24/7 స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్- ట్రంప్ సొంత ఛానల్ షురూ- మీడియాతో వివాదం టైమ్లోనే
24/7 స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్గా ట్రంప్ టీవీ ప్రారంభం- ట్రంప్ ప్రసంగాలు, పాత వీడియోలు, ప్రభుత్వ ప్రకటనలకు ప్రత్యేక వేదిక- మీడియా సంస్థలతో వివాదం వేడెక్కుతున్న వేళ కొత్త ప్లాట్ఫామ్
Published : September 22, 2026 at 8:44 AM IST
Trump Streaming Platform : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో కొత్త అడుగు వేశారు. వైట్హౌస్లో జరిగే కార్యక్రమాలు, తన ప్రసంగాలు, ప్రభుత్వ ప్రకటనలు, పరిపాలనకు సంబంధించిన తాజా సమాచారాన్ని నేరుగా ప్రజలకు చేరవేసేలా ట్రంప్ టీవీ పేరుతో 24 గంటల స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించారు. మీడియా సంస్థలతో వైట్హౌస్కు వివాదం కొనసాగుతున్న సమయంలో ఆ కొత్త ప్లాట్ఫామ్ అందుబాటులోకి రావడం ఇప్పుడు చర్చగా మారింది.
వైట్హౌస్ అధికారిక ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా ట్రంప్ టీవీ ప్రారంభాన్ని ప్రకటించింది. ఇది 24 గంటలు కూడా ప్రసారం కానుంది. ట్రంప్ గతంలో చేసిన ప్రసంగాలు, ముఖ్యమైన బహిరంగ కార్యక్రమాల వీడియోలు, పరిపాలన ప్రకటనలు, తాజా అప్డేట్స్ ఇందులో ప్రసారం చేయనున్నారు. ప్రారంభ సమయంలో ట్రంప్ 47వ అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన దృశ్యాలను కూడా ప్రసారం చేశారు.