ETV Bharat / international

డ్రగ్స్ కేసులో టీవీ ప్రజెంటర్‌‌కు మరణ శిక్ష- జీవితంలో సిగరెట్ కూడా పీల్చలేదంటున్న సారా ఖలీఫా- ఇంతకీ కథేంటంటే?

ఈజిప్ట్ కోర్టు సంచలన తీర్పు- డ్రగ్స్ తయారీ, అక్రమ రవాణా కేసులో టీవీ ప్రజెంటర్ సారా ఖలీఫా సహా 12 మందికి మరణ శిక్ష

Sarah Khalifa Egypt
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TV Presenter Drug Case : ఈజిప్ట్‌లో కొంతకాలంగా సంచలనం సృష్టించిన భారీ డ్రగ్స్ కేసులో స్థానిక టీవీ ప్రజెంటర్ (యాంకర్) సారా ఖలీఫాకు మరణ శిక్ష పడింది. ఆమెతో పాటు మొత్తం ఈ కేసుకు సంబంధించి 12 మందికి మరణ శిక్ష విధిస్తూ ఈజిప్ట్ కోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. వీరు కొంత కాలంగా భారీ స్థాయిలో సింథటిక్ డ్రగ్స్ తయారీ సహా మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా నెట్‌వర్క్‌లో భాగంగా ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. తాజాగా కోర్టు వీరికి మరణ శిక్ష విధించినట్లు బీబీసీ సహా ఇతర మీడియా కథనాలు తెలిపాయి. సారా ఖలీఫా మాత్రం తనపైన డ్రగ్స్ తయారీ, నెట్‌వర్క్‌లో భాగమైనట్లు వస్తున్న ఆరోపణల్ని ఖండిస్తున్నారు. తాను నిర్దోషినేనని చెబుతున్నారు.

సారా ఖలీఫాపైన వచ్చిన ఆరోపణలు ఏంటి?
ప్రభుత్వ అధికారిక దినపత్రిక అల్ అహ్రామ్ (Al Ahram) రిపోర్ట్ ప్రకారం, సారా ఖలీఫా ఒక నేర బృందం (క్రిమినల్ గ్రూప్) సభ్యుల్లో ఒకరిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. విదేశాల నుంచి ఈజిప్టునకు మాదక ద్రవ్యాల తయారీ కోసం అవసరమైనటువంటి ముడి పదార్థాల్ని తీసుకొచ్చి, వాటితో సింథటిక్ డ్రగ్స్ తయారు చేసి, దేశంలో డ్రగ్స్ పంపిణీ చేసినట్లు వీరిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ సారా ఖలీఫాతో పాటు మిగతా నిందితులు కూడా క్రిమినల్ గ్రూప్‌లో సభ్యులేనని, నెట్‌వర్క్ కింద సభ్యులు తమ బాధ్యతల్ని విభజించుకున్నట్లు ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు.

కొందరేమో డ్రగ్స్ తయారీ ముడిపదార్థాల్ని దిగుమతి చేసుకునే పనులు చూసుకుంటే, ఇంకొందరు డ్రగ్స్ తయారీ, మరికొందరు పంపిణీకి ఇలా వేర్వేరు బాధ్యతలు నిర్వర్తించినట్లు ఆరోపించారు. కేసు విచారణ సందర్బంగా డ్రగ్స్ తయారీలో ఉపయోగించినట్లు భావిస్తున్న సుమారు 750 కిలోలకుపైగా నార్కొటిక్స్, ఇతర ముడి పదార్థాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. డ్రగ్స్ అక్రమంగా తయారు చేసేందుకు రెండు ఫ్లాట్లను ల్యాబ్స్‌గా మార్చినట్లు గుర్తించారు. అక్కడే లైసెన్స్ లేని తుపాకులు, మందుగుండు సామగ్రి వంటివి కూడా లభ్యమయ్యాయి.

