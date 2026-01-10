ETV Bharat / international

ప్రపంచ సైనిక వ్యయం పెరుగుతోంది- శాంతే ఉత్తమ మెడిసిన్- WHO చీఫ్

Published : January 10, 2026 at 10:42 AM IST

WHO Chief On Military Spending : ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న సైనిక వ్యయం గురించి డబ్ల్యూహెచ్ఓ చీఫ్ టెడ్రోస్ అధనోమ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచంలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణల మధ్య 2024లో రికార్డు స్థాయిలో సైనిక వ్యయం 2.7 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుందని అన్నారు. అదే సమయంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలపై చేసే ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గిపోయిందని వెల్లడించారు. ప్రాణాలను కాపాడటంపై దృష్టి పెట్టాలని, ఘర్షణలను పెంచవద్దని ప్రపంచ దేశాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా శాంతే ఉత్తమ ఔషధమని పేర్కొన్నారు.

