స్వాతంత్ర్యం ఇచ్చిన భారత్పై బంగ్లాదేశ్ అక్కసు ఎందుకు? ఢాకా రావణకాష్ఠానికి కారణాలేంటి?
రాజకీయ అస్థిరత, మైనార్టీలు, హిందువులపై దాడులు, హత్యలతో బంగ్లాదేశ్ అల్లకల్లోంగా ఉంది. వీటిని సరిచేయలేని యూనస్ ప్రభుత్వం భారత్ లక్ష్యంగా తీవ్రవిమర్శలు చేస్తోంది. దీనికి కారణాలు ఏంటి? రహమాన్ రాకతో పరిస్థితులు మారుతాయా?
Published : December 31, 2025 at 2:41 PM IST
Why Bangladesh Spread Hate Against India : ఎడతెగని రాజకీయ అనిశ్చితి, హిందువులు సహా మైనార్టీలపై దాడులు. దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు. విద్యార్థి నాయకుడి హత్య. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని అభద్రత. ఇవీ బంగ్లాదేశ్లో కొద్ది రోజులుగా జరిగిన పరిణామాలు. ఏ ముహూర్తాన అక్కడ నిప్పురవ్వలు రాజుకున్నాయో కానీ, రావణకాష్ఠంలా రగులుతూనే ఉందా దేశం. ముఖ్యంగా విద్యార్థి నాయకుడు హాదీ హత్య అక్కడి రాజకీయాల్ని మార్చేసే పరిస్థితులకు దారి తీసింది. అది యూనస్ ప్రభుత్వం పనే అన్న ఆరోపణలు ఓ వైపు, నిందితులు భారత్లోనే ఆశ్రయం పొందుతున్నారన్న విమర్శలు మరో వైపు. ఇంత జరుగుతుంటే తనను తాను చక్కబెట్టుకోలేక భారత్ లక్ష్యంగా తీవ్రవిమర్శలు చేస్తోంది బంగ్లాదేశ్. ఇంతకీ అక్కడీ చిచ్చు ఎందుకు రాజుకుంది? ఆపదలో అండగా నిలిచి స్వదేశాన్ని ఇచ్చిన భారత్నే ఆ దేశం ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తోంది?
భారత్పై విషం కక్కడం తప్ప మరో పని లేదు
అనిశ్చితి. అశాంతి. అలజడి. ఇవన్నీ ఎప్పుడూ తిష్ఠ వేసుకుని ఉండే దేశమే బంగ్లాదేశ్. పరిపాలన, అభివృద్ధి. వీటిపై అసలు దృష్టి పెట్టే సమయమే ఉండదు ప్రభుత్వాలకు. ఎంత సేపూ అల్లర్లు, ఆందోళనలే. వీటిని పరిష్కరించుకోవడంలోనే పుణ్యకాలం గడిచిపోతోంది. కొద్ది రోజులుగా ఆ దేశం అట్టుడుకుతూనే ఉంది. దీనికి మూలం 2024 జూలై మొదలైన అల్లర్లు. ఆ తర్వాతి నెలలోనే షేక్ హసీనా ప్రధాని గద్దె దిగిన నాటి నుంచి పరిస్థితులు చక్కబడలేదు. మధ్యలో వచ్చిన యూనస్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంతో అల్లర్లకు ఫుల్స్టాప్ పడుతుందే మోనని అనుకున్నారు. కానీ అగ్గిఆరక పోగా మరింత రాజుకుంది. తరచూ హిందువులపై దాడులు, భారతీయులపై విషం కక్కడం తప్ప మరో పనే లేదన్నట్టుగా ఉంది వ్యవహారం. ఆ పరిణామాల మధ్య విద్యార్థి నాయకుడు ఉస్మాన్ హాదీ హత్య మరింత ఆజ్యం పోసింది. ఆ సెగలు భారత్నూ తాకుతున్నాయి.
