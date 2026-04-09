సీజ్​ఫైర్ యుద్ధానికి చిన్న విరామం- మా వేలు ఇంకా ట్రిగ్గర్​పైనే ఉంది: ఇరాన్​కు నెతన్యాహు వార్నింగ్

కాల్పుల విరమణ తర్వాత ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని కీలక వ్యాఖ్యలు- గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఇరాన్‌ బలహీనపడిందని వెల్లడి-ఇరాన్‌తో యుద్ధంలో పెద్దఎత్తున లక్ష్యాలను సాధించినట్లు పేర్కొన్న నెతన్యాహు

Published : April 9, 2026 at 7:18 AM IST

Israeli PM Warns Iran : లెబనాన్‌ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో భాగం కాదని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు చెప్పారు. కాల్పుల విరమణ యుద్ధానికి ముగింపు కాదని, లక్ష్య సాధనలో చిన్న విరామం మాత్రమేనని అన్నారు. ఇరాన్‌ దగ్గర ఉన్న యురేనియం కచ్చితంగా ఆ దేశం నుంచి బయటకు వెళ్లాల్సిందే అని తేల్చిచెప్పారు. అందుకు టెహ్రాన్‌ అంగీకరించకుంటే యుద్ధం కొనసాగించి యురేనియం స్వాధీనం చేసుకుంటామని నెతన్యాహు హెచ్చరించారు. తమ వేలు ఇంకా ట్రిగ్గర్‌పైనే ఉందని నర్మగర్భ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

లెబనాన్‌లో బుధవారం ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో 254 మందికిపైగా మృతిచెందారు. 11 వందల మంది గాయపడ్డారు. 10 నిమిషాల వ్యవధిలో బీరూట్, దక్షిణ లెబనాన్, బెకా వ్యాలీలోని 100కుపైగా లక్ష్యాలపై ఐడీఎఫ్ వైమానిక దాడులు చేసింది. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఆయాప్రాంతాల్లో అసలు హెజ్​బొల్లా స్థావరాలే లేవని లెబనాన్‌ ప్రభుత్వం పేర్కొంది

ISRAELI PM WARNS IRAN
