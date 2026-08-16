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అమెరికాలో భారత స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు గిన్నిస్​ బుక్​లో చోటు- 1300 జెండాలతో '250' ఆకృతిలో ప్రదర్శన

న్యూజెర్సీలో భారత 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు- అమెరికా 250వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వినూత్న కార్యక్రమం- అత్యధిక సంఖ్యలో జెండాస్తంభాల ఏర్పాటు విభాగంలో గిన్నిస్ రికార్డు

World Record India Independence In Us
అమెరికాలో భారత స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు ప్రపంచ రికార్డు (X@IndiainNewYork)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2026 at 11:20 AM IST

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World Record India Independence In US : అమెరికాలో భారత 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. న్యూయార్క్‌ ట్రై-స్టేట్‌ ప్రాంతంలోని భారతీయ- అమెరికన్‌ సమాజం నిర్వహించిన ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రపంచ రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. అమెరికా 250వ వార్షికోత్సవం, భారత 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని న్యూజెర్సీలోని పార్సిపానీ వెటరన్స్‌ మెమోరియల్‌ పార్క్‌లో 1,300కు పైగా అమెరికా జెండాలను ఏర్పాటు చేశారు. భారత త్రివర్ణ పతాకాల మధ్య వాటిని 250 అనే సంఖ్య ఆకారంలో అమర్చారు. దీంతో 'అత్యధిక సంఖ్యలో జెండాస్తంభాల ఏర్పాటు' విభాగంలో గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు నమోదైంది.

భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం, అమెరికా 250వ వార్షికోత్సవం ఒకేసారి రావడంతో ఈ ఏడాది వేడుకలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్‌@80, అమెరికా@250 పేరుతో ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. భారత్‌, అమెరికా మధ్య స్నేహబంధానికి, రెండు దేశాల ప్రజలను మరింత దగ్గర చేయడంలో భారతీయ- అమెరికన్‌ సమాజం పోషిస్తున్న పాత్రకు ఈ కార్యక్రమం నిదర్శనంగా నిలిచిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. భారత టెక్నాలజీ సంస్థ జోహో మద్దతుతో న్యూయార్క్‌లోని భారత కాన్సులేట్‌ జనరల్‌, ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ అసోసియేషన్స్‌ (ఎఫ్‌ఐఏ) సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాయి. భారీ సంఖ్యలో జెండాలను ఒక ప్రత్యేక ఆకృతిలో ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా భారత్‌, అమెరికా మధ్య ఉన్న బంధాన్ని చాటే ప్రయత్నం చేశారు.

వేడుకకు ప్రముఖుల హాజరు
ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి న్యూజెర్సీ లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ డేల్‌ జి. కాల్డ్‌వెల్‌, అమెరికా కాంగ్రెస్‌ సభ్యురాలు అనలిలియా మెజియా, న్యూయార్క్‌లోని భారత కాన్సుల్‌ జనరల్‌ బినయ్‌ శ్రీకాంత్‌ ప్రధాన్‌, పార్సిపానీ మేయర్‌ పుల్కిత్‌ దేశాయ్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు. భారతీయ- అమెరికన్‌ సమాజానికి చెందిన పలువురు ప్రతినిధులు, వ్యాపార, సామాజిక రంగాల ప్రముఖులు కూడా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత్‌, అమెరికా మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాలను వక్తలు ప్రస్తావించారు. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యం మరింత బలోపేతం కావడంలో ప్రవాస భారతీయుల పాత్ర కీలకమని పేర్కొన్నారు.

'భారతీయ-అమెరికన్లు వారధిగా'
భారత్‌, అమెరికా మధ్య ప్రవాస భారతీయులు వారధిగా వ్యవహరిస్తున్నారని భారత కాన్సుల్‌ జనరల్‌ బినయ్‌ శ్రీకాంత్‌ ప్రధాన్‌ పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, ప్రజల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేయడంలో భారతీయ- అమెరికన్‌ సమాజం కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని తెలిపారు. వ్యాపారం, సాంకేతికత, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విద్య, విజ్ఞానం, ప్రజా సేవ, కళలు, సంస్కృతి వంటి అనేక రంగాల్లో భారతీయ- అమెరికన్లు అందిస్తున్న సేవలను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. అమెరికా సమాజానికి తమ వంతు సహకారం అందిస్తూనే భారత్‌తో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నారని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు.