ఉస్మాన్ హాదీ హత్యతో ఇంకిలాబ్ మోంచా అల్లర్లు
అసలు ఈ స్థాయిలో ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ ఎందుకు ఉడికిపోతోందో తెలియాలంటే ఇటీవల అక్కడ జరిగిన కీలక పరిణామాలన్నీ తెలుసుకోవాలి. డిసెంబర్ 12 వ తేదీ. బంగ్లాలో ర్యాడికల్ గ్రూపుగా పేరున్న ఇంకిలాబ్ మోంచా స్టూడెంట్ లీడర్ షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ ఓ రిక్షాలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న పార్లమెంటరీ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం వచ్చిన హాదీపై అదే సమయంలో కాల్పులు జరిగాయి. మాస్కులు పెట్టుకున్న ముగ్గురు వ్యక్తులు బైక్పై వచ్చి రిక్షా నుంచి లాగి మరీ కాల్పులు జరిపారు. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి డిసెంబర్ 18న ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఓ విద్యార్థి నేత చనిపోతే ఎందుకింత విధ్వంసం జరుగుతోంది అంటే ఆ వ్యక్తి అక్కడి రాజకీయాల్లో అంత కీలకం మరి. 2024లో షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం కుప్ప కూలిపోయే ముందు జరిగిన ఉద్యమంలో హాదీదే కీలక పాత్ర. పైగా భారత్ వ్యతిరేకి కూడా. అందుకే ఇంకిలాబ్ మోంచా అప్పటి నుంచి ఆందోళనలు కొనసాగిస్తూనే ఉంది.
నిందితులు భారత్లో ఉన్నారని బంగ్లా ఆరోపణలు
అవామీ లీగ్ స్టూడెంట్ వింగ్కు చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఈ హత్య చేసినట్టు ప్రాథమిక అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. ఇక్కడి వరకూ ఇది బంగ్లాదేశ్ సమస్యే కావచ్చు. కానీ తరవాత వచ్చిన ఆరోపణలే భారత్ను అసహనానికి గురి చేశాయి. నిందితుల్లో ఇద్దరు డిసెంబర్ 28వ తేదీన అక్రమ మార్గంలో భారత్లోకి ప్రవేశించి మేఘాలయాలో తలదాచుకున్నారని బంగ్లా పోలీసులు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. వీటిపై భారత్ చాలా తీవ్రంగా స్పందించింది. ఆరోపణలను ఖండించింది. సరిహద్దును దాటి ఎవరూ భారత్లోకి అక్రమంగా జొరబడలేదని BSF తేల్చి చెప్పింది. అయినా బంగ్లాదేశ్ పోలీసులు ఆరోపణలు ఆపడం లేదు. వాళ్లు భారత్లోకి అక్రమంగా వచ్చేందుకు సహకరించిన వాళ్లు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారని మరో ఆరోపణ కూడా చేసింది. బంగ్లాదేశ్లోని భారతీయుల వర్క్ పర్మిట్ రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తోంది ఇంకిలాబ్ మోంచా. షేక్ హసీనాను అప్పగించే విషయంలో భారత్ సహకరించకుంటే ఇంటర్నేషనల్ కోర్టును ఆశ్రయించాలని పట్టుపట్టింది. యూనస్ ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం కూడా జారీ చేసింది ఇంకిలాబ్ మోంచా. 24 రోజుల్లోనే ఈ కేసు ట్రయల్ పూర్తి చేసి నిందితులకు శిక్ష విధించాలని హెచ్చరించింది.
