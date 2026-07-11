'2030 నాటికి ఉమ్మడి ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని రెట్టింపు చేస్తాం'- న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో మోదీ
20 బిలియన్ల డాలర్ల పెట్టుబడులను భారత్లోకి స్వాగతించడమే లక్ష్యమన్న మోదీ- 2030 నాటికి ఉమ్మడి ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని రెట్టింపు చేస్తామన్న ప్రధాని
PM Modi (YouTube/MEA)
Published : July 11, 2026 at 8:36 AM IST
PM Modi New Zealand FTA : న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆ దేశంతో కుదిరిన చరిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ప్రశంసించారు. 2030 నాటికి ఉమ్మడి ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని రెట్టింపు చేయడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. రానున్న 15 ఏళ్లలో 20 బిలియన్ల డాలర్ల పెట్టుబడులను భారత్లోకి స్వాగతించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. ఆక్లాండ్లో జరిగిన వ్యాపార, క్రీడా భాగస్వామ్య కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. కాగా, దాదాపు 40 ఏళ్ల తర్వాత ఒక భారత ప్రధాని న్యూజిలాండ్లో పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి.