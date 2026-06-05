ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం 2026- ప్రకృతిని కాపాడటం ఎందుకు అత్యవసరం? మనం చేయాల్సిన బాధ్యతలేమిటి?
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ముఖ్య ఉదేశ్యం? జూన్ 5న ప్రపంచ దేశాలు ఏమి చేస్తాయి?
Published : June 5, 2026 at 3:52 AM IST
World Environment Day 2026: 'ప్రకృతి' అంటే ఇష్టపడని వారంటూ ఎవరూ ఉండరు. సృష్టి ఆరంభం నుంచి ప్రళయకాలం వరకు మానవుని మనుగడ మొత్తం ప్రకృతిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రకృతి పచ్చగా ఉంటేనే మానవుని మనుగడ సాధ్యం. ప్రకృతిని నాశనం చేసిన రోజున మానవుని ఉనికి ప్రశ్నార్ధకంగా మారుతుంది. ఈ నిజాన్ని గ్రహించలేక అభివృద్ధి పేరుతో ప్రకృతిని నాశనం చేయడం దారుణం. ప్రకృతిని పరిరక్షించడం కోసం ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకృతి పరిరక్షణ ఆవశ్యకతను చాటి చెప్పడానికి ప్రతి ఏడాది జూన్ 5 ను ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. నేటి ఆధునిక యుగంలో పర్యావరణానికి తీవ్రముప్పు వాటిల్లిన తరుణంలో పర్యావరణాన్ని రక్షించడానికి ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
యుగయుగాలుగా తరతరాలుగా
మనం చిన్నప్పుడు 'అశోకుడు చెట్లు నాటించెను, బావులు, చెరువులు తవ్వించెను' అని పాఠాల్లో చదువుకున్నాం. అలాగే మహర్షులు, ఋషులు, రాజులు కఠినమైన తపస్సులు చేసి ఆకాశ గంగను భూమికి తీసుకు వచ్చిన ఘటనలు పురాణాల్లో ఎన్నో చూసాం. వీటన్నింటి ఉద్దేశ్యం ఒక్కటే! భూమాత ప్రకృతి ఒడిలో పచ్చగా ఉండాలి.
భూమాతదే తొలిస్థానం
మన సనాతన సంప్రదాయం పంచభూతాల్లో భూమాతకు మొదటి స్థానం ఇచ్చి గౌరవించింది. వ్యవసాయ పనులు ప్రారంభించే ముందు భూమాతను పూజించడం మన సంప్రదాయం. భూమాతను తల్లిగా, వర్షాధిపతి అయిన ఇంద్రుని తండ్రిగా భావించడం సనాతన సంప్రదాయంలో భాగం.
అభివృద్ధి పేరుతో వినాశనం
మరి ఈనాడు మనమేం చేస్తున్నాం? పచ్చని చెట్లు నరికి వర్షాలు రాకుండా అడ్డుకుంటున్నాం. అభివృద్ధి పేరుతో అరాచకం సృష్టిస్తున్నాం. భూమిలోంచి ఒక మొక్క ఊపిరి పోసుకుని పైకి వచ్చినప్పుడు చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉంటుందో కదా! ప్రపంచంలో అందాలన్నీ అందులోనే చూడవచ్చు. కానీ ఆకాశహర్మ్యాలు నిర్మించడానికి, ఫ్లైఓవర్లు, వారధులు కట్టడానికి ప్రతిరోజూ చెట్లను విచక్షణ రహితంగా నరికి వేస్తున్నాం. ఇది ఏ మాత్రం సబబు కాదు.
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ముఖ్య ఉదేశ్యం?
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 5న జరుపుకుంటారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆవశ్యకతపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడానికి ఐక్యరాజ్యసమితి ఈ దినోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. 1973 నుంచి ప్రతి ఏటా జూన్ 5న ఈ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. కాలుష్యం, చెట్ల నరికివేత, వాతావరణ మార్పుల వంటి సమస్యల వల్ల భూమిపై సహజ సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా కాపాడటం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
ఈ ఏడాది థీమ్!
