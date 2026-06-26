రూ. 825 డ్రెస్పై అమెరికాలో పెద్ద చర్చ- బిల్లు చూపించి కౌంటర్ ఇచ్చిన ఉషా వాన్స్- సరదా కామెంట్ చేసిన వైస్ ప్రెసిడెంట్
50 డాలర్ల విలువైన డ్రెస్ను 8.75 డాలర్లకే కొనుగోలు చేసిన ఉషా వాన్స్- యూఎస్ సెకండ్ లేడీ మెటర్నిటీ డ్రెస్పై రాజకీయ చర్చ- సరదాగా స్పందించిన వాన్స్ దంపతులు
Published : June 26, 2026 at 7:17 PM IST
Usha Vance Maternity Dress Viral : అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ భార్య, అమెరికన్ సెకండ్ లేడీ ఉషా వాన్స్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే ఈసారి కారణం రాజకీయ వ్యాఖ్యలు కాదు. ఆమె ధరించిన ఒక సాధారణ మెటర్నిటీ డ్రెస్. అమెరికన్ దుస్తుల బ్రాండ్ ఓల్డ్ నేవీలో కొనుగోలు చేసిన 8.75 డాలర్ల విలువైన (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 825 వరకు ఉంటుంది) ఈ డ్రెస్పై ఇప్పుడు అక్కడ పెద్ద చర్చ మొదలైంది. అయితే చర్చ డ్రెస్ ధర, డిజైన్, ఫ్యాషన్ గురించి కానే కాదు. ఆ డ్రెస్కు రాజకీయ అర్థాలు వెతుకుతూ ప్రముఖ పత్రిక న్యూయార్క్ టైమ్స్లో వచ్చిన ఓ కథనానికి ఉషా వాన్స్ సరదాగా కౌంటర్ ఇవ్వడంతో ఈ వ్యవహారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఇటీవల ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా ఉషా వాన్స్ సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. అందులో ఆమె కోరల్ రంగు మెటర్నిటీ డ్రెస్ ధరించి కనిపించారు. అప్పటికి అది సాధారణ వీడియోగానే అంతా భావించారు. అయితే తర్వాత న్యూయార్క్ టైమ్స్లో ఫ్యాషన్ క్రిటిక్ (విమర్శకురాలు) వెనెస్సా ఫ్రైడ్మన్ 'ది పాలిటిక్స్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ ఇమేజ్' శీర్షిక పేరుతో ఒక కథనం రాశారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న గర్భిణీ మహిళలు ప్రజల ముందుకు ఎలా వస్తున్నారు? వారు ఎలాంటి దుస్తుల్ని ఎంచుకుంటున్నారు? వారు ధరించే దుస్తులు ఎలాంటి రాజకీయ సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి? అనే అంశాన్ని విశ్లేషించారు. ఉషా వాన్స్ సహా వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలినా లెవిట్, వైట్ హౌస్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ స్టీఫెన్ మిల్లర్ భార్య కేటీ మిల్లర్ గురించి కూడా ప్రస్తావించారు.
She bought a $50 dress for $8.75. America: meet your next director of the federal budget! https://t.co/j3upM1r3yF— JD Vance (@JDVance) June 25, 2026
ఆ కథనంలో ఉషా వాన్స్ ధరించిన కోరల్ రంగు మెటర్నిటీ డ్రెస్ను ప్రస్తావిస్తూ- కుటుంబ విలువలు, మాతృత్వం వంటి అంశాల్ని ప్రతిబింబించే రాజకీయ సంకేతంగా కనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఇంకా ఉషా పొట్టకు హత్తుకునేలా ఉన్న ఆ డ్రెస్- వైట్ హౌస్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్టిలిటీ (కుటుంబం, సంతానోత్పత్తి) విధానాన్ని స్పష్టంగా ప్రదర్శిస్తోందని రాశారు. ఇదే కాస్త చర్చకు తెరలేపింది.
And here’s the receipt! pic.twitter.com/tgICmpbapQ— Second Lady Usha Vance (@SLOTUS) June 24, 2026
డ్రెస్ ధరెంతో తెలుసా? - స్పందించిన ఉషా వాన్స్
ఇక డ్రెస్ను రాజకీయంతో ముడిపెడుతూ వెనెస్సా రాసిన కథనంపై స్పందించిన ఉషా వాన్స్ కాస్త వ్యంగ్యంగా, కాస్త సరదాగా అసలు ఆ డ్రెస్ ధరెంతో తెలుసా అన్నట్లుగా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. 'నా 8.75 డాలర్ల ఓల్డ్ నేవీ మెటర్నిటీ డ్రెస్కు కూడా ఇప్పుడు రాజకీయ ప్రాధాన్యం వచ్చిందని తెలిసింది. ఇక నా ఎలాస్టిక్ నడుము ప్యాంట్లు, కంప్రెషన్ సాక్స్ గురించి న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఏం రాస్తుందో చూడాలి' అని కామెంట్ చేశారు ఉషా. ఇంకా పైన ట్వీట్ను మళ్లీ ట్యాగ్ చేస్తూ బిల్లు రసీదును కూడా షేర్ చేశారు. ఇక అక్కడ ధర 49.99 డాలర్లుగా ఉండగా డిస్కౌంట్తో 12.49 డాలర్లు చూయిస్తుంది. ప్రోమోస్ అని 3.74 డాలర్లు మరో డిస్కౌంట్ వచ్చింది. చివరికి 8.75 డాలర్లు అని బిల్లులో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇంకా 'నా గర్భధారణ ఫ్యాషన్ను ఆస్వాదించండి. అలాగే పిల్లల కోసం నేను నిర్వహిస్తున్న స్టోరీటైమ్ విత్ ది సెకండ్ లేడీ కార్యక్రమాన్ని కూడా చూడండి' అని సరదాగా పేర్కొన్నారు.
మీట్ నెక్ట్స్ ఫెడరల్ బడ్జెట్ డైరెక్టర్- జేడీ వాన్స్
ఉషా వాన్స్ పోస్టుకు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కూడా వెంటనే స్పందించారు. ఉషా షేర్ చేసిన అదే రసీదును రీపోస్ట్ చేస్తూ- '50 డాలర్ల డ్రెస్ను 8.75 డాలర్లకే కొనుగోలు చేసింది. అమెరికా మీ తదుపరి ఫెడరల్ బడ్జెట్ డైరెక్టర్ను కలవండి' అని వ్యాఖ్యానించారు. అంటే దేశ బడ్జెట్ను కూడా ఇంతలా పొదుపుగా నిర్వహించే సామర్థ్యం ఉషాకు ఉందని అర్థం వచ్చేలా తన భార్యను సరదాగా ప్రశంసించారు. జేడీ వాన్స్ చేసిన కామెంట్ కూడా సోషల్ మీడియాలో అంతే వేగంగా వైరల్గా మారింది. ఇక ప్రస్తుతం ఉషా వాన్స్ దంపతులు తమ నాలుగో బిడ్డకు స్వాగతం పలికేందుకు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఉషా- జేడీ వాన్స్ది ప్రేమ వివాహం. యేల్ లా స్కూల్లో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో పరిచయమైన ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. తర్వాత 2014లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఆమె కాలిఫోర్నియాలో స్థిరపడ్డ తెలుగు కుటుంబంలో జన్మించారు. వీరి పూర్వీకులు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినవారు.
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