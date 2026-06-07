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ఇరాన్‌తో ఒప్పందానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం- కుదరకపోతే కఠిన చర్యలు : ట్రంప్​ వార్నింగ్​

శాంతి ఒప్పందం కుదిరే వరకు ఇరాన్‌పై ఉన్న ఆంక్షలను ఎత్తివేయడం, స్తంభింపజేసిన ఆస్తులను విడుదల చేయబోమని ట్రంప్ స్పష్టం

trump on iran peace deal
trump on iran peace deal ((AP))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 7, 2026 at 10:53 PM IST

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Trump on Iran Peace Deal : ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కుదిరితే ఆ దేశం వద్ద ఉన్న శుద్ధి చేసిన యురేనియంను స్వాధీనం చేసుకుని ధ్వంసం చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఒకవేళ ఒప్పందం కుదరకపోతే అమెరికా దళాలు స్వయంగా ఆ అణు ఇంధన పదార్థాన్ని సురక్షితంగా సేకరించగలిగే స్థాయికి ఇరాన్ సైనిక శక్తిని మరింత బలహీనపరుస్తానని ట్రంప్ అన్నారు. అక్కడి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్‌తో ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి తాను చాలా దగ్గరగా ఉన్నానని, అయితే వారు తమ అణు ఆశయాలను పూర్తిగా విడిచిపెట్టేలా మరింత ఒత్తిడి చేస్తున్నానన్నారు. శాంతి ఒప్పందం కుదిరే వరకు ఇరాన్‌పై ఉన్న ఆంక్షలను ఎత్తివేయడం, స్తంభింపజేసిన ఆస్తులను విడుదల చేయబోమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్​తో కుదుర్చుకునే స్వల్పకాలిక ఒప్పందంలో లెబనాన్ కూడా భాగం కావాలని తాను డిమాండ్ చేయడం లేదన్నారు.

"ఒకవేళ మనం స్నేహపూర్వక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే, కలిసి పని చేస్తాం. మన పరికరాల ద్వారానే యురేనియం ధ్వంసం జరుగుతుంది. ఆ పదార్థం అక్కడే ఉన్నా లేదా వేరే చోటికి తరలించినా సరే, మనం దానిని బయటకు తీసి ధ్వంసం చేస్తాం. ఒకవేళ ఒప్పందం కుదరకపోతే మనం వారిపై సైనికపరంగా చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఆ చర్యలు తీసుకునే వరకు వేచి ఉంటాం. ఫలితంగా ఏ విధంగా చూసినా మనకు భద్రత ఉంటుంది. తమ వద్ద అణు ఆయుధాలు ఉండకూడదనే వాస్తవాన్ని ఇరాన్​ అంగీకరించింది. అణు ఆయుధాలను అభివృద్ధి చేయకూడదనే నిబంధన అందులో ఉంది. దీని వల్ల నేను మినహా మిగిలిన వారందరూ దానితో చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు."
--డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

ఒప్పందాన్ని తప్పించుకునే మార్గాలను ఇరాన్ అనుసరించకుండా ఉండేందుకు అదనపు నిబంధన ఉండాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు ట్రంప్​ తెలిపారు. "ఇరాన్ వాటిని స్వయంగా అభివృద్ధి చేయకుండా, బయట కొనుగోలు చేస్తే లేదా సమకూర్చుకుంటే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? కాబట్టి 'ఒకవేళ వారు కొనుగోలు చేసినా లేదా సమకూర్చుకున్నా' అనే అంశాన్ని కూడా ఇందులో చేర్చాలనుకుంటున్నాను. ఆ విషయాన్ని కూడా ఇందులో తప్పక చేర్చాలి. ఎందుకంటే కొనుగోలు చేయడం అనేది అభివృద్ధి చేయడం కిందకు రాదు. కాబట్టి, వారికి వాటిని అభివృద్ధి చేసే లేదా కొనుగోలు చేసే, సమకూర్చుకునే హక్కు ఉండకూడదు." అని ట్రంప్ అన్నారు.

ఆ ప్రాంతంలో పని పూర్తయ్యే వరకు అమెరికా దళాలను అక్కడే ఉంచాలని భావిస్తున్నట్లు ట్రంప్​ చెప్పారు. ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వం ఎక్కువ హేతుబద్ధంగా, చాలా తెలివిగా వ్యవహరిస్తోందని తనకు అనిపిస్తోందన్నారు. ఆ దేశ కొత్త అత్యున్నత నాయకుడు మొజ్తాబా ఖమేనీతో మాట్లాడేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని అమెరికా అధ్యక్షుడు చెప్పారు. ఆయనకు ఇష్టమైతే తాను మాట్లాడతానని, కానీ ఇప్పటివరకు ఆయనతో నేరుగా మాట్లాడలేదని వివరించారు.

ట్రంప్, మొజ్తబా మధ్య భేటీ జరిగే అవకాశం ఎంతమాత్రం లేదు : ఇరాన్
మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా మొజ్తబా ఖమేనీ మధ్య సమావేశం జరిగే అవకాశాన్ని ఇరాన్ తోసిపుచ్చింది. టెహ్రాన్, వాషింగ్టన్‌ మధ్య చర్చలు నిలిచిపోయిన వేళ అలాంటి భేటీ జరిగే ప్రసక్తే లేదని ఇరాన్ అధినేత సీనియర్ సలహాదారు స్పష్టం చేశారు. CNNవార్తా సంస్థతో మాట్లాడిన మొజ్తబా ఖమేనీ సీనియర్ సలహాదారు మొహ్సెన్ రెజాయ్ ప్రస్తుతం ట్రంప్, మొజ్తబా మధ్య భేటీ జరిగే అవకాశం ఎంతమాత్రం లేదన్నారు. జూనియర్‌ ఖమేనీతో భేటీకి ట్రంప్ సుముఖంగా ఉన్నారని ప్రచారం జరిగిన నేపథ్యంలో రెజాయ్‌ ఈ మేరకు స్పందించారు. ప్రస్తుతం ఇరుదేశాల మధ్య చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన నెలకొందని, వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత వాషింగ్టన్‌పైనే ఉందన్నారు. స్తంభింపజేసిన తమ ఆస్తులను విడుదల చేయాలని పదేపదే డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు రెజాయ్ తెలిపారు. ఈ విషయంలో అమెరికా నిజాలు మాట్లాడటం లేదని ఆరోపించారు. ఇరుదేశాల మధ్య తిరిగి నమ్మకాన్ని ఏర్పడటానికి తమ ఆస్తుల విడుదలే అత్యంత కీలకమైన అంశమని రెజాయ్ అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌, ఇజ్రాయెల్‌తో సంబంధం లేకుండా స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవటంతోపాటు ఇరాన్ ఆస్తులను విడుదల చేయాలని రెజాయ్ డిమాండ్‌ చేశారు.

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