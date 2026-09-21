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'మహమ్మారులపై ప్రపంచం ఇంకా సిద్ధంగా లేదు'- UNGA వేళ WHO చీఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

మహమ్మారులను ఎదుర్కొనే విషయంలో దేశాలు మరింత చర్యలు తీసుకోవాలని టెడ్రోస్ పిలుపు- రాజకీయ హామీలను కార్యాచరణగా మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యాఖ్య- సెప్టెంబర్ 22 నుంచి 28 వరకు ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశాలు

WHO On Pandemic Situation
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ గెబ్రేయేసస్ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 11:45 AM IST

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WHO On Pandemic Situation : మహమ్మారుల విషయంలో ప్రపంచం ఇప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధంగా లేదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనామ్ గెబ్రేయేసస్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రపంచ నాయకులు మహమ్మారులను నివారించడం, వాటికి ముందుగానే సిద్ధం కావడం, వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందినప్పుడు సమర్థంగా స్పందించడం వంటి అంశాలపై తమ కట్టుబాట్లను మరోసారి ప్రకటించబోతున్నామని ఆయన తెలిపారు. అయితే కేవలం రాజకీయ హామీలు సరిపోవని సోషల్ మీడియాలో తాజాగా పోస్ట్ ద్వారా స్పష్టం చేశారు.

ప్రపంచం ప్రస్తుతం మహమ్మారులను ఎదుర్కొనేందుకు అవసరమైన స్థాయిలో సిద్ధంగా లేదని టెడ్రోస్ పేర్కొన్నారు. రాజకీయంగా ఇచ్చిన హామీలను ఆచరణలోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అంతేకాదు పాథోజెన్ యాక్సెస్ అండ్ బెనిఫిట్ షేరింగ్ అనుబంధాన్ని పూర్తి చేయాలని ప్రపంచ దేశాల నాయకులను కోరారు. ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశం (UNGA) ప్రారంభానికి ముందు ఆయన ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి 28 వరకు ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయంలో హై-లెవల్ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ప్రపంచంలోని 193 సభ్య దేశాల అధ్యక్షులు, ప్రధానులు, ఉన్నతస్థాయి ప్రతినిధులు న్యూయార్క్‌కు చేరుకోనున్నారు. అంతర్జాతీయ సమస్యలపై తమ దేశాల వైఖరిని వెల్లడించడంతో పాటు భవిష్యత్తులో ప్రపంచ దేశాలు కలిసి పనిచేయాల్సిన అంశాలపై చర్చించనున్నారు.

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