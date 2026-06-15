అమెరికా, ఇరాన్ శాంతి డీల్ను స్వాగతించిన ప్రపంచ దేశాలు
యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం- ఈ డీల్ను స్వాగతించిన ప్రపంచ దేశాధినేతలు- పశ్చిమాసియాలో ఆర్థిక స్థిరత్వం, పునరుద్ధరణకు, హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి ఈ ఒప్పందం ఉపయోగపడుతుందని వ్యాఖ్యలు
Published : June 15, 2026 at 10:02 AM IST
World welcomes US Iran peace deal : అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందాన్ని ప్రపంచ దేశాలు స్వాగతించాయి. పశ్చిమాసియాలో స్థిరత్వాన్ని పునరుద్ధరించడానికి, హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి, ఆ ప్రాంతంలో నెలల తరబడి కొనసాగిన సంఘర్షణల వల్ల ఏర్పడిన ఆర్థిక ఒత్తిళ్లను తగ్గించడానికి ఈ ఒప్పందం ఒక కీలకమైన దౌత్య పురోగతి అని అభివర్ణించాయి. ఈ ఒప్పందాన్ని పూర్తిగా అమలు చేసి, చర్చల ద్వారా శాశ్వత శాంతిని సాధించాలని అన్ని పక్షాలను కోరాయి. ఈ డీల్ను స్వాగతించిన దేశాల్లో ఖతార్, తుర్కియే, యూకే, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ తదితర దేశాలు ఉన్నాయి.
భవిష్యత్ చర్చలు సానుకూలంగా జరగాలి : ఖతార్ ప్రధాని
ఖతార్ ప్రధాని షేక్ మహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ రహ్మాన్ ఈ శాంతి ఒప్పందాన్ని స్వాగతించారు. ఈ ఒప్పందాన్ని సులభతరం చేయడంలో ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ శక్తులు పోషించిన పాత్రను ఆయన ప్రశంసించారు. భవిష్యత్ చర్చలు సానుకూల, నిర్మాణాత్మక స్ఫూర్తితో జరగాలని ఖతార్ ఎదురుచూస్తోందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు. మరోవైపు, అమెరికా- ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందంపై ఖతార్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ సైతం ప్రకటన విడుదల చేసింది. ప్రాంతీయంగా, అంతర్జాతీయంగా సుస్థిర శాంతిని పటిష్టం చేయడానికి, ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి ఈ డీల్ను ఒక కీలకమైన ముందడుగుగా అభివర్ణించింది. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి, ఇరు పక్షాలను మధ్య ఒప్పందం కుదర్చడానికి సహాయపడినందుకు పాకిస్థాన్, ఇతర దేశాలను ప్రశంసించింది.
بيان | قطر ترحّب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن معالجة القضايا العالقة— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 14, 2026
الدوحة | 15 يونيو 2026
ترحّب دولة قطر بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن معالجة القضايا العالقة… pic.twitter.com/TrE1gRAxG7
'ఈ ప్రాంతంలో శాంతికి ఈ డీల్ కీలకం'
పశ్చియాసియాలో శాంతి, ప్రశాంతతను నెలకొల్పడానికి ఈ ఒప్పందం ముఖ్యమైన పరిణామమని తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసెప్ తయ్యిప్ ఎర్డోగాన్ తెలిపారు. యావత్ ప్రపంచం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ వార్త, మన ప్రాంతంలో శాశ్వత శాంతిపూర్వక వాతావరణం నెలకొనడానికి మార్గం సుగమం చేస్తుందని తాను భావిస్తున్నానని చెప్పారు. ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు పాక్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియాలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2026
Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını…
ఇరాన్ వద్ద ఎప్పటికీ అణ్వాయుధం ఉండకూడదు : యూకే పీఎం స్టార్మర్
యూకే ప్రధానమంత్రి కీర్ స్టార్మర్ ఈ ఒప్పందాన్ని స్వాగతిస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశారు. యుద్ధాన్ని ముగించడంలో, ప్రాంతీయ స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడంలో, హోర్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడంలో ఇదొక అత్యంత ముఖ్యమైన ముందడుగని అభివర్ణించారు. ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాన్ని పొందకూడదని పునరుద్ఘాటించారు. అంతర్జాతీయ భాగస్వాములతో సమన్వయంతో మైన్-క్లియరెన్స్ ఆపరేషన్లతో సహా సాంకేతిక చర్చలకు, సముద్ర భద్రతా ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి యూకే సిద్ధంగా ఉందన్నారు.
My statement on today's agreement between the United States and Iran. pic.twitter.com/taQZufv7ij— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026
'ఈ ఒప్పందాన్ని వేగంగా అమలు చేయాలి'
జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్ కూడా ఈ ఒప్పందాన్ని స్వాగతించారు. ఈ డీల్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా గణనీయమైన ప్రభావాలున్న ఒక దౌత్య విజయంగా అభివర్ణించారు. మరోవైపు, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ ఈ ఒప్పందాన్ని వేగంగా అమలు చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే హర్మూజ్ జలసంధిని ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా తిరిగి తెరవాలని కోరారు. సముద్ర రవాణాను పునరుద్ధరించడానికి జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ ప్రయత్నాలకు ఫ్రాన్స్, యూకే మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ అణు, బాలిస్టిక్ కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రాంతీయ భద్రతాపరమైన ఆందోళనలను పరిష్కరించే విస్తృత చర్చలకు ఈ ఒప్పందం దారితీయాలని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇరాన్పై ఆంక్షలు ఎత్తివేత
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరిన నేపథ్యంలో యూకే, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఇరాన్పై విధించిన ఆంక్షలను ఎత్తివేయడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఒక సంయుక్త ప్రకటనలో పేర్కొన్నాయి. లెబనాన్ స్థిరత్వం, సార్వభౌమాధికారం, ప్రాదేశిక సమగ్రతకు, అలాగే పటిష్టమైన కాల్పుల విరమణ ప్రాముఖ్యతకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నామని తెలిపాయి.
"అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కుదిరిన శాంతి ఒప్పందాన్ని హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నాం. ఈ దౌత్యపరమైన పురోగతికి మధ్యవర్తిత్వం వహించినవారిని అభినందిస్తున్నాం. ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమంపై స్పష్టమైన, ధ్రువీకరించదగిన చర్యలు తీసుకుంటే దానికి ప్రతిస్పందనగా ఆ దేశంపై సంబంధిత ఆంక్షలను ఎత్తివేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇరాన్ ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాన్ని కలిగి ఉండకూడదు. ఈ లక్ష్య సాధన కోసం అమెరికా, ఇరాన్, ఐఏఈఏ (అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ)తో కలిసి పనిచేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. షరతులు లేని, అనియంత్రిత నౌకాయాన స్వేచ్ఛతో హర్మూజ్ జలసంధిని తక్షణమే తిరిగి తెరవడం అత్యవసరం. " అని యూకే, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ సంయుక్త ప్రకటన రిలీజ్ చేశాయి.