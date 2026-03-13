ETV Bharat / international

'ఉగ్ర సంస్థ నాయకుల జీవితాలకు భరోసా ఇవ్వలేను'- మొజ్తాబా ఖమేనీకి నెతన్యాహు హెచ్చరిక

ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేనీకి ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు హెచ్చరిక

Israel PM
Israel PM Netanyahu, Iran new supreme leader Mojtaba Khamenei (AP, AFP File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 13, 2026 at 11:44 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Israel PM Warns Mojtaba Khamenei : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కొనసాగుతున్న వేళ ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్​ మొజ్తాబా ఖమేనీకి ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. గతంలో తన తండ్రిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లే, భవిష్యత్తులో మొజ్తాబాపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని సూచించారు. ఉగ్రవాద సంస్థలకు చెందిన ఏ నాయకుల జీవితాలకు తాను భరోసా ఇవ్వలేని మొజ్తాబాను ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు. మొజ్తాబానే ఉగ్రవాద పోషకుడని విమర్శించారు. అయితే భవిష్యత్తులో చేపట్టే చర్యల గురించి పూర్తిగా వివరాలు వెల్లడించబోమని స్పష్టం చేశారు.

'మొజ్తాబా ఐఆర్​జీసీ కీలుబొమ్మ'
మొజ్తాబా ఖమేనీని ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ఫ్స్​ చెందిన కీలుబొమ్మగా నెతన్యాహు అభివర్ణించారు. ప్రజల్లోకి వచ్చి మొహం కూడా చూపలేని నాయకుడు అని విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో వ్యూహాత్మక పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయని పేర్కొన్నారు. 'కచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. ఇది ఇక మునుపటి ఇరాన్ కాదు. అలాగే పశ్చిమాసియా కూడా కాదు. ఇజ్రాయెల్ కూడా మారింది. మేం వేచి ఉండటం లేదు. మేమే ముందుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడని విధంగా దాడులు చేస్తున్నాం' అని నెతన్యాహు వ్యాఖ్యనించారు.

TAGGED:

ISRAEL PM WARNS MOJTABA KHAMENEI
NETANYAHU WARNS IRAN SUPREME LEADER
ISRAEL PM WARNS MOJTABA KHAMENEI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.