీ ఆశీర్వదించుగాక!" అని ట్రూత్ సోషల్‌లో ట్రంప్ పోస్ట్ చేశారు. అదే సందర్భంగా వాషింగ్టన్ బీజింగ్ ఒక ప్రాధాన్యమైన వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. దీనివల్ల చైనా దిగుమతులపై అమెరికా టారిఫ్‌లు 57శాతం నుంచి 47శాతానికి తగ్గుతున్నాయని చెప్పారు. అయితే ప్రతి సంవత్సరం దీన్ని పునఃపరిశీలిస్తామని, అయితే ఇది దీర్ఘకాలం కొనసాగే అవకాశం ఉందన్నారు.

