బేషరతుగా సరెండర్ అయితే తప్ప, ఇరాన్‌తో ఎలాంటి ఒప్పందాన్నీ కుదుర్చుకునేది లేదు : ట్రంప్

బేషరతుగా సరెండర్ అయితే తప్ప, ఇరాన్‌తో ఎలాంటి ఒప్పందాన్నీ కుదుర్చుకునేది లేదు : ట్రంప్

US President Donald Trump
US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 6, 2026 at 9:08 PM IST

1 Min Read
Trump On Iran War : బేషరతుగా సరెండర్ అయితే తప్ప, ఇరాన్‌తో ఎలాంటి ఒప్పందాన్నీ కుదుర్చుకునేది లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్ సరెండర్ అయ్యాక ఆ దేశంలోని గొప్ప, ఆమోదయోగ్య నేతలు, అమెరికా, సాహసోపేత మిత్రదేశాలు కలిసి వినాశనం అంచులో ఉన్న ఇరాన్‌ను గట్టెక్కించేందుకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఆర్థికంగా ఇరాన్‌ను మునుపటి కంటే పెద్దగా, ఉత్తమంగా, బలంగా తీర్చిదిద్దుతామని ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్‌కు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందన్నారు. ఈమేరకు శుక్రవారం రాత్రి తన సొంత సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్‌లో ఆయన ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. ఈ పోస్ట్ చివరలో మేక్ ఇరాన్ గ్రేట్ అగైన్ (మీగా) అనే నినాదాన్ని ట్రంప్ జోడించారు.

TRUMP ON IRAN WAR
TRUMP ON IRAN WAR