హిందువులు, మైనార్టీలపై వరుస దాడులు
ఇక మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే ఇంకిలాబ్ మోంచా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలకు పిలుపునిస్తోంది. పత్రికా కార్యాలయాలు, అవామీలీగ్ ఆఫీసులు, ఆ పార్టీల నేతల ఇళ్లు తగలబెడుతున్నారు. ఆస్తులు ధ్వంసం చేస్తున్నారు. అక్కడ హిందువులపై దాడులు జరగ్గా ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీపు చంద్రదాస్పై మూకదాడి సంచలనమే సృష్టించింది. తరవాత మరొకరిని కొట్టి చంపారు. తాజాగా మంగళవారం మయమన్సింగ్ జిల్లాలోని ఒక కర్మాగారంలో సెక్యూరిటీగార్డుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న బజేంద్ర బిశ్వాస్ను అతడి సహోద్యోగి నోమన్ మియా కాల్చి చంపాడు. షేక్ హసీనాను భారత్ తిరిగి అప్పగించేంత వరకూ ఇలానే హిందువులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తామన్న పరోక్ష హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు ఆందోళనకారులు. మరి కొందరైతే ఈశాన్యభారత రాష్ట్రాల్ని భారత్కు దూరం చేస్తామని ఉద్రిక్తతల్ని మరింత పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కేవలం ఇప్పుడే కాకుండా బంగాల విమోచనం కంటే ముందు నుంచీ హిందువులపై దాడులు అక్కడ సాధారణమైపోయాయి. గతేడాదిలో గమనిస్తే హిందువులపై దాదాపు 2200 దాడులు జరిగినట్లు గణాంకలు చెబుతున్నాయి.
హాదీ హత్యకు అవామీలీగ్, భారత్కు ముడి పెట్టాలని ప్లాన్
బంగ్లాదేశ్లో నెలకొన్న అల్లర్లు ఈ రోజు ఆ దేశం ఎక్కడి ఉంది అనడానికే కాదు, వారి రేపటి గమనం ఎటు అన్నదానిపైనా స్పష్టమైన సంకేతాలిస్తున్నాయి. కారణం బంగ్లా విమోచన తర్వాత ఇంతకాలం కొనసాగిన రాజకీయ నాయకత్వం పూర్తిగా మారాలి అన్నదే ఈ అగ్గి వెనక అసలు అజెండా. జమాత్ - ఏ – ఇస్లామీ, ఇస్లామిక్ స్టూడెంట్ గ్రూప్స్ అదే కోరుకుంటున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో ఉద్యమనాయకుడు హాదీ హత్యకు అవామీలీగ్, భారత్కు ముడి పెట్టాలని చూశాయి అక్కడి అధికారిక వర్గాలు. అదే వివాదాన్ని అటుతిప్పి ఇటు తిప్పి మళ్లీమళ్లీ భారత్పైనే అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నారు.
హాదీ హత్య వెనక ప్రభుత్వం ఉందంటూ ఆరోపణలు
హాదీ హత్య అనంతరం బంగ్లాదేశ్ పోలీసులు అరడజను మందికి పైగా అరెస్ట్ చేసినా ఆ హత్య ఎవరి పని? సూత్రధారులు ఎవరు? ఇవన్నీ ఇప్పటికీ అంతులేని ప్రశ్నలు. కానీ ఇష్యూని మొదటే భారత్తో ముడిపెట్టి చేతులు దులుపుకోవాలని చూసింది యూనస్ ప్రభుత్వం. నిందితులు భారత్కు పారిపోయారని ఆరోపించడం ఇందులో భాగమే. కానీ ఇది కాస్తా అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి యూనస్ మెడకే చుట్టుకుంది. హాదీ హత్యలో యూనస్ ప్రభుత్వం హస్తం ఉందన్న ఆరోపణలు తెరపైకి వచ్చాయి. అంటే మరోసారి అక్కడి రాజకీయ అనిశ్చితికి ఇదో ఆరంభమా అన్న వాదనలు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. వచ్చే ఏడాది పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు రద్దు లేదా వాయిదా వేయించాలి అన్న కుట్రతోనే హత్య చేయించారన్నది ఆయన సోదరుడు ఒమర్ చేసే ప్రధాన ఆరోపణ. మరోవైపు షేక్ హసీనా పార్టీ అవామీ లీగ్ ఎన్నికల్లో పాల్గొనకుండా నిషేధం విధించారు. అంటే ఏకపక్షంగా తామే అధికారం చెలాయించాలన్న ఉద్దేశంతో తమకు పోటీగా ఉన్న హాదీని యూనస్ హత్య చేయించారన్నది అక్కడ జరుగుతున్న మరో చర్చ.
17 ఏళ్ల తర్వాత స్వదేశానికి తారిక్ రహమాన్
బంగ్లాదేశ్లో అవామీలీగ్, ఆ పార్టీ విద్యార్థి విభాగాన్ని నిషేధించడమే కాదు జమాత్ - ఏ – ఇస్లామ్పై ఇప్పటి వరకు ఉన్న నిషేధాన్ని తొలగించింది యూనస్ ప్రభుత్వం. దాంతో అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఇస్లామిక్ చీకటిశక్తులు జూలు విదల్చడం మొదలు పెట్టాయి. ఇక్కడ మరో ఊహించని పరిణామం మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా కుమారుడు ప్రిన్స్గా పేరొందిన తారిక్ రహమాన్ 17ఏళ్ల తరవాత స్వదేశానికి రావడం. BNP అధక్షుడు కూడా ఈయనే. 2026 ఫిబ్రవరిలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నట్టు అక్కడి ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన తరవాత రహమాన్ బంగ్లాకు రావడం ఆసక్తిగా మారింది. పైగా ఇక్కడో విషయం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వానికి చీఫ్ అడ్వైజర్గా ఉన్న మహమ్మద్ యూనస్, ఈ ఎన్నికల తరవాత గద్దె దిగిపోతానన్నారు. అంటే రహమాన్ రాక ఎందుకో పరోక్షంగా హింట్స్ ఇచ్చేశారు.
#WATCH | Delhi: On the demise of Bangladesh's first woman Prime Minister, Khaleda Zia, Foreign Affairs Expert Waiel Awwad says, " ... i think with the death of his (tarique rahman) mother today that have also would created a kind of a sympathy waves among the voters in bangladesh… pic.twitter.com/7NbGgwVZof— ANI (@ANI) December 30, 2025
"తారిక్ రహమాన్ తల్లి మరణం వల్ల బంగ్లాదేశ్ ఓటర్లలో ఒక రకమైన సానుభూతి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. 17ఏళ్ల పాటు స్వీ బహిష్కరణలో ఉన్న తారిక్ పాపులారిటీ వల్ల ఆయనే బంగ్లాదేశ్ ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి. ప్రస్తుతానికి ఇతర చిన్న పార్టీల నుంచి బీఎన్పీ తాను వేరు అని చూపెట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది."
--వైల్ అవ్వాద్, విదేశీ వ్యవహారాల నిపుణుడు
తారిక్ రహమాన్ బంగ్లాకు వచ్చీ రాగానే షూస్ విడిచేసి ఒట్టి కాళ్లతోనే నేలపై నడిచాడు. అంతే కాదు చేతిలో మట్టిని తీసుకున్నాడు. అంటే ఈ మట్టితో బంధం తెగిపోలేదని, రాజకీయంగా శాసించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని పరోక్ష సంకేతాలు ఇచ్చినట్టే. ప్రియమైన బంగ్లాదేశ్ అంటూ ప్రసంగం ప్రారంభించడమే కాక, బంగ్లాను పునర్నిర్మించేందుకే వచ్చానని తేల్చి చెప్పాడు. హిందువులు, ముస్లింలు, బౌద్ధులు, క్రైస్తవులు అందరూ తనతో పాటు కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చాడు. బంగ్లాదేశ్లో ప్రజాస్వామ్యం సాధించడమే లక్ష్యమనీ తేల్చి చెప్పాడు. ఇదంతా చూసే ఎవరికైనా అర్థమయ్యేది అక్కడ జరుగుతున్న అధికార మార్పిడి క్రీడలో అమాయకులు సమిధలుగా మారుతున్నారనే. పైకి కనిపించని శక్తులు ఎవరో ఆ భయానక క్రీడను మరింత రక్తి కట్టించి భారత్ వైపు మళ్లిస్తున్నారని. కానీ అణువణువునా ఆవేశం కమ్మేసి విచక్షణ మరిచిన ఆందోళనకారులకు ఇవన్నీ విడమరిచి చెప్పేదెవరు? చెప్పినా ప్రస్తుతం అక్కడ వినేదెవరు?
రహమాన్ గెలిస్తే బంగ్లాదేశ్ పరిస్థితులు మారతాయా?
