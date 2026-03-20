ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానంపై దాడి- ఇరాన్ ప్రకటన- అమెరికా ధ్రువీకరణ
ఎఫ్-35పై ఇరాన్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ ఎటాక్- గురువారం తెల్లవారుజామున ఘటన- ఇరాన్ ఐఆర్జీసీ ప్రకటన- ధ్రువీకరించిన అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్
Published : March 20, 2026 at 10:45 AM IST
Worlds First Attack On F 35 : ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా అమెరికా ఐదోతరం ఎఫ్-35 లైట్నింగ్2 యుద్ధ విమానంపై దాడి చేశామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. గురువారం (మార్చి 19న) తెల్లవారుజామున 2.50 గంటలకు సెంట్రల్ ఇరాన్ ప్రాంతంలో ఎఫ్-35 స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్పై అత్యాధునిక గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ ద్వారా దాడి చేశామని ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రెవల్యూషన్ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) వెల్లడించింది. ఆ యుద్ధ విమానం కూలిపోయే అవకాశాలే చాలా ఎక్కువని, కానీ దాడి తర్వాత దానికి ఏం జరిగిందనేది తమకు తెలియదని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపింది. ఇప్పటివరకు 125కుపైగా అమెరికా, ఇజ్రాయెలీ డ్రోన్లను సైతం కూల్చామని చెప్పింది. ఈవివరాలను ఐఆర్జీసీ తమ అధికారిక వెబ్సైట్ వేదికగా గురువారం విడుదల చేసింది.
ఔను- ఎఫ్-35 ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ నిజమే
తమ ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానం ఒకటి పశ్చిమాసియాలోని ఓ వైమానిక స్థావరంలో అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ అయిందని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ అధికార ప్రతినిధి కెప్టెన్ టిమ్ హాకిన్స్ అంగీకరించారు. అయితే యుద్ధ విమానంతో పాటు పైలట్ సురక్షితంగానే ఉన్నారని తెలిపారు. ఇరాన్ సైన్యం ఉపరితలం నుంచి గగనతలం దిశగా వరుస మిస్సైళ్లను సంధించాకే, ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానం అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేయాల్సి వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికా నిర్ణయాత్మక శక్తి ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానాలే అంటూ వైట్హౌస్ మార్చి 17న ఒక ట్వీట్ చేసింది. ఈ పోస్ట్ చేసిన రెండు రోజుల్లోనే ఒక ఎఫ్-35 ఫైటర్ జెట్పై ఇరాన్ దాడి చేయడం గమనార్హం. దీన్నిబట్టి ఇరాన్కు చెందిన గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలలో కొత్త అప్గ్రేడ్లు జరిగి ఉండొచ్చని రక్షణ రంగ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
అగ్రరాజ్యం వాయుసేనకు వరుస షాక్లు
పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఇప్పటివరకు అమెరికా వాయుసేనకు చాలానే షాకింగ్ పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. అయితే అవన్నీ ఇరాన్ సైనిక బలం వల్ల జరగలేదు. కొన్ని సాంకేతిక పొరపాట్లు కూడా అందుకు కారణమయ్యాయి. కువైట్ దేశానికి చెందిన గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు పొరపాటున జరిపిన ఫైరింగ్లో ఏకంగా మూడు ఎఫ్-15 ఈగల్ యుద్ధ విమానాలు కూలిపోయాయి. కానీ ఆ విమానాల్లోని ఆరుగురు అమెరికన్ సిబ్బంది సేఫ్గా బయటపడ్డారు. గతవారమే ఇరాక్లోని పశ్చిమ ప్రాంతంలో కేసీ-135 స్ట్రాటో ట్యాంకర్ విమానం కూలిపోయింది. అది ఎందుకు కూలిపోయింది అనేది ఇప్పటికీ గుర్తించలేకపోయారు. ఇరాన్ దాడి వల్లో, అమెరికా గగనతల రక్షణ వ్యవస్థల మిస్ ఫైరింగ్ వల్లో ఈ విమానం కూలలేదని అమెరికా సైన్యం అంటోంది. ఇక అసలు కారణమేంటో తెలియాల్సి ఉంది. కేసీ-135 స్ట్రాటో ట్యాంకర్ విమానం కూలిన ఘటనలో ఆరుగురు అమెరికన్ సిబ్బంది చనిపోయారు.
రంగంలోకి మెరైన్ ఎక్స్పీడిషినరీ యూనిట్, ట్రిపోలీ యాంపీబియస్ రెడీ గ్రూప్
ఈనేపథ్యంలో ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి మలుపును తీసుకుంటుందో ఎవరూ అంచనా వేయలేకపోతున్నారు. అమెరికాకు చెందిన అత్యంత కీలకమైన 31వ మెరైన్ ఎక్స్పీడిషినరీ యూనిట్ ప్రస్తుతం ఇరాన్ పరిధిలోని హర్మూజ్ జలసంధి దిశగా వెళ్తోందని తెలుస్తోంది. వాస్తవానికి 31వ మెరైన్ ఎక్స్పీడిషినరీ యూనిట్ జపాన్లోని ఒకినావా నగరంలో ఉంది. ఈ దళాలతో పాటు ట్రిపోలీ యాంపీబియస్ రెడీ గ్రూప్ (ఏఆర్జీ)ను హర్మూజ్ పరిసరాల్లో మోహరించేందుకు అమెరికా సన్నాహాలు చేస్తోంది. ట్రిపోలీ యాంపీబియస్ రెడీ గ్రూప్ ప్రధాన కార్యాలయం కూడా జపాన్లోని ససెబో నగరంలోనే ఉంది. ప్రస్తుతం యుద్ధ తీవ్రత పెరగడంతో జపాన్లో ఉన్న ఈ రెండు కీలక సైనిక యూనిట్లను పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి అమెరికా పంపింది.
అమెరికా స్థావరాల నుంచి మాపై దాడికి అనుమతించొద్దు: పొరుగు దేశాలకు ఇరాన్ హెచ్చరిక
ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేశాం- ఆ దేశం ఎప్పటికీ యురేనియాన్ని శుద్ధి చేయలేదు: నెతన్యాహు