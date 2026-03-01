ETV Bharat / international

తదుపరి ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ ఎవరు? రేసులో ఉన్నదెవరు? నియామకం ఎలా జరుగుతుంది?

ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ ఎంపికపై ఉత్కంఠ- మతపెద్దల కమిటీలోని 88 మంది సభ్యులదే తుది నిర్ణయం- మెజారిటీ మతపెద్దల మద్దతును పొందే వారికే ఈ పదవి

WHO IS THE KHAMENEIS SUCCESSOR
WHO IS THE KHAMENEIS SUCCESSOR (File/AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 12:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

WHO IS THE KHAMENEIS SUCCESSOR : ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ ఆకస్మిక మరణంతో, తదుపరిగా ఆ కీలక పదవిలో ఎవరిని నియమిస్తారనే టాక్ మొదలైంది. సుప్రీం లీడర్‌ను ఎంపిక చేయడం అనేది అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియను 88 మంది షియా మతపెద్దలతో కూడిన ఒక కమిటీ పూర్తి చేస్తుంది. సుప్రీం లీడర్‌ను తొలగించే పవర్స్ కూడా ఈ కమిటీకి ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పటివరకు ఎన్నడూ ఆ పవర్‌ను వినియోగించలేదు. ఇంతకీ ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌ రేసులో ఎవరెవరు ఉన్నారు ? ఖమేనీ కుమారుడికే ఆ ఛాన్స్ ఇస్తారా ? సుప్రీం లీడర్‌ను ఎంపికచేసే మత పెద్దల కమిటీకి ఉన్న పవర్స్ ఏమిటి ? ఇందుకోసం అనుసరించే ప్రమాణాలు ఏమిటి ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సుప్రీం లీడర్ పవర్స్‌తో 'నాయకత్వ మండలి'
సుప్రీం లీడర్‌కు ఏదైనా జరిగితే, వీలైనంత త్వరగా కొత్త సుప్రీం లీడర్‌ను నియమించాల్సిన బాధ్యత మతపెద్దల కమిటీకి ఉందని ఇరాన్ చట్టాలు చెబుతున్నాయి. మతపెద్దల కమిటీని మజ్లిస్ ఏ ఖోబ్రేగాన్ ఎ రహ్బరి అని పిలుస్తారు. దీనిలోని మతపెద్దలను ప్రత్యక్ష ప్రజా ఓటింగ్ ద్వారా ఎన్నుకుంటారు. ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచే వారు 8 సంవత్సరాల పాటు మతపెద్దల కమిటీ సభ్యులుగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ కమిటీలో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు, న్యాయవిభాగం అధిపతి, సుప్రీం లీడర్‌కు సలహాలిచ్చే ఇరాన్ గార్డియన్ కౌన్సిల్‌లోని ఒక సభ్యుడు కూడా భాగంగా ఉంటారు. కొత్త సుప్రీం లీడర్ నియామక ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు, ఆయన పనులన్నీ చేసేందుకు తాత్కాలికంగా నాయకత్వ మండలిని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ లెక్కన తాత్కాలిక నాయకత్వ మండలి ఏర్పాటులో ప్రస్తుత ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్, న్యాయవిభాగం అధిపతి గులాం హుస్సేన్ ముహ్‌సినీ ఎజేయీ కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. సుప్రీం లీడర్ ఎంపికలో మాత్రం కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకునేది మతపెద్దల కమిటీలోని 88 మంది సభ్యులే.

WHO IS THE KHAMENEIS SUCCESSOR
ఖమేనీ (File/AFP)

మతపెద్దల కమిటీ ఎఫెక్ట్ : ఆ మాజీ అధ్యక్షులకు నో ఛాన్స్
మెజారిటీ ఓటింగ్ ద్వారా నేరుగా ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌ను తొలగించే పవర్ కూడా ఇరాన్ మతపెద్దల కమిటీకి ఉంది. ఈ కమిటీ పవర్ ప్రభావం వల్లే మాజీ ఇరాన్ అధ్యక్షుడు హసన్ రూహానీకి 2024 ఇరాన్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అవకాశం లభించలేదు. 2015లో నాటి బరాక్ ఒబామా సారథ్యంలోని అమెరికా ప్రభుత్వంతో ఇరాన్‌కు అణు ఒప్పందాన్ని కుదర్చడంలో హసన్ రూహానీ కీలక పాత్ర పోషించారు. మాజీ ఇరాన్ అధ్యక్షుడు అహ్మదీ నెజాద్‌కు సైతం 2017, 2021, 2024 అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ఛాన్స్‌ను ఈ కమిటీ ఇవ్వలేదు. అధ్యక్షుడిగా ఉన్న టైంలో సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ సలహా తీసుకోకుండానే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో అహ్మదీ నెజాద్‌ను పక్కకు పెట్టారు.