పైకి చూస్తే తారిక్ రహమాన్ వ్యాఖ్యలు కొంత వరకూ భారత్కు ఊరటనిచ్చాయనే చెప్పాలి. ఏ నాయకుడు లేకుండా పిచ్చోడి చేతుల్లో రాయిలా మారిన చోట ఎవరో ఒకరు అధికారం పీఠంపైకి వస్తే ముందు వ్యవస్థ గాడిన పడుతుంది. ముఖ్యంగా హిందువులు, మైనార్టీలపై దాడులు ఆపుతామన్న రహమాన్ వ్యవహార శైలిని భారత్ చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తోంది. అమెరికాకు చెందిన ఇంటర్నేషనల్ రిపబ్లికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సర్వేల ప్రకారం వచ్చే ఎన్నికల్లో బంగ్లాదేశ్ నేషనల్ పార్టీ విజయం సాధిస్తుందన్న అంచనాలున్నాయి. అదే జరిగితే అప్పుడైనా బంగ్లాదేశ్లో ఆందోళనలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశాలున్నాయి. భారత్ బంగ్లా మధ్య బంధం మళ్లీ బలపడడానికి కూడా ఇదో అవకాశంగా మారవచ్చు.
#WATCH | Delhi: On PM Modi's tweet of reports of targeting of Russian President's residence and the ongoing Russia-Ukraine conflict, Khaleda Zia, former diplomat Ashok Sajjanhar says, " india has always stood for dialogue and diplomacy. in samarkand in september 2022, just a few… pic.twitter.com/h8TyNDdSri— ANI (@ANI) December 30, 2025
"గతంలో మన మధ్య ఏవైనా సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే గతంలో రెండు దేశాల మధ్య కష్టతరమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ వేరే దేశం వైపు వెళుతోంది. బంగ్లాదేశ్ మనకు చాలా ముఖ్యమైన భాగస్వామి. బంగ్లాదేశ్ పూర్తిగా పాకిస్థాన్, తుర్కియే, చైనా వైపు వెళ్లాలని భారత్ కోరుకోవడం లేదు. కాబట్టి, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మన సంబంధాలను బాగా మెరుగపరుచుకోవాలి. జమాత్-ఇ-ఇస్లామి సహా అనేక ఇతర ఇస్లామిస్ట్ సంస్థలు గత ఒకటిన్నర సంవత్సరాలుగా ఎక్కువ బలపడుతున్నాయి. అందుకే పాకిస్థాన్ వైపు మొగ్గు చూపే పార్టీ అధికారంలో ఉండేందుకు భారత్ ఇష్టపడదు."
--అశోక్ సజ్జనార్, మాజీ దౌత్యాధికారి
గద్దెనెక్కిన పాలకుల మాటలు, చేతలు ఎలా ఉంటాయో?
తారిక్ రహమాన్ రాకతో అక్కడి రాజకీయాల్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయని అందరూ అంచనా వేస్తున్నారు. భారత ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు బంగ్లాదేశ్ వ్యవహారాలతో మాకు సంబంధం లేదని స్పష్టం చేస్తునే ఉంది. కానీ అక్కడ బుసలు కొడుతున్న భారత్ వ్యతిరేక ఇస్లామిక్ శక్తుల్ని నియంత్రించేది ఎవరు? వాళ్లు ఏం చేయగలరో ఏడాదిగా రగులుతున్న బంగ్లా చెప్పకనే చెబుతున్న తరుణంలో భవిష్యత్కు ఎవరు భరోసా? యూనస్ అయినా, రహమాన్ అయినా బంగ్లాదేశ్కు రాబోయే పాలకుడు మరొకరు ఎవరైనా ఈ పరిణామాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం కోసం కూడా ఎంతోకాలం పట్టకపోవచ్చు. త్వరలో జరిగే ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహిస్తారు? గద్దెనెక్కిన పాలకుల మాటలు, చేతలు ఎలా ఉంటాయన్నదే అంజనంలా అన్నీ చూపించవచ్చు. ఈ ప్రక్రియలో ఏం తేడా వచ్చినా మరో కొత్త తలనొప్పి సిద్ధం కావాల్సి రావొచ్చు