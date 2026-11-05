ఇరాన్తో యుద్ధమే ఓటమికి కారణమన్న ట్రంప్- నెవర్ సరెండర్ అంటూ వైట్హౌస్ పోస్ట్
White House On Election Results : మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ల పరాజయంపై వైట్హౌస్ ఆసక్తికర పోస్ట్ చేసింది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : November 5, 2026 at 6:57 AM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎదురైన పరాజయంపై వైట్హౌస్ స్పందించింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫొటోతో నెవర్ సరెండర్ అనే సందేశాన్ని పోస్ట్ చేసింది. ట్రంప్, డెమొక్రాట్లతో కలిసి పని చేస్తానని చెప్పడం, వైట్హౌస్ ఇలా పోస్ట్ చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. మరోవైపు ఇరాన్తో యుద్ధం ఎన్నికల ఫలితాలపై ప్రభావం చూపిందన్న ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ వ్యాఖ్యలతో ట్రంప్ ఏకీభవించారు. యుద్ధం కారణంగా స్వల్పకాలంలో పెట్రోల్ ధరలు పెరగడం ఓటర్ల అసంతృప్తికి కారణమైందని అంగీకరించారు. అయితే ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు సమకూర్చుకోకుండా నిరోధించేందుకు సైనిక చర్య తప్పనిసరని సమర్థించుకున్నారు.