ఈ సందర్భంగా ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ఈ ఏడాది "ప్రకృతి ప్రేరణ. వాతావరణం కోసం. మన భవిష్యత్తు కోసం." అనే థీమ్ తో ముందుకొస్తోంది. ఐక్యరాజ్యసమితి ఆధ్వర్యంలో జూన్ 5న ఈ కార్యక్రమం అజర్బైజాన్లోని బాకులో జరగనుంది.
జూన్ 5న ప్రపంచ దేశాలు ఏమి చేస్తాయి
పర్యావరణ దినోత్సవం రోజున ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఓ చోట సమావేశమై భూమికి కలుగుతున్న రకరకాల కాలుష్యాలను తగ్గించడానికి చేపట్టాల్సిన చర్యల గురించి చర్చలు జరిపి నష్ట నివారణకు చేయవలసిన కార్యక్రమాల పట్ల తీర్మానాలు చేస్తాయి. భూ తాపాన్ని తగ్గించే అవగాహన కార్యక్రమాలు జరుపుతాయి.
ప్రభుత్వ కర్తవ్యం ఏమిటి?
విచక్షణ రహితంగా వృక్షాలు నరికే వారికి కఠిన శిక్షలు వేయాలి. వీధుల్లో, మైదానాల్లో చెత్త తగల బెట్టకుండా చూడాలి. వాయు కాలుష్యానికి కారకమయ్యే పరిశ్రమలపై కఠిన చర్యలు చేపట్టాలి. నీటి వృథాను అరికట్టాలి. వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టడానికి ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించాలి. ఫ్యాక్టరీ వ్యర్ధాలతో నదీ జలాలు కలుషితం చేసే వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం రోజు ప్రతి ఒక్కరు ఒక చెట్టు నాటేలా ప్రోత్సహించాలి. శుభకార్యాల్లో, పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో కానుకగా మొక్కలు ఇచ్చే సంస్కృతి పాటించాలని ప్రచారం చేయాలి. ప్లాస్టిక్ సంచుల వాడకాన్ని నిషేధించడం కాదు అవి తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలను మూసేయాలి. వారికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపించాలి. పర్యావరణ రక్షణ కోసం కృషి చేసే వారికి అవార్డులు, రివార్డులు ఇచ్చి ప్రోత్సహించాలి.
మన కర్తవ్యం ఏమిటి?
ప్రకృతికి హాని చేస్తే వినాశనం తప్పదని చిన్నతనం నుంచి పిల్లలకు నేర్పాలి. పిల్లలచే మొక్కలు నాటించి అవే వారి నేస్తాలని చెప్పి వారిలో ప్రకృతి పట్ల సానుకూల భావాన్ని పెంపొందించాలి. నీటిని వృథా చేయరాదు. వర్షపు నీరు ఒడిసి పట్టడానికి ప్రతి ఇంట్లో ఇంకుడు గుంతలు నిర్మించాలి. వాయు కాలుష్యానికి కారణమయ్యే చర్యలకు స్వస్తి చెప్పాలి. చెట్లను విరివిగా పెంచాలి.
మార్పు మనతోనే మొదలవ్వాలి!
ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినా, ఐక్యరాజ్యసమితి ఎన్ని తీర్మానాలు చేసిన ప్రజలలో స్వతహాగా మార్పు రానంత వరకు పర్యావరణానికి హాని తప్పదు. "పర్యావరణానికి నేనొక్కడిని మేలు చేసినంత మాత్రాన మార్పు వస్తుందా" అని అనుకోవద్దు. కొన్నివేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతోనే మొదలవుతుంది. మన ఇంటిని, మన పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం. జల, వాయు, భూ కాలుష్యం కాకుండా మన వంతు ప్రయత్నం చేద్దాం. మనకు తెలిసినంత వరకు మన పరిధిలో అందరికీ పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి తెలుపుదాం.
ఏడాదికోసారి పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి వ్యాసాలు చదవడం, ఉపన్యాసాలు వినేసి మర్చిపోవడం కాదు. నిజంగా వాటిని ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే మన ప్రధాని మోదీ కలలుగన్న 'స్వచ్ఛ భారత్' కల సాకారమవుతుంది.
చివరగా ప్రకృతిని ప్రేమిద్దాం. పోయేదేముంది! ప్రకృతి కూడా మనల్ని ప్రేమిస్తుంది.
అందరికీ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం