రష్యా చమురు కొనాలని భారత్తో సహా ప్రపంచ దేశాలను వేడుకొంటున్న అమెరికా : ఇరాన్
రష్యా చమురు కొనుగొలు చేయొచ్చు అని చెప్పిన అమెరికాపై ఇరాన్ విమర్శలు
Published : March 14, 2026 at 7:12 AM IST
Iran On Russia Crude Oil : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో ప్రపంచమంతా చమురు ధరలు పెరుగుతున్న వేళ రష్యాపై ఉన్న పలు ఆంక్షలను అమెరికా సడలించింది. భారత్తో సహా పలు దేశాలు రష్యా చమురును కొనుగోలు చేయొచ్చని వెల్లడించింది. దీనిపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. గతంలో రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు నిలిపివేయాలని భారత్పై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిన అమెరికానే ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలను క్రూడ్ ఆయిల్ కొనాలని కోరుతోందని అన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను ఆపాలని నెలల తరబడి భారత్పై అమెరికా ఒత్తిడి తీసుకువచ్చిందని అబ్బాస్ అరాగ్చీ అన్నారు. అయితే ఇరాన్తో రెండు వారాలుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధం తర్వాత అదే వైట్ హౌస్ ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలను రష్యా చమురు కొనాలని కోరుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్పై జరుగుతున్న యుద్ధానికి మద్దతు ఇస్తున్న యూరప్ దేశాలపై కూడా అరాగ్చీ విమర్శలు గుప్పించారు. ఇరాన్పై జరుగుతున్న చట్టవిరుద్ధమైన యుద్ధానికి మద్దతు ఇస్తే రష్యాకు వ్యతిరేకంగా అమెరికా తమకు సపోర్ట్ చేస్తుందని యూరప్ భావించిందని ఆయన అన్నారు. అయితే ఆ అంచనాలు తప్పాయని విమర్శించారు.
The U.S. spent months on bullying India into ending oil imports from Russia. After two weeks of war with Iran, White House is now begging the world—incl India—to buy Russian crude.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 13, 2026
Europe thought backing illegal war on Iran would win U.S. support against Russia.
Pathetic.