జెండాలతో ఆకట్టుకున్న పార్క్‌
కాగా, పార్సిపానీ వెటరన్స్‌ మెమోరియల్‌ పార్క్‌లో ఏర్పాటు చేసిన జెండాల ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. 1,300కు పైగా అమెరికా జెండాలను '250' ఆకారంలో అమర్చారు. వాటి మధ్య భారత త్రివర్ణ పతాకాలను ఏర్పాటు చేశారు. అమెరికా 250వ వార్షికోత్సవానికి గుర్తుగా ఈ ఆకృతిని రూపొందించారు. కార్యక్రమానికి హాజరైన వారు ఈ భారీ జెండాల ప్రదర్శనను ఆసక్తిగా తిలకించారు. ఈ కార్యక్రమానికి నాయకత్వం వహించిన ఎఫ్‌ఐఏ చైర్మన్‌ అంకుర్‌ వైద్య, ఎఫ్‌ఐఏ అధ్యక్షుడు శ్రీకాంత్‌ అక్కపల్లి, కార్యక్రమానికి మద్దతు అందించిన జోహో సంస్థకు నిర్వాహకులు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

న్యూయార్క్‌లోనూ ఘనంగా వేడుకలు
భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని న్యూయార్క్‌ ట్రై-స్టేట్‌ ప్రాంతంతో పాటు అమెరికాలోని పలు ప్రాంతాల్లో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. న్యూయార్క్‌లోని భారత కాన్సులేట్‌, ఐక్యరాజ్యసమితిలోని భారత శాశ్వత మిషన్‌ ఆధ్వర్యంలో జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. వీటికి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రవాస భారతీయులు హాజరయ్యారు. టైమ్స్‌ స్క్వేర్‌లో ఎఫ్‌ఐఏ నిర్వహించిన వార్షిక వేడుకలో భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. భారతీయ సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. భారత్‌, అమెరికా మధ్య కొనసాగుతున్న స్నేహబంధాన్ని కూడా ఈ వేడుకల్లో ప్రదర్శించారు.

ప్రముఖ కట్టడాలపై త్రివర్ణ రంగులు
భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అమెరికాలోని పలు ప్రముఖ కట్టడాలు భారత త్రివర్ణ పతాకపు రంగులతో వెలిగిపోయాయి. న్యూయార్క్‌లోని ఎంపైర్‌ స్టేట్‌ బిల్డింగ్‌, బోస్టన్‌లోని ప్రుడెన్షియల్‌ సెంటర్‌ వంటి ప్రముఖ భవనాలు త్రివర్ణ రంగుల్లో దర్శనమిచ్చాయి. అమెరికాలోని పలు రాష్ట్రాల గవర్నర్లు కూడా ఆగస్టు 15ను 'భారత దినోత్సవం'గా ప్రకటిస్తూ ప్రత్యేక ప్రకటనలు జారీ చేశారు. అమెరికా సెనేటర్లు, గవర్నర్లు, చట్టసభ సభ్యులు, వివిధ నగరాలు, పట్టణాలు భారతీయ-అమెరికన్‌ సమాజం అందిస్తున్న సేవలను ప్రశంసించాయి.

మాన్హాటన్‌లో భారీ ఇండియా డే పరేడ్‌
ఇదిలా ఉండగా, ఎఫ్‌ఐఏ తన 44వ ఇండియా డే పరేడ్‌ను ఆదివారం మాన్హాటన్‌లోని మాడిసన్‌ అవెన్యూలో నిర్వహించనుంది. ఈ వేడుకలో భారీ శకటాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. వేలాది మంది ప్రవాస భారతీయులు పరేడ్‌కు హాజరుకానున్నారు. ఈ ఏడాది పరేడ్‌కు ప్రముఖ భారతీయ టెలివిజన్‌ షో 'తారక్‌ మెహతా కా ఊల్టా చష్మా' నటీనటులు ముఖ్య అతిథులుగా, గ్రాండ్‌ మార్షల్స్‌గా పాల్గొననున్నారు. దీంతో ఈ వేడుకపై ప్రవాస భారతీయుల్లో మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.

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