ఖమేనీపై శనివారమే ఎందుకు ఎటాక్ చేశారు? ఆ రహస్య సమాచారం ఎలా లీక్ అయ్యింది?

శనివారంతోనే ఇరాన్‌లో వారం ప్రారంభం- ఖమేనీ కదలికలను, సమావేశాలను ట్రాక్ చేసిన సీఐఏ- గత కొన్ని నెలలుగా ఖమేనీపై డేగకన్ను- ఫిబ్రవరి 28న ఖమేనీ మీటింగ్‌పై అమెరికాకు ముందస్తు సమాచారం

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei (File/AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 7:05 PM IST

Khameneis Assassination Big Update : ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీని శనివారం (ఫిబ్రవరి 28) రోజే ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు? ఆయన లొకేషన్‌పై కచ్చితమైన సమాచారం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లకు ఎలా చేరింది? ఈసారి ఇరాన్‌పై దాడులను ఖమేనీతోనే ఎందుకు మొదలుపెట్టారు? అనే అంశాలపై కీలక సమాచారం బయటికి వచ్చింది. ఈ వివరాలు తెలియాలంటే పూర్తి కథనాన్ని చదివేయండి.

శనివారం మీటింగ్‌లపై సీఐఏ డేగకన్ను
ఇరాన్‌లో ప్రతి శుక్రవారం ప్రభుత్వ సెలవుదినం. ప్రతీ ఆదివారం వర్కింగ్ డేనే. అంటే శనివారం నుంచి గురువారం వరకు వర్కింగ్ డేలు ఉంటాయి. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ప్రతీ వారం ప్రారంభం రోజున (శనివారం) తన అధికారిక నివాసంలో కీలక ప్రభుత్వ పెద్దలు, సైనిక ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించేవారు. కొన్నిసార్లు శనివారం ఉదయం, ఇంకొన్నిసార్లు శనివారం సాయంత్రం ఈ మీటింగ్‌లు జరుగుతుండేవి. ప్రతివారం జరిగే ఈ మీటింగ్‌ల వేళల సమాచారాన్ని ఇరాన్‌లోని అమెరికా గూఢచార సంస్థ సీఐఏ వర్గాలు గత కొన్ని నెలల పాటు నిశితంగా ట్రాక్ చేశాయి. ఖమేనీ అధికారిక నివాసానికి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారు? బంకర్‌లోకి ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తారు? అనే దానిపైనా సమాచారాన్ని సేకరించాయి.

2025 దాడుల టైంలో బంకర్‌లోనే ఖమేనీ
2025 సంవత్సరం జూన్ 13 నుంచి 24 మధ్య ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసిన టైంలో సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ పూర్తిగా అండర్ గ్రౌండ్ బంకర్‌లోనే గడిపారు. దీంతో ఆయనపై దాడులు చేసే అవకాశం లేకుండా పోయింది. అప్పటి నుంచే సరైన సమయం కోసం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఎదురుచూశాయి. ఖమేనీ కదలికలపై పూర్తి సమాచారాన్ని సేకరించాలని ఇరాన్‌లోని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాలకు ఆదేశాలను పంపాయి. మరోవైపు గత రెండు నెలల వ్యవధిలో ఇరాన్‌ చుట్టూ అమెరికా భారీగా సైనిక మోహరింపును పెంచింది. మిడిల్ ఈస్ట్‌ ప్రాంతంలోని 19 సైనిక స్థావరాలకు పెద్ద సంఖ్యలో ఆయుధాలు, యుద్ధ విమానాలు, సైనికులను తరలించింది. చివరకు ఇరాన్ సమీపంలోని సముద్ర జలాల్లోనూ పెద్దసంఖ్యలో యుద్ధ నౌకలను రెడీగా ఉంచింది. ఇదంతా చూసి, మళ్లీ తమ దేశంలోని అణు స్థావరాలపైనే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడి చేస్తాయని ఇరాన్ నిఘా వర్గాలు భావించాయి. కానీ తొలి దాడి నేరుగా ఖమేనీపైనే జరుగుతుందని ఎవరూ ఊహించలేకపోయారు.

