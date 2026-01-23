ETV Bharat / international

శాంతి మండలితో ఐరాస పని చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఇవ్వగలదన్న ట్రంప్​- చిన్న ముక్క అంటూ మస్క్ సెటైర్లు

బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ కీలక పాత్ర పోషించగలదని వ్యాఖ్యానించిన ట్రంప్​- గ్రీన్‌లాండ్‌, వెనెజువెలాల్లాగే అది ఒక చిన్న ముక్క అన్న మస్క్

Trump And Musk (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 9:16 AM IST

3 Min Read
Trump Board Of Peace : దావోస్‌ వేదికగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ గాజా శాంతి మండలిని ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే గాజా సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న వివిధ సంఘర్షణలకు శాంతి పరిష్కారాలు తీసుకురావడంలో తాజాగా ఏర్పాటు చేసిన బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్- శాంతి మండలి కీలక పాత్ర పోషించగలదని ట్రంప్ అన్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి తనలో ఉన్న అపారమైన అవకాశాలను ఇప్పటివరకు పూర్తిగా ఉపయోగించుకోలేకపోయిందని వ్యాఖ్యానించారు.

ఈ నేపథ్యంలో యూఎన్‌తో కలిసి బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ పనిచేయడం యూఎన్‌కే మంచిదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వాషింగ్టన్‌లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, "ఐక్యరాజ్యసమితికి గొప్ప సామర్థ్యం ఉంది. కానీ ఇప్పటివరకు ఆ సామర్థ్యానికి తగ్గట్టుగా పని చేయలేకపోయింది. ఎన్నో యుద్ధాలను నేను పరిష్కరించాను. కానీ ఒక్కసారైనా యూఎన్‌ను సంప్రదించలేదు. అయినా కూడా, బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్‌తో కలిసి యూఎన్ పనిచేస్తే అది మంచి ఫలితాలు ఇవ్వగలదు" అని అన్నారు.

ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం- WEF) సమావేశాల్లో ట్రంప్ అధికారికంగా బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ చార్టర్‌పై సంతకం చేసి ఈ కొత్త సంస్థను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, "ఇది చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రోజు. ప్రపంచంలో శాంతి నెలకొల్పడమే మా లక్ష్యం. ఇది ఒక ఉత్కంఠభరితమైన రోజు” అని పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యల ప్రకారం, గాజా సమస్యతో పాటు ఇతర అంతర్జాతీయ ఘర్షణల పరిష్కారంలో ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ కీలకంగా పనిచేయనుంది.

గాజాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు రూపొందించిన 20 అంశాల శాంతి ప్రణాళికను అమలు చేయడమే ఈ సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యమని చెప్పారు. గత సెప్టెంబర్‌లోనే ట్రంప్ ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ ఆలోచనను ప్రతిపాదించారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రయత్నం గాజా సమస్యకే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతి స్థాపన దిశగా విస్తరించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇదే సమయంలో ఐక్యరాజ్యసమితిపై ట్రంప్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "యూఎన్ మరింత సమర్థంగా పని చేసి ఉంటే, బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ అవసరం వచ్చేది కాదు. ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగాయి. వాటిలో ఒక్కటిలో కూడా యూఎన్ నాకు సహాయం చేయలేదు. యూఎన్ అన్ని యుద్ధాలను పరిష్కరించి ఉండాల్సింది" అని వ్యాఖ్యానించారు. బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ యూఎన్‌ను భర్తీ చేయబోతోందా అనే ప్రశ్నకు స్పందించిన ట్రంప్, "యూఎన్ అంతగా ఉపయోగపడలేకపోయింది. అయినా, నేను యూఎన్ సామర్థ్యాన్ని నమ్ముతాను. అది తన శక్తిని సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే ప్రపంచానికి ఎంతో మేలు చేయగలదు. యూఎన్ కొనసాగాలి. దానికి గొప్ప అవకాశాలున్నాయి" అని స్పష్టం చేశారు.

ఎలాన్ మస్క్ స్పందన ఇలా!
మరోవైపు, శాంతి మండపలిపై ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలాన్‌ మస్క్‌ స్పందిస్తూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసిరారు . ఇది శాంతి మండలి కాదు, పీస్‌ (ముక్క) అంటూ విమర్శలు చేశారు. మస్క్‌ తొలిసారి ఈ ఆర్థిక సదస్సులో పాల్గొన్నారు. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, "శాంతి మండలి ఏర్పాటు గురించి నేను విన్నాను. అది పీస్‌(ముక్క) అని అనుకున్నా. గ్రీన్‌లాండ్‌, వెనెజువెలాల్లాగే అది ఒక చిన్న ముక్క" అని వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో వేదిక వద్ద ఉన్నవారంతా ఒక్కసారిగా నవ్వులు పూయించారు. ఈ సందర్భంగా తమకు ఎప్పటికీ కావాల్సింది శాంతి మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

వెనెజువెలాపై దాడి చేసి ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్‌ మదురో, ఆయన భార్యను అమెరికా దళాలు నిర్బంధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత వెనెజువెలాను తామే పరిపాలిస్తామని ట్రంప్‌ ప్రకటించారు. మరోవైపు గ్రీన్‌లాండ్‌ను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అధ్యక్షుడు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో మస్క్‌ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

