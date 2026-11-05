ETV Bharat / international

ఇరాన్​తో యుద్ధమే ఓటమికి కారణమన్న ట్రంప్- నెవర్​ సరెండర్​ అంటూ వైట్​హౌస్ పోస్ట్

White House On Election Results : మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ల పరాజయంపై వైట్​హౌస్ ఆసక్తికర పోస్ట్ చేసింది.

White House On Election Results
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2026 at 6:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురైన పరాజయంపై వైట్​హౌస్​ స్పందించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ ఫొటోతో నెవర్ సరెండర్ అనే సందేశాన్ని పోస్ట్ చేసింది. ట్రంప్, డెమొక్రాట్లతో కలిసి పని చేస్తానని చెప్పడం, వైట్​హౌస్​ ఇలా పోస్ట్ చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. మరోవైపు ఇరాన్​తో యుద్ధం ఎన్నికల ఫలితాలపై ప్రభావం చూపిందన్న ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్​ వ్యాఖ్యలతో ట్రంప్ ఏకీభవించారు. యుద్ధం కారణంగా స్వల్పకాలంలో పెట్రోల్‌ ధరలు పెరగడం ఓటర్ల అసంతృప్తికి కారణమైందని అంగీకరించారు. అయితే ఇరాన్‌ అణ్వాయుధాలు సమకూర్చుకోకుండా నిరోధించేందుకు సైనిక చర్య తప్పనిసరని సమర్థించుకున్నారు.

TAGGED:

WHITE HOUSE ON ELECTION RESULTS
TRUMP ON IRAN WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.