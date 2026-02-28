'ఇరాన్పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం'- భీకర దాడులపై ప్రపంచ దేశాల స్పందన- ఎవరేమన్నారంటే?
US Israel Attacks On Iran : ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ ఎటాక్- భీకర దాడులపై ప్రపంచ దేశాల స్పందన- యుద్ధం ఆపి చర్చలు జరపాలని ఇరు వర్గాలకు సూచన
Published : February 28, 2026 at 10:02 PM IST
US Israel Attacks On Iran : ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులపై ప్రపంచ దేశాలు భిన్నంగా స్పందించాయి. విస్తృత ప్రాంతీయ ఘర్షణగా మారే అవకాశం ఉండటంతో ఐరోపా అప్రమత్తమైంది. విచక్షణారహితంగా దాడులు చేయొద్దని ఐరోపా నేతలు ఇరాన్ను హెచ్చరించారు. చర్చలు ప్రారంభించాలని అమెరికా- ఇరాన్లను కోరారు. జర్మనీ, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, నార్వే వంటి దేశాలు అంతర్గత అత్యవసర భద్రతా సమావేశాలు నిర్వహించాయి. మిడిల్ ఈస్ట్లో తమ పౌరులను రక్షించడానికి చర్యలు చేపట్టాయి. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని, ఖమేనీ పాలనను ఐరోపా దేశాలు వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ అంతర్జాతీయ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే విధంగా ట్రంప్ ఏకపక్ష నిర్ణయాన్ని నిరాకరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
దాడుల గురించి ఐరోపా మిత్ర దేశాలకు సైతం అమెరికా సమాచారం ఇవ్వలేదని తెలుస్తోంది. అత్యవసర ఐరాస భద్రతామండలి సమావేశానికి ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ పిలుపునిచ్చారు. UAE, ఖతార్, జోర్డాన్లకు సైనిక సాయం అందిస్తామన్నారు. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ ఏకపక్ష చర్యను తిరస్కరిస్తున్నామని, ఇది అనిశ్చితికి దారితీస్తుందని స్పెయిన్ తెలిపింది. అన్ని పక్షాలు సంయమనం పాటించాలని, పౌరులను రక్షించాలని ఐరోపా కమిషన్ చీఫ్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయన్ అన్నారు.
#WATCH | Israel-Iran conflict | Representative of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, in India, Dr Abdul Majid Hakeem Ilahi, says, " we were in negotiations and discussion to reach a diplomatic conclusion. we were thinking that very… pic.twitter.com/lTvClgIUMM— ANI (@ANI) February 28, 2026
అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దాడులు బాధ్యతారహితమైనవి, అవి అణు విస్తరణను తీవ్రతరం చేస్తాయని నోబెల్శాంతి బహుమతి ప్రతినిధి తెలిపారు. మలేసియా, పాకిస్థాన్లు కూడా అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించాయి. సార్వభౌమ, ఐరాస సభ్యదేశంపై ఏ కవ్వింపు చర్యలు లేకుండానే చేసిన దురాక్రమణ చర్యగా రష్యా అభివర్ణించింది. అమెరికా వెంటనే దాడులను నిలిపేసి చర్చలు జరపాలని డిమాండ్ చేసింది. పాలనను అంతమొందించేందుకు అణు బూచిని చూపిస్తున్నారని రష్యా ఆరోపించింది.
#WATCH | Delhi | Iran's Ambassador to India, Mohammad Fathali says, " the islamic republic of iran has once again been attacked by the us and the zionist regime... they violated iran's sovereignty and territorial integrity. they attacked targets in several cities, including… pic.twitter.com/pB3xE2TpfB— ANI (@ANI) February 28, 2026