మొత్తం 12 మందికి డెత్ సెంటెన్స్
ఈజిప్ట్ కోర్టు ఈ కేసులో మొత్తం 12 మందికి మరణ శిక్ష విధిస్తున్నట్లు తీర్పు ఇచ్చింది. మరో 9 మందికి జీవిత ఖైదు విధించింది. మరో ఏడుగురిని మాత్రం నిర్దోషులుగా విడుదల చేసింది. అయితే ఖలీఫా మరణశిక్షపై అప్పీల్ చేస్తామని ఆమె తరఫు న్యాయవాది వెల్లడించారు. ఈ మరణ శిక్ష తీర్పును వాస్తవానికి కోర్టు గత నెలలోనే ప్రకటించినా, ఈజిప్ట్ స్థానిక చట్టాల కింద, మరణ శిక్ష కేసుల విధానం ప్రకారం ఈజిప్ట్ గ్రాండ్ ముఫ్తీ నుంచి మతపరమైన అభిప్రాయం తీసుకోవాలి. అందుకే ఆ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత అధికారికంగా ఇప్పుడు కోర్టు తీర్పును వెలువరించిందని అల్ అహ్రామ్ వెల్లడించింది.

ఆరోపణల్ని ఖండించిన సారా ఖలీఫా
టీవీ వ్యాఖ్యాత సారా ఖలీఫా మొదటి నుంచి ఈ కేసులో తనపై వచ్చిన ఆరోపణల్ని తిరస్కరిస్తున్నారు. తాను నిర్దోషిని అని చెబుతున్నారు. గత సెప్టెంబరులో జరిగిన కోర్టు విచారణ సందర్బంగా ఆమె కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఈజిప్ట్ మాదక ద్రవ్యాల నిరోధక సంస్థ కార్యాలయంలో డ్రగ్స్‌తో ఫొటో దిగే ముందటి వరకు తాను ఎప్పుడూ మాదక ద్రవ్యాలను చూడనేలేదని చెప్పినట్లు సమాచారం. అంతే కాదు తన జీవితంలో ఇప్పటివరకు సిగరెట్ కూడా ఎప్పుడూ తాగలేదని విచారణ అధికారులకు చెప్పినట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. విచారణ సమయంలో ఖలీఫా తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యారని, తనపై కనికరం చూపాలని న్యాయమూర్తిని వేడుకున్నట్లు నివేదించింది. తన తల్లిదండ్రులు మంచి విలువలతో పెంచారని, డ్రగ్స్‌తో వచ్చే డబ్బు తనకు అవసరం లేదన్నారు. ఈ కేసులో సారా ఖలీఫా 2025 ఏప్రిల్‌లోనే అరెస్ట్ అయ్యారు.

అసలు సారా ఖలీఫా ఎవరు?
ఈజిప్టులో ప్రముఖ టెలివిజన్ ప్రజెంటర్లలో సారా ఖలీఫా ఒకరు. ముఖ్యంగా భద్రత, నేర సంబంధిత అంశాలపై ప్రసారమయ్యే మిషన్ ఇంపాజిబుల్ అనే టీవీ కార్యక్రమంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు. సారా ఖలీఫా ఒక కాస్మెటిక్ సర్జరీ క్లినిక్ కూడా నడిపిస్తున్నట్లు న్యూస్ ఏజెన్సీ AFP నివేదించింది. ఇంకా ఆమెకు పార్టీలు, ఈవెంట్లను నిర్వహించే ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీ కూడా ఉన్నట్లు పేర్కొంది.

నేపాల్ వరద బీభత్సం- బాధితుల శిబిరాల్లో తల్లులకు కష్టాలు- పసిపిల్లలకు పాలు, ఆహారం లేక అవస్థలు!

పుతిన్‌తో ట్రంప్ దూతల భేటీ- రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందంపై చర్చ

TAGGED:

SARAH KHALIFA EGYPT DRUG CASE
EGYPTIAN TV PRESENTER DRUG CASE
EGYPT DRUG NETWORK DEATH PENALTY
SARAH KHALIFA EGYPT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.