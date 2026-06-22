ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు రానివ్వం- అవసరమైనంత కాలం దక్షిణ లెబనాన్లోనే ఉంటాం : నెతన్యాహు
ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవడంలో విజయం సాధించామని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని వ్యాఖ్యలు
Published : June 22, 2026 at 7:20 AM IST
Netanyahu On Iran Nuclear Weapons : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఒప్పందం కుదిరినా, కుదరకపోయినా ఇరాన్ను అణ్వాయుధం తయారు చేసుకోనివ్వనని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు తేల్చిచెప్పారు. తాను ఇజ్రాయెల్ ప్రధానిగా ఉన్నంత కాలం ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని పొందే అవకాశం లేదని ఉద్ఘాటించారు. ఈ అంశంలో ఎలాంటి దౌత్య పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నా సరే, తన నిర్ణయం మారదని నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం అవసరమైతే ఎలాంటి చర్యలనైనా కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. మరోవైపు హెజ్బొల్లా దాడుల నుంచి ఉత్తర ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను రక్షించడానికి, దక్షిణ లెబనాన్లో ఏర్పాటు చేసిన భద్రతా ప్రాంతాల్లో ఇజ్రాయెల్ సైన్యం తమ పట్టును కొనసాగిస్తుందని తెలిపారు. జెరూసలేం న్యూస్ సిండికేట్ (జేఎన్ఎస్) అంతర్జాతీయ విధాన సదస్సు-2026లో మాట్లాడిన నెతన్యాహు ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says, " we do everything in our power to protect our people. we don't have a war with lebanon. we have a war with hezbollah, who terrorizes lebanon and seeks our destruction. and when that proxy of iran is no longer a threat, when… pic.twitter.com/tn0IPRQasS— ANI (@ANI) June 21, 2026