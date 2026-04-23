చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఇంధన భద్రతా ముప్పును ప్రపంచం ఎదుర్కొంటోంది : ఐఈఏ చీఫ్

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కీలక సరుకుల సప్లైలోనూ అవాంతరం ఏర్పడిందన్న ఫాతిహ్ బిరోల్

IEA Chief On Energy Security
International Energy Agency Executive Director Fatih Birol speaks during an interview with The Associated Press, at the IEA headquarters in Paris, Thursday, April 16, 2026. (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 3:59 PM IST

IEA Chief On Energy Security : ఇంధన భద్రత విషయంలో చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ముప్పును ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఎదుర్కొంటోందని అంతర్జాతీయ ఇంధన ఏజెన్సీ (ఐఈఏ - IEA) ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఫాతిహ్ బిరోల్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం వల్ల ఇప్పటిదాకా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రతిరోజు సగటున 13 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురును నష్టపోయిందన్నారు. దీంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కీలక సరుకుల సప్లైలోనూ అవాంతరం ఏర్పడిందని ఆయన తెలిపారు. తాజాగా సింగపూర్‌లో జరిగిన ఓ ఇంధన రంగ సదస్సును ఉద్దేశించి వర్చువల్‌గా ప్రసంగిస్తూ ఐఈఏ చీఫ్ ఫాతిహ్ బిరోల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