టెహ్రాన్ నుంచి అకస్మాత్తుగా కీలక సమాచారం
మీడియా వర్గాల కథనం ప్రకారం, వాస్తవానికి శనివారం (ఫిబ్రవరి 28న) తెల్లవారుజామున చీకటి మాటున ఇరాన్‌పై సంయుక్త దాడులు చేయాలని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ భావించాయి. కానీ ఇంతలోనే టెహ్రాన్ నగరంలోని సీఐఏ వర్గాల నుంచి ఒక కీలక సమాచారం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లకు చేరింది. ఫిబ్రవరి 28న ఉదయం టెహ్రాన్‌లోని ఖమేనీ అధికారిక నివాసంలో ఒక ముఖ్య సమావేశం జరగబోతోంది, అందులో ఖమేనీ కూడా పాల్గొంటున్నారు అనేది ఆ సమాచారం సారాంశం. ఇరాన్ రక్షణ మంత్రి అజీజ్ నాసిర్ జాదే, ఇరాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ అబ్దుల్ రహీం మౌసావీ, ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్‌జీసీ) కమాండర్ మహ్మద్ పాక్పౌర్, ఖమేనీ సలహాదారుడు అలీ షంఖానీ, ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మహ్మద్ బాఘేరీ కూడా ఈ మీటింగ్‌లో పాల్గొనబోతున్నారని నిఘా వర్గాలు తెలియజేశాయి. ఈ సమాచారం అందాక, ఇరాన్‌పై దాడి చేసే టైంను మార్చేశారు. పట్టపగలే టెహ్రాన్‌పై దాడులు చేయాలని నిర్ణయించారు.

ఖమేనీ నివాసంపై 30 బంకర్ బస్టర్ బాంబులు
ఇజ్రాయెల్, అమెరికాలు ఈ ఎటాక్ కోసం దాదాపు 200 యుద్ధ విమానాలను రెడీ చేసుకున్నాయి. అవి శనివారం ఉదయం 6 గంటలకు ఇజ్రాయెల్ నుంచి బయలుదేరాయి. ఈ అన్ని యుద్ధ విమానాల్లోనూ లాంగ్ రేంజ్ మిస్సైళ్లను, బంకర్ బస్టర్ బాంబులను రెడీగా ఉంచారు. ఫిబ్రవరి 28న ఉదయం 9.40 గంటల(ఇరాన్ కాలమానం) సమయానికి ఈ యుద్ధ విమానాలన్నీ టెహ్రాన్‌లోకి ప్రవేశించాయి. యుద్ధ విమానాల నుంచి ఖమేనీ అధికారిక నివాసంపైకి మొత్తం 30 బంకర్ బస్టర్ బాంబులను జారవిడిచారు. సాధారణంగా భూగర్భంలోని, పర్వతాల కింది సొరంగాలను ధ్వంసం చేసేందుకే ఈ బాంబులను ఉపయోగిస్తుంటారు. అంత పెద్ద సంఖ్యలో పవర్‌ఫుల్ బాంబులను వేయడంతో ఖమేనీ సహా అక్కడున్న కీలక నేతలు, సైనిక అధికారులంతా చనిపోయారు.

అందుకే తొలుత ఖమేనీపై ఎటాక్
తొలుత ఇరాన్‌‌లోని అణు స్థావరాలపై దాడులు చేయడం ఆరంభిస్తే, ఖమేనీ బంకర్‌లోకి వెళ్లి దాక్కుంటారని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ భావించినట్లు తెలుస్తోంది. మొదట ఖమేనీని అంతం చేస్తే యుద్ధంలో పైచేయి లభిస్తుందని, ఆ తర్వాత విడతల వారీగా ఇరాన్‌పై దాడులను తీవ్రతరం చేయొచ్చని అవి నిర్ణయించాయని సమాచారం.

