'మా దగ్గరకు వస్తున్న కమ్యూనిస్ట్'– ట్రంప్తో మమ్దానీ భేటీకి ముందు వైట్హౌస్ కామెంట్స్
ఓవల్ ఆఫీస్లో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో భేటీ కానున్న న్యూయార్క్ మేయర్ మమ్దానీ
Published : November 21, 2025 at 7:34 AM IST
Trump Mamdani Meeting : న్యూయార్క్ సిటీకి నూతనంగా ఎన్నికైన మేయర్, డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన జొహ్రాన్ మమ్దానీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భేటీకి ముందు వైట్ హౌస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మమ్దానీని స్పష్టంగా కమ్యూనిస్టు అంటూ వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలైన్ లెవిట్ విమర్శించడం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
గురువారం మీడియాతో మాట్లాడిన కరోలైన్ లెవిట్, "రేపు ఓ కమ్యూనిస్టు వైట్ హౌస్కు వస్తున్నారు. అమెరికాలోనే అతిపెద్ద నగరం డెమోక్రాట్ పార్టీ అలాంటి వ్యక్తినే మేయర్గా ఎన్నుకుంది. ఇది చాలా విషయాలు చెబుతోంది" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఆమె మాటల్లోనే మరింత స్పష్టత కనిపించింది. "న్యూయార్క్ ఇప్పుడిప్పుడే అధ్యక్షుడు ఊహించిన దానికంటే చాలా లెఫ్ట్ దిశలోకి వెళ్లిపోతోంది. అయినా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఎవరితోనైనా మాట్లాడటానికి సిద్ధమే. ప్రజల కోసం ఏది మంచిదో అది చేసే నాయకుడు ఆయన" అని లెవిట్ తెలిపారు.
అఫోర్డబిలిటీ సంక్షోభం
ఇటీవలి కాలంలో న్యూయార్క్ నగరంలో పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాలు, ఇళ్ల అద్దెలు, సామాన్యులపై పడుతున్న భారం వంటి సమస్యలను చర్చించేందుకే మమ్దానీ ట్రంప్ను కలవాలని కోరినట్లు సమాచారం. ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇద్దరూ ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర విమర్శలు చేసుకున్నా, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మమ్దానీ వైఖరిలో కొంత మార్పు కనిపిస్తున్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ట్రంప్–మమ్దానీ మధ్య విరోధాల- ఇప్పుడు భేటీ!
ఎన్నికల సమయంలో మమ్దానీ, ట్రంప్ను ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు కలిగించే నాయకుడిగా అభివర్ణించారు. ట్రంప్ను ఎదిరించే వెన్నెముక తనకు మాత్రమే ఉందని ప్రచార వేదికలపై వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, ఎన్నికల అనంతరం పాలనాపరమైన విషయాల్లో చర్చించాలనే ఉద్దేశంతో మమ్దానీ వైట్ హౌస్ను సంప్రదించడంతో కొత్త రాజకీయ సమీకరణలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ కూడా తన శైలిలో స్పందించారు. న్యూయార్క్ సిటీ కమ్యూనిస్టు మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ సమావేశం కోరారని, నవంబర్ 21న ఓవల్ ఆఫీస్లో భేటీ అవుతామని ట్రూత్ సోషల్లో పోస్ట్ చేశారు. అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యల్లో కమ్యూనిస్టు అన్న పదాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఉపయోగించారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
న్యూయార్క్–వైట్ హౌస్ మధ్య సంబంధాలకు ఇది టర్నింగ్ పాయింట్?
రాజకీయ విభేదాలున్నా ఇద్దరూ సంభాషణకు సిద్ధం కావడం న్యూయార్క్ నగరం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు పరిష్కారం దొరికే సూచనగా కొందరు నమ్ముతున్నారు. ముఖ్యంగా అద్దె ధరలు, సబ్వే భద్రత, గృహ సమస్యలు, వలసదారుల నిర్వహణ వంటి కీలక అంశాలపై కలిసి పనిచేసే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఇతర వైపు, వైట్ హౌస్ చేసిన కమ్యూనిస్టు వ్యాఖ్యలు అమెరికా రాజకీయాల్లో విభజనాత్మక వాతావరణాన్ని మరింత పెంచే అవకాశముందని విమర్శకులు అంటున్నారు.
రేపటి భేటీపై అందరి చూపులు
మరికొన్ని గంటల్లో జరగబోయే ట్రంప్–మమ్దానీ భేటీ ఏ దిశలో సాగుతుందో, ఇద్దరి మాటల ధోరణి ఎలా ఉంటుందో, రాబోయే రోజుల్లో న్యూయార్క్– వాషింగ్టన్ సంబంధాలు ఏ వైపు మళ్లుతాయో అన్న అంశాలపై అందరి దృష్టి పెరిగింది. న్యూయార్క్ రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికే భేటీ కావచ్చని పలువురు భావిస్తున్నారు.
