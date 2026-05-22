కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది : WHO చీఫ్ టెడ్రోస్ అధనోమ్
Director General of the World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom (Associated Press)
Published : May 22, 2026 at 6:48 PM IST
WHO Chief On Ebola Virus In Congo : ఆఫ్రికా దేశమైన కాంగోలో ఎబోలా వ్యాప్తిపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) చీఫ్ టెడ్రోస్ అధనోమ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. కాంగోలా ఎబోలా వైరస్ వేగంగా విస్తరిస్తోందని తెలిపారు. గతంలో అధికంగా పరిగణించిన కాంగోలో ఎబోలా వైరస్ ప్రమాద అంచనాను, ఇప్పుడు చాలా అధికానికి (వెరీ హై) సవరిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రాంతీయంగా వైరస్ వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం అధికంగానే ఉందని, ప్రపంచ స్థాయిలో తక్కువగానే ఉందని అన్నారు.