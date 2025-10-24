'ఆంక్షలు ఎలా పనిచేస్తాయో ఆరు నెలల్లో చూస్తాం'- పుతిన్ స్పందనకు ట్రంప్ రిప్లై
ఆంక్షలుపై స్పందించిన పుతిన్- ఆరు నెలల్లో ఫలితాలు చూస్తామని చెప్పిన ట్రంప్
Published : October 24, 2025 at 7:15 AM IST
Trump On Putin Response : ఎలాంటి ఒత్తిళ్లలకు తలవంచదని ఆంక్షలు గురించి రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. దీని గురించి ఆరు నెలల తర్వాత చూస్తామని, ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో అప్పుడే తెలుస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. పుతిన్ అలా భావిస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉన్నామని, ఆరు నెలల తర్వాతే ఫలితాలు తెలుస్తాయని పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Washington, DC: US President Donald Trump, reacting to Russian President Vladimir Putin’s reported remark that US sanctions have not affected the Russian economy, says, " i am glad he feels that way; i will let you know about it six months from now."#Trump… pic.twitter.com/Unz82HN6Iw— Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2025
మరోవైపు రష్యా చమురు కంపెనీలపై అమెరికా కొత్త ఆంక్షలు విధించడం అవసరమైనదని, సముచితమైనదని వైట్హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలీనా లివిట్ పేర్కొన్నారు. 'రష్యాపై కొత్త ఆంక్షలు విధించడం అవసరమైంది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎప్పుడూ రష్యాపై ఆంక్షలు విధించడం అవసరమని భావించినప్పుడు మాత్రమే అమలు చేస్తారు. రష్యా– ఉక్రెయిన్ శాంతి చర్చల్లో ఎటువంటి పురోగతి లేకపోవడం వల్ల ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఎప్పటినుంచో పుతిన్ వైఖరిపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన శాంతి దిశగా ముందుకు సాగడానికి చర్చలు మాత్రమే కాదు. చర్యలు తీసుకోవాలని ట్రంప్ కోరుకుంటున్నారు. పశ్చిమాసియా శాంతి ఒప్పందం విజయవంతం కావడం వల్ల చాలా ప్రేరణ పొందారు. ఇప్పుడు రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగియాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు. ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి 9 నెలలుగా ఇదే మాట చెబుతున్నారు' అని లివిట్ తెలిపారు.
#WATCH | Washington, DC | On Russia-Ukraine war, White House Press Secretary Karoline Leavitt says, " ... the president wants to make sure that a meeting between himself and president putin will be a good use of his time... the president wants to see action, not just talk. the… https://t.co/PHveiqPh9t pic.twitter.com/MMQ9ewXqRF— ANI (@ANI) October 23, 2025
భారత్, చైనా చమురు కొనుగోళ్లు తగ్గిస్తున్నాయన్న అమెరికా
రష్యా చమురు కంపెనీలపై విధించిన ఆంక్షలు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయని లివిట్ తెలిపారు.'ఈ ఆంక్షలు నిజంగా గణనీయమైనవే. చైనా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు తగ్గిస్తోందని అంతర్జాతీయ వార్తల్లో చూశాను. అధ్యక్షుడు విజ్ఞప్తితో భారత్ కూడా అదే చేసింది. యూరోపియన్ మిత్రదేశాలనూ రష్యా చమురు కొనుగోళ్లు ఆపమని ఆయన కోరారు. ఇది పూర్తిస్థాయి ఒత్తిడి చర్యే. ఈ ఆంక్షలు రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతాయని ఆర్థిక కార్యదర్శి పేర్కొన్నారు' అని లివిట్ తెలిపారు.
#WATCH | Washington, DC | On US sanctions against two Russian oil companies, White House Press Secretary Karoline Leavitt says, " if you read the sanctions and look at them, they're pretty hefty. i saw some international news out of china this morning that they're scaling back oil… pic.twitter.com/EFi54QyUuu— ANI (@ANI) October 23, 2025
రష్యాలోని రెండు అతిపెద్ద చమురు కంపెనీలపై అమెరికా విధించిన ఆంక్షలపై మాస్కో తీవ్రంగా స్పందించింది. కొత్తగా విధించిన ఆంక్షలు మాస్కోపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయన్న అమెరికా వ్యాఖ్యలను రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తోసిపుచ్చారు. అగ్రరాజ్యం విధించిన ఆంక్షలు ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నమే తప్ప మరొకటి కాదన్నారు. అలాంటి ఒత్తిడులకు రష్యా ఎప్పుడూ తలవంచదని పుతిన్ స్పష్టం చేశారు. ఆత్మగౌరవం కలిగిన ఏ దేశము కూడా ఒత్తిడులకు తలవంచి ఏ పనిచేయదని తేల్చిచెప్పారు. ఆంక్షల వల్ల ప్రపంచ చమురు మార్కెట్ అస్థిరంగా మారటమే కాకుండా వాషింగ్టన్సహా అంతటా ఇంధన ధరలు పెరుగుతాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్ట్ ట్రంప్ను హెచ్చరించినట్లు పుతిన్ తెలిపారు. అక్టోబర్ 16న బుడాపెస్ట్లో జరగాల్సిన సమావేశం వాయిదా పడిందని రద్దు కాలేదని చెప్పారు. యుద్ధం కంటే చర్చలనే నమ్ముతానని పేర్కొన్నారు.
రష్యాపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు అమెరికా, ఐరోపా కూటమి ఆంక్షలు విధించాయి. రెండు అతి పెద్ద చమురు సంస్థలపై అగ్ర రాజ్యం ఆంక్షలు విధించగా, ఆర్థిక ఆంక్షలను ఈయూ ప్రకటించింది. ఇవి నవంబరు 21వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశముంది. పుతిన్ చేస్తున్న యుద్ధానికి ప్రతిగా రష్యాలోని అతి పెద్ద చమురు కంపెనీలు రాస్నెఫ్ట్, లుకాయిల్లపై ఆంక్షలను విధిస్తున్నట్లు అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ బుధవారం ప్రకటించారు. వాటికి అనుబంధంగా పని చేసే డజన్ల కొద్దీ కంపెనీలపైనా ఈ ఆంక్షలు అమలవుతాయని తెలిపారు. ఈ రెండు కంపెనీలు యుద్ధానికి నిధులను అందిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ట్రంప్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అండగా మరిన్ని చర్యలకు సిద్ధమని ఆయన ప్రకటించారు.
'త్వరలో యుద్ధం ముగుస్తుంది'- అతిపెద్ద రష్యా చమురు సంస్థలపై ట్రంప్ ఆంక్షలు
భారత్ చమురు దిగుమతులపై మళ్లీ ట్రంప్ అదే స్వరం- 2025 చివరి కల్లా ఉండవట!