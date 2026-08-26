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దశాబ్దాలుగా కెనడా మోసం చేస్తోందని వైట్‌హౌస్ పైర్- అమెరికాపై ప్రతీకార సుంకాలను ప్రకటించిన మార్క్ కార్నే

అమెరికా- కెనడా మధ్య తారాస్థాయిలో వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు- అమెరికా వస్తువులపై కెనడా వివక్ష చూపుతోందని వైట్ హౌస్ అసహనం- అగ్రరాజ్యంపై ప్రతీకార సుంకాలును ప్రకటించిన కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నే

US Ending Canada Freeride
కెనడా ప్రధాన మంత్రి మార్క్ కార్నీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 7:03 AM IST

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US Ending Canada Freeride : అమెరికా- కెనడా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరుకున్న వేళ అగ్రరాజ్యం తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. అమెరికాను కెనడా దశాబ్దాలుగా మోసగిస్తోందని ఆరోపించింది. ఇకపై అమెరికా నుంచి కెనడా ఉచిత ప్రయోజనాలు పొందబోదని స్పష్టం చేసింది. కెనడా అనుసరిస్తున్న వివక్షపూరిత వాణిజ్య విధానాలను ఇకపై ఏమాత్రం సహించమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు వైట్ హౌస్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

గతవారం అమెరికా ప్రభుత్వం కెనడాకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ మార్కెట్ అవకాశాలను కల్పించింది. స్టీల్, అల్యూమినియం, ఆటోమొబైల్స్, కలప తదితర వస్తువులపై భారీ సుంకాల మినహాయింపులను ప్రకటించింది. అయితే, కెనడా సానుకూలంగా స్పందించకుండా సహేతుకం కాని డిమాండ్లను ముందుపెట్టిందని, చివరికి ఆ ప్రతిపాదనలను పూర్తిగా తిరస్కరించిందని వైట్‌హౌస్ ప్రకటించింది. అమెరికా విషయంలో చైనా మినహా మరే ఇతర దేశం కూడా ఈ రీతిలో ప్రవర్తించలేదని అమెరికా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

గత పదేళ్లుగా అమెరికా నుంచి కెనడా సరాసరి ఏటా 50 బిలియన్ డాలర్ల మేర వాణిజ్య లాభాన్ని పొందుతోందని, కానీ అమెరికాకు మాత్రం ప్రతిగా ఎలాంటి సమాన అవకాశాలు కల్పించడం లేదని వైట్‌హౌస్ ఆరోపించింది. అమెరికా నుంచి వచ్చే మోటార్ వాహనాలపై కెనడా ఏకంగా 25 శాతం సుంకాలు, కంపెనీల వారీగా కఠినమైన కోటాలను విధిస్తోందని ప్రకటనలో తెలిపింది. ఏ ఇతర దేశంపై లేని ఈ నిబంధనల వల్ల గత ఏడాది అమెరికా నుంచి కెనడాకు జరిగే వాహనాల ఎగుమతులు ఏకంగా 22 శాతం పడిపోయాయినట్ల చెప్పింది.

కెనడాలోని దాదాపు అన్ని ప్రావిన్సులు, టెరిటరీలలోనూ అమెరికన్ వైన్, బీర్, స్పిరిట్స్ దిగుమతులపై తీవ్రమైన నిషేధం కొనసాగుతోందని, ఫలితంగా ఒకే ఏడాదిలో అమెరికా ఆల్కహాల్ ఎగుమతులు 81 శాతం మేర పడిపోయినట్లు వైట్ హౌస్ తెలిపింది. అమెరికా డెయిరీ ఉత్పత్తులను కెనడా పూర్తిగా అడ్డుకుంటోందని ఆరోపించింది. ప్రఖ్యాత అమెరికన్ ఏరోస్పేస్ తయారీ సంస్థ 'గల్ఫ్‌స్ట్రీమ్'కు చెందిన G500, G600, G700, G800 మోడళ్ల అమ్మకాలను కెనడా ఏళ్లుగా నిలిపివేసిందని, తన దేశీయ పోటీ సంస్థకు లబ్ధి చేకూర్చేలా కుట్ర పన్నిందని, ట్రంప్ జోక్యం చేసుకునే వరకు ఈ అన్యాయం కొనసాగిందని వైట్‌హౌస్ వెల్లడించింది.

డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా కెనడాపై సోషల్ మీడియా వేదికగా విరుచుకుపడ్డారు. గత 10 ఏళ్లలో అమెరికా ఏటా సగటున 60 బిలియన్ డాలర్లను కెనడా కారణంగా నష్టపోయిందని ట్రంప్ చెప్పారు. ఇకపై అలా జరగదన్నారు. కెనడా మన దేశాన్ని, ముఖ్యంగా మన రైతులను దశాబ్దాలుగా మోసగిస్తూ 400శాతం వరకు టారిఫ్‌లు వసూలు చేస్తోందన్నారు. ఎన్నో అద్భుతమైన అమెరికన్ కంపెనీలు తమ వ్యాపారాన్ని మూసేలా చేసిందన్నారు. కెనడా మాత్రం అత్యంత కష్టతరమైన, అసహేతుకమైన దేశమని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. తమకు ఏదో ప్రత్యేక హక్కు ఉందన్న భ్రమలో కెనడా బతుకుతోందని, కానీ వారు అమెరికాలో ఒక రాష్ట్రం కాదని, ఇకపై ఆ అహేతుక హక్కులు చెల్లవని ట్రంప్ తేల్చి చెప్పారు.

కెనడా తన మొత్తం ఎగుమతుల్లో సుమారు 75 శాతం అమెరికా మార్కెట్‌కే పంపుతోందని, అమెరికా మద్దతు లేకపోతే కెనడా ఆర్థిక వ్యవస్థ మనుగడ ప్రశ్నార్థకమేనని వైట్‌హౌస్ స్పష్టం చేసింది. కెనడా ఆర్థిక వ్యవస్థ కంటే అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ సుమారు 13 రెట్లు పెద్దదని, జనాభా పరంగానూ ఎనిమిది రెట్లు అధికంగా ఉందని గుర్తుచేసింది. ఈ వాణిజ్య పోరులో స్పష్టమైన ఆర్థిక ఆధిపత్యం, బలం అమెరికా వైపే ఉందని తేల్చిచెప్పింది. కెనడా తన మొత్తం ఎగుమతుల్లో సుమారు 75 శాతం అమెరికా మార్కెట్‌కే పంపుతోందని, అమెరికా మద్దతు లేకపోతే కెనడా ఆర్థిక వ్యవస్థ మనుగడ ప్రశ్నార్థకమేనని వైట్‌హౌస్ స్పష్టం చేసింది. కెనడా ఆర్థిక వ్యవస్థ కంటే అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ సుమారు 13 రెట్లు పెద్దదని, జనాభా పరంగానూ ఎనిమిది రెట్లు అధికంగా ఉందని గుర్తుచేసింది. ఈ వాణిజ్య పోరులో స్పష్టమైన ఆర్థిక ఆధిపత్యం, బలం అమెరికా వైపే ఉందని తేల్చిచెప్పింది.

50 శాతం వరకు సుంకాలు: కెనడా ప్రధాని
అమెరికా ఏకపక్షంగా విధించిన 50 శాతం సుంకాలపై కెనడా కూడా గట్టిగా స్పందించింది. కెనడియన్ కార్మికులు, పరిశ్రమలు, కుటుంబాల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఆ దేశ ప్రధాన మంత్రి మార్క్ కార్నే ప్రకటించారు. అమెరికా విధించే ప్రతి టారిఫ్‌కు డాలర్‌కు డాలర్ చొప్పున ప్రతీకార సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు అమెరికా ఉత్పత్తులపై 50శాతం వరకు సుంకాలను విధిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అలాగే, కెనడియన్ కార్మికులు, వ్యాపార వర్గాలకు మద్దతుగా అదనంగా 7.5 బిలియన్ డాలర్ల ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రవేశపెడుతున్నట్లు కార్నే వెల్లడించారు. ఇప్పటికే సుంకాల అమలుకు వ్యతిరేకంగా సుమారు 25 బిలియన్ డాలర్ల మద్దతు అందించామని, ఇప్పుడు ఈ కొత్త చర్యలతో కెనడా ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తామని ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా తెలిపారు.

అమెరికా వాణిజ్య దాడికి కెనడా ప్రతీకారం- ఆ యూఎస్​ ఉత్పత్తులపై ఏకంగా 50 శాతం టారిఫ్

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