గతంలో ఒకే ఒక్కసారి ఈ మార్పు
1979లో ఇరాన్‌లో ఇస్లామిక్ విప్లవం వచ్చింది. దీంతో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌గా అయతుల్లా రూహుల్లా ఖమేనీ నియమితులు అయ్యారు. 1989లో ఈయన చనిపోగానే, ఆ పదవిని అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ దక్కించుకున్నారు. ఆ నియామకం వారసత్వం ప్రాతిపదికన జరగలేదు. రూహుల్లా ఖమేనీ చనిపోయే సమయానికి, ఇరాన్ అధ్యక్షుడిగా అలీ ఖమేనీ ఉన్నారు. ఆయన తన పవర్స్‌ను ప్రయోగించి, కీలకమైన సుప్రీం లీడర్ పదవిని కైవసం చేసుకోవడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. మరి ఈసారి ఏ ప్రాతిపదికన సుప్రీంలీడర్‌ను ఎంపిక చేస్తారు ? ఎవరు తెరపైకి వస్తారు ? మతపెద్దల కమిటీలోని మెజారిటీ సభ్యుల (45మంది) మద్దతును పొందబోయే ఆ నేత ఎవరు ? అనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.

WHO IS THE KHAMENEIS SUCCESSOR
ఖమేనీ (File/AFP)

ఖమేనీ కుమారుడికి ఛాన్స్ ?
ఇబ్రహీం రయీసీ ఇరాన్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నంత కాలం, తదుపరి సుప్రీం లీడర్ ఆయనే అనే ప్రచారం జరిగింది. అయితే 2024 మేలో జరిగిన హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ఇబ్రహీం రయీసీ మరణించారు. దీంతో ఖమేనీ కుమారులలో ఒకరైన 56 ఏళ్ల ముజ్తబా ఖమేనీ సుప్రీం లీడర్ అవుతారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. గతంలో ప్రభుత్వ పదవిని నిర్వహించిన అనుభవమేదీ ఆయనకు లేదు. కానీ షియా మత ప్రబోధకుడిగా ముజ్తబా ఖమేనీకి పేరుంది. ఒకవేళ సుప్రీం లీడర్ పదవిని ఖమేనీ కుమారుడికి ఇస్తే, మతపెద్దల కమిటీపై ఇరాన్ ప్రజల్లో ఆగ్రహం పెరగొచ్చనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఖమేనీ కుటుంబ వారసత్వాన్నే రాజకీయాల్లో ప్రోత్సహిస్తే, మళ్లీ ఇరాన్‌లోకి రాచరికాన్ని తెచ్చినట్టు అవుతుందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. వారసత్వ రాజకీయాలను ప్రోత్సహించడం మత సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధమని కూడా అంటున్నారు.

సుప్రీం లీడర్ రేసులో ఉన్నది వీరే
అమెరికాకు చెందిన అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల అధ్యయన సంస్థ కౌన్సిల్ ఆన్ ఫారిన్ రిలేషన్స్ ఇటీవలే ఒక కీలక నివేదికను విడుదల చేసింది. సుప్రీం లీడర్ రేసులో ఉన్న నేతలు, మతపెద్దల వివరాలను అందులో పొందుపరిచారు.

  • హుజ్జతుల్ ఇస్లాం మొహ్సేన్ కోమి : ఈయన ఖమేనీకి సన్నిహిత సలహాదారుడు, విశ్వసనీయ అంతర్గత వ్యక్తిగా వ్యవహరించారు.
  • అయతుల్లా అలీ రజా అరాఫీ : ఈయన సీనియర్ మతాధికారి. గార్డియన్ కౌన్సిల్, మత పెద్దల కమిటీ రెండింటిలోనూ సభ్యుడు. ఇరాన్ మతపెద్దల వ్యవస్థకు అరాఫీ నాయకత్వం వహిస్తారు.
  • అయతుల్లా మొహ్సేన్ అరాకీ : ఈయన మతపెద్దల కమిటీలో సీనియర్ సభ్యుడు.
  • అయతుల్లా గులాం హుస్సేన్ మొహసేని ఎజీ : ఈయన ప్రస్తుతం ఇరాన్ న్యాయవ్యవస్థ అధిపతిగా ఉన్నారు. గతంలో కీలకమైన ప్రభుత్వ పదవులను నిర్వహించారు. పరిపాలనా అనుభవం ఎక్కువగా ఉంది.
  • అయతుల్లా హషేం హోస్సేని బుషెహ్రి : ఈయన మతపెద్ద హోదాలో పవిత్ర నగరం ఖోమ్‌లో శుక్రవారం ప్రార్థనలు చేయిస్తారు. మతపెద్దల కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉన్నారు.

ఇరాన్ అలా చేస్తే ఇంతకు ముందు చూడని శక్తితో విరుచుకుపడతాం: ట్రంప్ బిగ్ వార్నింగ్

మత ప్రబోధకుడు - ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్: అణ్వస్త్ర స్వప్నం నెరవేరకుండానే ముగిసిన ఖమేనీ ప్రస్థానం

TAGGED:

WHO IS NEXT IRAN SUPREME LEADER
IRAN SUPREME LEADER RACE
IRAN SUPREME LEADER SELECTION
WHO IS THE KHAMENEIS
WHO IS THE KHAMENEIS SUCCESSOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.