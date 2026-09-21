ETV Bharat / international

హూతీలపై దాడి చేయకుండా ట్రంప్ ఎందుకు తగ్గారు? అమెరికా యూటర్న్​కు కారణమేంటి?

భారీ దాడులు మొదలవుతాయనే అందరూ అనుకుంటున్న తరుణంలో అనూహ్యంగా వెనక్కు తగ్గిన అమెరికా- ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయని అమెరికా శ్వేతసౌధం

Trump U Turn on Houthi Attack
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ ((AP))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump U Turn on Houthi Attack : యెమెన్​లోని హూతీ స్థావరాలపై దాడులు చేయడానికి అమెరికా సైన్యం పూర్తిగా సిద్ధమైంది. యుద్ధ విమానాల్లోకి బాంబులు ఎక్కించారు. అమెరికా కమాండర్లు తమ లక్ష్యాలను ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. ఇక భారీ దాడులు మొదలవుతాయనే అందరూ అనుకుంటున్న తరుణంలో, అనూహ్యంగా అమెరికా వెనక్కు తగ్గింది. మిత్రదేశమైన సౌదీ అరేబియా సాయం కావాలని స్వయంగా అడిగినప్పటికీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ ఆ మిషన్ నుంచి వైదొలిగారు. ఇంతకీ ఏం జరిగింది?

పెరుగుతున్న హూతీల పట్టు!
ఎర్ర సముద్రం సమీపంలోని వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల్లో యెమెన్ మిలిషియా, హూతీలు చాలా వేగంగా తమ పట్టుసాధిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్‌ మద్దతుదారులైన హూతీలు ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. దీనితో సౌదీ యువరాజు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇజ్రాయెల్​తో ఇరాన్​, అమెరికాలు చేస్తున్న యుద్ధానికి ఆయన ప్రధాన మద్దతుదారుగా ఉన్నారు. అందుకే మిత్రదేశమైన అమెరికా సాయాన్ని సౌదీ యువరాజు మహ్మద్‌ బిన్‌ సల్మాన్ అడిగారు. ఆయనే స్వయంగా ట్రంప్‌నకు ఫోన్ చేసి అత్యవసర సైనిక సహాయం చేయాలని కోరారు.

అయితే సౌదీ, హూతీల మధ్య జరుగుతున్న పోరులో జోక్యం చేసుకోవడం ట్రంప్​నకు ఇష్టం లేదని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే గురువారం ఈ విషయాన్ని ఆయన స్వయంగా తన సలహాదారులతో చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే తన మిత్రుడైన మహ్మద్‌ బిన్‌తో మాట్లాడిన తర్వాత ట్రంప్ తమ మనస్సు, మాట మార్చుకున్నారు. హూతీలపై వైమానిక దాడులకు సిద్ధం కావాలని పెంటగాన్ అధికారులను ఆదేశించారు. దీనితో ఇక భీకర దాడులు తప్పవని అందురూ అనుకున్న తరుణంలో, ఏమైందో ఏమో కానీ ట్రంప్ తన మనస్సును మళ్లీ మార్చుకున్నారు. ఆదివారం నాటికి హూతీలపై దాడులు చేయాలనే తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు. అయితే దీనిపై అమెరికా శ్వేతసౌధం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

వారు వ్యతిరేకించడమే కారణమా?
డొనాల్డ్ ట్రంప్ హూతీలపై దాడులు ఆపేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక బలమైన కారణం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆయన అంతర్గత బృందంలోని చాలా మంది సభ్యులు హూతీలకు వ్యతిరేకంగా, సౌదీకి సాయం చేయడాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ఓ అధికారి తెలిపారు. ఇరాన్​, ఇజ్రాయెల్ పోరులో అమెరికా సైన్యం ఇప్పటికే తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటోందని, ఇలాంటి సమయంలో హూతీలతో వైరం కొనితెచ్చుకోవడం సరికాదని వారు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

హూతీలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని ట్రంప్ స్పష్టం
మరోవైపు ఎర్ర సముద్రంలో అమెరికా నౌకలపై దాడులు చేయబోమని హూతీలు ప్రకటించారు. సౌదీ అరేబియాకు మద్దతుగా వస్తే మాత్రం తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఈ నేపథ్యంలో హూతీలు తమపై దాడి చేయబోమని అంగీకరించినట్లు ఫాక్స్ న్యూస్‌కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ వెల్లడించారు. తాము హూతీలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని స్పష్టం చేశారు.

ఇరాన్ విషయంలో ట్రంప్ ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయానికి రాబోతున్నారా?
ఇదిలా ఉండగా, అటు హూతీల దాడులతో సౌదీ అరేబియాపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. గత వారాంతంలో రాజధాని రియాద్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని క్షిపణి దాడి జరిగింది. యెమెన్‌లో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన, సౌదీ మద్దతు ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని పక్కనపెట్టి హూతీలు వేగంగా తమ ఆధీనంలోకి భూభాగాలను తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇదే సమయంలో ఇరాన్ విషయంలో ట్రంప్ ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయానికి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సమీప భవిష్యత్తులో పెద్ద పరిణామాలు జరగబోతున్నాయని, ఇరాన్ నాయకులు పద్ధతిగా ప్రవర్తిస్తే మంచిదని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. వారి దేశాన్ని నాశనం చేయాలా? వద్దా? అన్న నిర్ణయాన్ని తాను తీసుకోబోతున్నట్లు ట్రంప్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

'హర్మూజ్‌ జలసంధి తెరవం'- అమెరికాకు టెహ్రాన్ వార్నింగ్‌- ఇరాన్‌ వెళ్లొద్దంటూ US ట్రావెల్‌ అలర్ట్‌

ఉక్రెయిన్​లో శాంతి: ట్రంప్​తో జెలెన్​స్కీ ఫోన్​ కాల్- న్యూయార్క్​లో భేటీకి అంగీకారం

TAGGED:

US IRAN WAR
TRUMP ON HOUTHI ATTACKS
TRUMP STATEMENT ON SAUDI ARABIA
TRUMP ON HOUTHI SAUDI ARABIA WAR
TRUMP ON HOUTHI ATTACKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.