దిల్లీ పేలుడుపై విచారం వ్యక్తం చేసిన ప్రపంచ దేశాలు- కష్టకాలంలో భారత్ తో ఉంటామని వెల్లడి

దేశ రాజధాని దిల్లీలో పేలుడు- విస్మయం వ్యక్తం చేసిన ప్రపంచ దేశాలు

World Countries On Delhi Blast
World Countries On Delhi Blast (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read
World Countries On Delhi Blast : దిల్లీ పేలుడు ఘటన యావత్ ప్రపంచాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. దీంతో ఈ దుర్ఘటనపై అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా, శ్రీలంక తదితర దేశాలు విచారం వ్యక్తం చేశాయి. ఈ కష్టకాలంలో భారత్​కు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చాయి. ఈ బ్లాస్ట్​లో మరణించినవారి కుటుంబ సభ్యులు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశాయి.

అమెరికా ఏమందంటే?
దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన కారుబాంబు పేలుడు పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు అమెరికా సోమవారం వెల్లడించింది. భారత్​కు అవసరమైన సహకారాన్ని అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ దాడిలో తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపింది. "దిల్లీలో జరిగిన భయంకరమైన పేలుడులో ప్రభావితమైన వారితో మా హృదయాలు ఉన్నాయి. పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాం. పేలుడు ఘటనలో తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన కుటుంబాలకు మా హృదయపూర్వక సంతాపం. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. పేలుడుకు కారణం ప్రస్తుతం తెలియనప్పటికీ, భారత ప్రభుత్వం అనేక రాష్ట్రాలను హై అలర్ట్‌ ప్రకటించింది" అని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ పోస్ట్ చేసింది.

'అమెరికా పౌరులు ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్లొద్దు'
మరోవైపు, తమ దేశ పౌరులు దిల్లీలోని ఎర్రకోట, చాందినీ చౌక్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని, జనసమూహంలో ఉండొద్దని దిల్లీలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ప్రకటన రిలీజ్ చేసింది. తాజా అప్డేట్స్​ కోసం స్థానిక మీడియాను ఫాలో అవ్వాలని సూచించింది. అలాగే, దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన బాంబు పేలుడు సంగతి తమకు తెలిసిందన్నారు యూఎస్ విదేశీ వ్యవహారాల అధికార ప్రతినిధి. భారత్​కు దౌత్యపరమైన సహకారాన్ని అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వెల్లడించారు.

తమ దేశ పౌరులకు అలర్ట్ జారీ చేసిన బ్రిటన్
అలాగే దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై బ్రిటన్ సైతం స్పందించింది. దుర్ఘటనలో మరణించినవారికి సంతాపం తెలిపింది. భారత్​లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు ప్రయాణించవద్దని యూకే టూరిస్ట్​లకు సూచించింది. ఇండో-పాక్ బార్డర్ నుంచి 10 కి.మీల పరిధిలో ప్రయాణాలు చేయొద్దని సలహా ఇచ్చింది.

విస్మయం వ్యక్తం చేసిన శ్రీలంక
మరోవైపు, దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై శ్రీలంక అధ్యక్షుడు అనుర కుమార దిసనాయకే దిగ్ర్భాంతి వ్యక్తం చేశారు. "సోమవారం సాయంత్రం దిల్లీలో జరిగిన పేలుడు వార్త విని బాధపడ్డాను. శ్రీలంక భారత ప్రజలకు సంఘీభావంగా నిలుస్తుంది. బాధిత కుటుంబలతో మా ఆలోచనలు ఉన్నాయి" అని దిసనాయకే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

'క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలి'
దేశ రాజధాని దిల్లీలో జరిగిన భయంకరమైన పేలుడుపై కెనడా సంతాపం వ్యక్తం చేసింది. ఈ పేలుడులో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు సంతాపాన్ని తెలియజేసింది. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించింది. అత్యవసర సహాయం అవసరమైనవారు భారత్​లోని కెనడియన్ పౌరులు గ్లోబల్ అఫైర్స్ కెనడా తాలుక ఎమర్జెన్సీ వాచ్ అండ్ రెస్పాన్స్ సెంటర్​ను సంప్రదించాలని సూచించింది. ఈ మేరకు భారత్​లోని కెనడా రాయబార కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది.

హృదయవిదారకమైన ఘటన : ఇజ్రాయెల్
దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై ఇజ్రాయెల్ స్పందించింది. ఈ ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయినవారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేసింది. ఈ సంఘటనను హృదయ విదారకమైనదిగా అభివర్ణించిది. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించింది. ఈ మేరకు భారత్​లోని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి రూవెన్ అజార్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

కాగా, నిత్యం రద్దీగా ఉండే దిల్లీలోని చారిత్రక ఎర్రకోటకు అతి సమీపంలో సోమవారం సాయంత్రం ఓ కారులో భారీ పేలుడు జరిగింది. ఈ పేలుడు ధాటికి అనేక వాహనాలు కాలిపోయాయి. 12 మంది మరణించారు. పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. ఈ దుర్ఘటన కారణంగా దేశమంతటా భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. అలాగే ఎర్రకోట మెట్రోస్టేషన్‌ సైతం మూసివేశారు. మరోవైపు, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌ షా అధ్యక్షతన మంగళవారం కర్తవ్యభవన్ లో ఉన్నతస్థాయి భద్రతా సమావేశం జరిగింది. ఈ మీటింగ్ కు హోంశాఖ కార్యదర్శి గోవింద్ మోహన్‌, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్ తపన్ కుమార్, దిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ సతీష్ గోల్చా, జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ సదానంద్ వసంత్ తదితరులు హాజరయ్యారు.

