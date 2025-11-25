ETV Bharat / international

అమెరికా ఉద్యోగుల రక్షణే ప్రధానం- కానీ నైపుణ్య వలసదారులు అవసరం: వైట్ హౌస్‌

అమెరికన్‌ ఉద్యోగాలను రక్షించడంలో ట్రంప్‌ కట్టుదిట్టమైన విధానం కొనసాగిస్తున్నారని స్పష్టం

US On H1B Issue
US On H1B Issue (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 7:32 AM IST

US On H1B Issue : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అమెరికన్‌ ఉద్యోగులను రక్షించడంలో కట్టుదిట్టమైన విధానం కొనసాగిస్తూనే, ఒకేసారి విదేశీ పెట్టుబడులను కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారని వైట్ హౌస్‌ ప్రెస్‌ సెక్రటరీ క్యారొలైన్ లెవిట్‌ స్పష్టం చేశారు. ప్రత్యేకంగా H-1B వీసాలపై పెరుగుతున్న విమర్శల నేపథ్యంలో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

పత్రికా ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన లెవిట్‌, "అమెరికన్‌ కార్మికులను ఎవరూ భర్తీ చేయకూడదనేది అధ్యక్షుడి స్పష్టమైన అభిప్రాయం. తయారీ రంగాన్ని మళ్లీ పుంజుకునేలా చేయడానికి ట్రంప్‌ తీసుకున్న సుంకాల నిర్ణయాలు, కొత్త వాణిజ్య ఒప్పందాలు దీనికే భాగం" అని అన్నారు. H-1B వీసా అంశంపై వివరణ ఇచ్చారు. అధ్యక్షుడికి ఈ కార్యక్రమంపై చాలా స్పష్టమైన అభిప్రాయం ఉందని తెలిపారు.

విదేశీ కంపెనీలు అమెరికాలో ట్రిలియన్ల డాలర్లు పెట్టుబడి పెడుతూ బ్యాటరీలు వంటి ప్రత్యేక ఉత్పత్తుల కోసం ఫ్యాక్టరీలు నిర్మిస్తే, ప్రారంభ దశలో వాళ్ల ఇంజినీర్లను రప్పించాల్సి వస్తుందని తెలిపారు. కానీ ఆఖరికి ఆ ఉద్యోగాలు అమెరికన్‌లకే రావాలని, ఇదే అధ్యక్షుడి అభిలాష అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో పెట్టుబడి పెడుతున్న విదేశీ సంస్థలతో ట్రంప్‌ నేరుగా మాట్లాడిన విషయాన్ని ఆమె వెల్లడించారు. "అమెరికాలో వ్యాపారం చేయాలంటే నా ప్రజలను నియమించుకోవాలి అని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు" అని లెవిట్‌ తెలిపారు.

"నాకు మేధావులు అవసరం- ఇది కూడా MAGA భాగమే"
ఇటీవల H-1B కార్యక్రమాన్ని సమర్థిస్తూ ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశాయి. నవంబర్‌ 20న జరిగిన అమెరికా- సౌదీ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ ఫోరమ్​లో మాట్లాడిన ఆయన, "నాతో సమ్మతి కాని కొంతమంది కన్జర్వేటివ్‌ స్నేహితులు ఉన్నారు. కానీ నిజం ఏమిటంటే అమెరికాకు నైపుణ్యంతో కూడిన విదేశీ ఉద్యోగులు అవసరం" అని తెలిపారు.

అధునాతన చిప్‌ ఫ్యాక్టరీల గురించి మాట్లాడుతూ ట్రంప్‌, "బిలియన్ల డాలర్లతో పెద్ద చిప్‌ ఫ్యాక్టరీలు నిర్మిస్తారు. అలాంటి ఫ్యాక్టరీకి వెంటనే నిరుద్యోగుల జాబితా నుంచి వెళ్లి ప్రజలను తీసుకొని పని చేయిస్తామని ఎలా అనుకుంటారు? ముందు ఆ ఫ్యాక్టరీని నడిపే విదేశీ నిపుణులు రావాలి. వాళ్లు అమెరికన్‌ ఉద్యోగులను శిక్షణ ఇవ్వాలి. తర్వాతే వాళ్లు పూర్తిగా బాధ్యతలు చేపట్టగలరు" అని వివరించారు.

తన అభిప్రాయం అర్థం చేసుకోలేని కొంతమంది MAGA అనుచరులపై ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. "వాళ్లు అర్థం చేసుకోవడం లేదు. ఇది కూడా అమెరికా ఫస్ట్‌ కార్యక్రమంలో భాగమే. పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు వస్తేనే అమెరికన్‌లకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి" అని ట్రంప్‌ అన్నారు. "ఇది రాకెట్‌ శాస్త్రం నేర్పే క్లాస్‌ కాదు. కొన్ని నైపుణ్యాలు అమెరికాలోని నిరుద్యోగుల దగ్గర లేవు. అధునాతన మిసైళ్ళు తయారు చేయాలంటే, క్లిష్టమైన చిప్‌ ఫ్యాక్టరీలు నడపాలంటే, ఆ రంగాల్లో ఏళ్లు పనిచేసిన నిపుణులే అవసరం" అని చెప్పారు.

ఈ వ్యాఖ్యలతో ట్రంప్‌ H-1B వంటి నైపుణ్య వీసాలు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు తప్పనిసరిగా అవసరమని మరోసారి రుజువు చేసినట్టయ్యింది. రిపబ్లికన్ పార్టీలోని కొంతమంది నాయకులు ఈ కార్యక్రమాన్ని తగ్గించాలనే ఒత్తిడి పెంచుతున్నప్పటికీ, అత్యున్నత నైపుణ్య ఉద్యోగాల కోసం విదేశీ నిపుణులను తీసుకురావడంలో తప్పు లేదని ట్రంప్‌ చెబుతున్నారు.

