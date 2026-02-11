భారత్తో ట్రేడ్ డీల్ ఫ్యాక్ట్ షీట్లో సవరణలు- జాబితా నుంచి పప్పుధాన్యాలను తొలిగించిన వైట్హౌస్
భారత్ సుంకాలను తగ్గించే జాబితాలో శ్వేతసౌధం మార్పులు- జాబితా నుంచి పప్పుధాన్యాలను తొలిగించిన వైట్హౌస్- తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై సవరించిన 'ఫాక్ట్ షీట్' విడుదల
Published : February 11, 2026 at 10:48 AM IST
US India Trade Deal Fact Sheet : మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందంలో భాగంగా భారత్ సుంకాలను తగ్గించే లేదా తొలగించే అమెరికా ఉత్పత్తుల జాబితా నుంచి పప్పుధాన్యాలను శ్వేతసౌధం తొలిగించింది. ఈ మేరకు తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై సవరించిన 'ఫాక్ట్ షీట్'ను విడుదల చేసింది.
సోమవారం విడుదల చేసిన తొలి నివేదికలో భారత్ కొన్ని రకాల పప్పుధాన్యాలపై సుంకాలను తగ్గిస్తుందని శ్వేతసౌధం పేర్కొంది. అయితే మంగళవారం విడుదల చేసిన సవరించిన నివేదికలో ఆ ప్రస్తావన తొలగించింది. మరికొన్ని పదాలను కూడా మార్చింది. నట్స్, సోయాబీన్ ఆయిల్, వైన్ వంటి జాబితా నుంచి పప్పుధాన్యాలను తొలగించింది. గతంలో భారత్ అమెరికన్ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి కట్టుబడి ఉంది అని పేర్కొనగా, తాజాగా నివేదికలో కొనుగోలు చేసే ఉద్దేశంలో ఉంది అని మార్చింది.
అమెరికాకు చెందిన పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, డ్రైడ్ డిస్టిలర్స్ గ్రెయిన్స్, జొన్నలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, సోయాబీన్ ఆయిల్, వైన్ వంటి వాటిపై భారత్ సుంకాలను తగ్గించనుందని పేర్కొంది. రాబోయే ఐదేళ్లలో సుమారు 500 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన అమెరికన్ ఇంధనం, ఐటీ, బొగ్గు, ఇతర ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాలని భారత్ భావిస్తోందని తెలిపింది. గత వారం వెలువడిన ఉమ్మడి ప్రకటనలో కూడా పప్పుధాన్యాల ప్రస్తావన లేదు. వైట్ హౌస్ తన తాజా సవరణ ద్వారా ఆ ప్రకటనకు అనుగుణంగా మార్పులు చేసినట్లు కనిపిస్తోంది.