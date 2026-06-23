ఇరాన్ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తే నేను చేయాల్సింది చేస్తా : ట్రంప్
ఇరాన్పై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం కంటే అణ్వాయుధాల ముప్పే పెద్దదని వ్యాఖ్య-ఒప్పంద నిబంధనలు పాటించకపోతే కఠిన చర్యలు తప్పవన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు
Published : June 23, 2026 at 7:43 AM IST
Trump On Iran Nuclear Weapon : ఇరాన్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరికలు చేశారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను సొంతం చేసుకోవడాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించబోమని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఆ దేశం భవిష్యత్ ఒప్పందాలకు కట్టుబడి ఉండకపోతే అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడంలో వెనుకాడబోమని హెచ్చరించారు. ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చే ప్రమాదం ఉన్నప్పటికీ అణ్వాయుధాల వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడం మరింత ముఖ్యమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు యుద్ధానికి ముందు ఉన్న పరిస్థితులు హర్మూజ్లో ఇకపై ఉండవని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది.
వైట్ హౌస్లో క్వాంటం టెక్నాలజీకి సంబంధించిన రెండు కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వులపై సంతకాలు చేసిన అనంతరం మీడియాతో ట్రంప్ మాట్లాడారు. ఇరాన్ తన కట్టుబాట్లను గౌరవించకపోతే అమెరికా తగిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు. 'ఇరాన్ ఒప్పందాన్ని పాటించకపోయినా, సరిగా ప్రవర్తించకపోయినా నేను చేయాల్సినది చేస్తాను' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో ఇరాన్ సహకార దృక్పథాన్ని కొనసాగిస్తే రెండు దేశాల మధ్య ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవని చెప్పారు. ఇరాన్పై సైనిక చర్యలు చేపడితే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం పడవచ్చనే ప్రశ్నకు ట్రంప్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. తన విధానాల వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడదని పేర్కొంటూ, అణ్వాయుధాల ముప్పే మరింత తీవ్రమైందన్నారు. ఆర్థిక మాంద్యం చాలా చెడ్డదని, కానీ అణ్వాయుధం ఉంటే దాని ప్రభావం మరింత వేగంగా, మరింత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు.