వైట్ హౌస్ వద్ద కాల్పుల కలకలం- 15 నుంచి 30 రౌండ్లు కాల్పులు- నిందితుడు హతం
వైట్హౌస్ వద్ద సీక్రెట్ సర్వీస్ సిబ్బందిపై కాల్పులు జరిపిన దుండగుడు- భద్రతా దళాలు జరిపిన ఎదురుకాల్పుల్లో నిందితుడు మృతి
Published : May 24, 2026 at 6:39 AM IST
Shooting At White House Today : శ్వేత సౌధం సమీపంలో మరోసారి కాల్పులు కలకలం రేపాయి. సీక్రెట్ సర్వీస్ చెక్పాయింట్ వద్దకు దూసుకొచ్చిన ఓ వ్యక్తి బలగాలపై కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. దీంతో సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు ఎదురు కాల్పులు జరపగా నిందితుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించగా మృతి చెందినట్లు సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు వెల్లడించారు. 15 నుంచి 30 రౌండ్లు కాల్పులు జరిగాయని తెలిపారు.
శ్వేతసౌధం సమీపంలో వరుస కాల్పుల శబ్దాలు విన్నట్లు జర్నలిస్టులు తెలిపారు. దీంతో జర్నలిస్టులను శ్వేతసౌధం ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ రూమ్లోకి వెళ్లాలని అధికారులు ఆదేశించారు. కాల్పుల ఘటన నేపథ్యంలో పోలీసులు, భద్రతా బలగాలు వైట్హౌస్ వద్ద భారీగా మోహరించారు. కాల్పుల సమయంలో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ శ్వేతసౌధంలోనే ఉన్నట్లు సమాచారం.