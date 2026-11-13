అమెరికా అధికారుల జోలికొస్తే ఆ దేశమే ఉండదు: ఇరాన్కు ట్రంప్ వార్నింగ్
Donald Trump warns Iran : అమెరికా అధికారులు, మంత్రుల జోలికి ఇరాన్ వస్తే ఊరుకునేది లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించారు. 2028 ఎన్నికల్లో తన వారసుడి ఎంపికపై కూడా ట్రంప్ మాట్లాడారు.
Published : November 13, 2026 at 7:31 AM IST
అమెరికా ఉన్నతాధికారుల ప్రాణాలకు ఇరాన్ హాని తలపెడితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. అలాంటి దాడులకు పాల్పడితే ఇక భూమి మీద ఆ దేశమే ఉండదని స్పష్టం చేశారు. పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా మారితే సైనిక చర్యకు ఏమాత్రం వెనుకాడబోనని తేల్చిచెప్పారు. గురువారం ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు. 2028 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున తన వారసుడు ఎవరు? అనే అంశంపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వాలనే దానిపై ఇప్పుడే నిర్ణయం తీసుకోవడం తొందరపాటు అవుతుందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. అది అప్పటి పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ వంటి ప్రముఖులను ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకుని హతమారిస్తే వాషింగ్టన్ స్పందన ఎలా ఉంటుందని అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ తీవ్రంగా బదులిచ్చారు. 'వారు ఇకపై ఉనికిలోనే ఉండరు' అని హెచ్చరించారు. ఇరాన్ నుంచి ప్రాణహాని ఉందన్న నిఘా వర్గాల సమాచారంతో స్కాట్ బెసెంట్ ఇటీవల వాషింగ్టన్ డీసీలోని తన నివాసం నుంచి అమెరికా సైనిక స్థావరానికి మారారు. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. తన పదవీకాలం ముగిసేనాటికి కూడా ఇరాన్ను ప్రస్తుత పాలకులు పాలిస్తే అది మీ వైఫల్యంగా భావిస్తారా? అన్న ప్రశ్నకు ట్రంప్ నిర్మోహమాటంగా సమాధానం చెప్పారు. తాను అధ్యక్ష పదవి నుంచి దిగిపోయే సమయానికి ఇరాన్లో ప్రస్తుత నాయకత్వమే అధికారంలో కొనసాగితే దానిని తాను ఒక ఓటమిగా భావిస్తానని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. అమెరికా మిత్రదేశాలను, నౌకలను ఇరాన్ భయభ్రాంతులకు గురిచేయకుండా అడ్డుకోవడానికి సైనిక బలాన్ని ఉపయోగించేందుకు వెనుకాడతారా? అని అడిగినప్పుడు దానికి ఏ మాత్రం వెనుకాడబోనని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. పరిస్థితులు మరోలా మారుతున్నాయనిపిస్తే వెంటనే దాడి చేస్తానని, బహుశా ఇప్పుడే ఆ పని చేసే అవకాశం కూడా ఉందని హెచ్చరించారు. హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికాకు పూర్తి నియంత్రణ ఉందని, యుద్ధానికి ముందు కంటే ఇప్పుడు తాము ఎక్కువ చమురును వెలికితీస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. గత మూడు వారాలుగా వేగంగా సాగుతున్న తమ ఆపరేషన్ల ఫలితంగా ఇరాన్ పాలన కుప్పకూలుతోందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
2028 వారసుడి ఎంపికపై కామెంట్స్
2028 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల గురించి కూడా ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ ఓటమిని చవిచూసిన నేపథ్యంలో 2028 ఎన్నికల కోసం ఎవరికైనా మద్దతు ప్రకటిస్తారా? అనే ప్రశ్నకు ట్రంప్ బదులిచ్చారు. ఇప్పుడే ఏమీ చెప్పలేనని, అది అప్పటి పరిస్థితులు, తన అనుభూతిని బట్టి ఉంటుందని అన్నారు. తనకు చాలామంది నాయకులంటే ఇష్టమని, ఇప్పుడే నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా తొందరపాటు అవుతుందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే, రిపబ్లికన్ పార్టీ ఎన్నికల్లో తన ప్రభావంపై ఆయన పూర్తి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. తాను మద్దతు ఇచ్చిన దాదాపు ప్రతి ఒక్కరూ విజయం సాధిస్తారన్న విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున 2028 అధ్యక్ష అభ్యర్థిత్వ నామినేషన్ ప్రక్రియ, అభ్యర్థుల మధ్య చర్చలు సుమారు ఏడాది తర్వాత ప్రారంభం అవుతాయని ట్రంప్ చెప్పారు. కొన్ని దేశాల్లో కేవలం రెండు వారాల వ్యవధిలోనే ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగుస్తుందని, అది చాలా తక్కువ సమయమని పేర్కొన్న ఆయన, ఏడాది పాటు సాగే విధానమే సరైనదని అన్నారు. ప్రత్యర్థి పార్టీ పరిస్థితి తనకు తెలియదు కానీ, రిపబ్లికన్ పార్టీలో తదుపరి అధ్యక్ష రేసులో నిలబడగల నాయకులు చాలామంది ఉన్నారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో వంటి పేర్లు అధ్యక్ష రేసులో వినిపిస్తున్నాయి.