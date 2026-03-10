ETV Bharat / international

ఇరాన్‌ - అమెరికా యుద్ధంలో అతిపెద్ద విన్నర్ రష్యానే- ఎలాగో తెలుసా?

ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులతో చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుదల- రష్యా చమురు ఎగుమతులకు కొత్త అవకాశాలు- భారత్‌కు రష్యా చమురు కొనుగోలుపై 30 రోజుల మినహాయింపు- ఉక్రెయిన్ యుద్ధ ఖర్చుల మధ్య ఆర్థిక ఊరట

Putin, Trump
Putin, Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 3:07 PM IST

Russia Crude Oil Profits : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ చమురు మార్కెట్‌ను కుదిపేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడుల తర్వాత ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరగడంతో రష్యాకు అనుకోని ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతున్నాయట. గత ఏడాది అమెరికా అధ్యక్ష పదవిని మళ్లీ చేపట్టిన తర్వాత డొనాల్డ్ ట్రంప్ రష్యా చమురు వాణిజ్యాన్ని అడ్డుకునే దిశగా తీవ్ర చర్యలు చేపట్టారు. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా చేస్తున్న యుద్ధానికి నిధులు అందకుండా చేయాలనే లక్ష్యంతో మాస్కో ఆదాయ వనరులను కుదించేందుకు ప్రయత్నించారు. ముఖ్యంగా రష్యా చమురుకు ప్రధాన వినియోగదారులైన భారత్, చైనాలను దూరం చేయాలని అమెరికా భావించింది.

గ్లోబల్ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా!
ఈ నేపథ్యంలో భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతులపై అదనంగా 25 శాతం సుంకాలు విధించారు ట్రంప్. అలాగే రష్యాకు చెందిన రెండు అతిపెద్ద చమురు కంపెనీలపై కూడా అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది. ఈ చర్యలతో రష్యా చమురు ఎగుమతులకు గట్టి దెబ్బ తగిలే అవకాశం ఉందని అప్పట్లో విశ్లేషణలు వెలువడ్డాయి. అయితే పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. అమెరికా– ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్‌పై దాడులు చేయడంతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం విస్తరించింది. ఇరాన్ చమురు క్షేత్రాలపై జరిగిన బాంబు దాడుల తర్వాత ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ పరిణామాల వల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి.

ఇరాన్ ప్రతీకార చర్యల కారణంగా హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా చమురు రవాణా కొంతవరకు నిలిచిపోయింది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో కీలకమైన ఈ మార్గం ప్రభావితమవడంతో చమురు ధరలు బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్లను దాటాయి. 2022 తర్వాత ఈ స్థాయికి ధరలు చేరడం ఇదే తొలిసారి. ఈ పరిణామాలు రష్యాకు పెద్ద ఊరటగా మారాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో మాస్కో ఆర్థిక పరిస్థితి అంతగా ఆశాజనకంగా లేదు. రష్యా ప్రభుత్వం రూపొందించిన 2026 బడ్జెట్‌లో ప్రధాన ఎగుమతి అయిన యురల్స్ క్రూడ్ చమురు ధరను బ్యారెల్‌కు 59 డాలర్లుగా అంచనా వేసింది. కానీ పాశ్చాత్య దేశాల ఆంక్షలు, అధిక వడ్డీ రేట్లు, కార్మికుల కొరత వంటి కారణాలతో రష్యా చమురు ఆదాయం జనవరి నాటికి 2020 తర్వాత అత్యల్ప స్థాయికి పడిపోయింది.

ప్రీమియం ధరలకు విక్రయం
ఈ పరిస్థితుల్లో రష్యా ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆర్థిక నష్టాన్ని ఎలా తగ్గించాలా అనే దానిపై చర్చలు జరిపాయి. అవసరమైతే ప్రభుత్వ ఖర్చులను తగ్గించడం, పన్నులు పెంచడం, సైనిక వ్యయాన్ని కూడా కొంత మేర తగ్గించడం వంటి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని విశ్లేషకులు తెలిపారు. అయితే ఇరాన్‌పై అమెరికా దాడులు రష్యాకు ఊహించని లాభాన్ని తెచ్చాయి. ప్రపంచ చమురు ధరలు పెరగడంతో రష్యా ప్రధాన ఆదాయ వనరైన చమురు ఎగుమతులకు కొత్త ఊపు వచ్చింది. ఇప్పటివరకు పాశ్చాత్య ఆంక్షల కారణంగా రాయితీ ధరలకు అమ్మాల్సి వచ్చిన రష్యా చమురు ఇప్పుడు ప్రీమియం ధరలకు విక్రయమవుతున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు కొరతను తగ్గించేందుకు అమెరికా కొన్ని దేశాలకు తాత్కాలిక మినహాయింపులు కూడా ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. గత వారం సముద్రంలో నిలిచిపోయిన రష్యా చమురును కొనుగోలు చేసేందుకు భారత్‌కు 30 రోజుల మినహాయింపును అమెరికా ఇచ్చింది. ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు సరఫరా కొనసాగించడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెస్సెంట్ తెలిపారు. ఇదే సమయంలో రష్యా చమురుపై ఉన్న మరికొన్ని ఆంక్షలను కూడా సడలించే అవకాశముందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల రష్యా చమురు కొనుగోలుకు భారత్, చైనా వంటి దేశాలకు మళ్లీ అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

సోమవారం ఫోన్‌లో చర్చలు
మరోవైపు ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, ప్రపంచ చమురు పరిస్థితులు వంటి అంశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మధ్య సోమవారం ఫోన్‌లో చర్చలు జరిగాయి. పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై గల్ఫ్ దేశాల నాయకులతో పాటు ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్‌తో కూడా పుతిన్ చర్చలు జరిపినట్లు రష్యా అధికారులు తెలిపారు. వివాదానికి వేగవంతమైన రాజకీయ, దౌత్య పరిష్కారం కోసం కొన్ని ఆలోచనలను పుతిన్ ట్రంప్‌తో పంచుకున్నట్లు రష్యా విదేశాంగ సలహాదారు యూరీ ఉషాకోవ్ వెల్లడించారు.

ఇక రష్యా ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తోంది. ప్రపంచానికి చమురు, గ్యాస్ సరఫరాలో రష్యా ఇప్పటికీ విశ్వసనీయ దేశమని క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి దిమిత్రి పెస్కోవ్ పేర్కొన్నారు. రష్యా ఇంధన ఉత్పత్తులపై డిమాండ్ పెరిగిందని కూడా ఆయన తెలిపారు. రష్యా అధికార వర్గాలు కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితిని తమకు అనుకూలంగా భావిస్తున్నాయి. ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని రష్యా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. మొత్తం మీద మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం తీవ్రత పెరుగుతున్న వేళ, ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లో ఏర్పడిన సంక్షోభం రష్యాకు తాత్కాలిక ఆర్థిక లాభాన్ని అందించిందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

