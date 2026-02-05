చర్చల సమయంలో అమెరికాకు భారత్ వార్నింగ్- అగ్రరాజ్యం నోటిదురుసుపై ఢోబాల్ అసహనం!
ట్రేడ్ డీల్ కోసం తొందరేమి లేదు- ట్రంప్ పదవీకాలం ముగిసేవరకు వేచిచూస్తాం- బ్లూమ్బర్గ్ కథనం వెల్లడి
Published : February 5, 2026 at 9:23 AM IST
Ajit Doval On India US Trade Deal : వాణిజ్య ఒప్పందం చర్చలకు సంబంధించి సెప్టెంబర్లో జరిగిన ఓ కీలక సమావేశంలో అమెరికాకు భారత్ గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు తాజాగా వెల్లడైంది. ట్రేడ్ డీల్ కోసం తొందరేమి లేదని, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పదవీకాలం ముగిసేవరకు వేచి చూస్తామని భారత్ తేల్చిచెప్పినట్లు బ్లూమ్బర్గ్ కథనంలో పేర్కొంది. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరిన వేళ ఈ అంశం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. వాణిజ్య చర్చల సమయంలో భారత ప్రభుత్వంపై, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై ట్రంప్, ఆయన వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో సహా పలువురు అధికారులు నోరు పారేసుకున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబరులో జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోభాల్, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోలు సమావేశమయ్యారు. ట్రంప్, ఆయన అధికారుల బెదిరింపులకు భారత్ తలొగ్గదని, అవసరమైతే వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం ట్రంప్ పదవీ కాలం ముగిసేవరకు వేచిచూస్తామని రూబియోతో ఢోబాల్ చెప్పినట్లు బ్లూమ్బర్గ్ పేర్కొంది. భారత్పై బహిరంగ విమర్శలు తగ్గిస్తే ఇరుదేశాల సంబంధాలు మళ్లీ గాడిలోకి వస్తాయని డోభాల్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సమావేశం గురించి అమెరికా విదేశాంగ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ ప్రైవేటు చర్చల వివరాలు బయటకు వెల్లడించలేమన్నారు. ఇక భారత్ ఇప్పటివరకు ఆ భేటీపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.