ఇమ్రాన్‌ ఖాన్​ మరణించారంటూ వార్తలు- ఆందోళన చేపట్టిన మద్దతుదారులు- ఇంతకీ ఆ న్యూస్​ నిజమేనా?

కుటుంబ సభ్యులు సైతం ఆయన్ని కలవడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని డిమాండ్‌

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 26, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Where Is Imran Khan : జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న పాకిస్థాన్‌ మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ను చూపించాలంటూ ఆయన మద్దతుదారులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. కుటుంబ సభ్యులు సైతం ఆయన్ని కలవడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం రాత్రి పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు కూడా చేపట్టినట్లు సోషల్‌ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించినవిగా చెబుతున్న ఫొటోలు, వీడియోలు కూడా వైరల్‌ అవుతున్నాయి. దీనంతటికీ కారణం ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ జైల్లో మృతిచెందారనే వార్తలు బయటకురావడంగా తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ వార్తలకు సంబంధించి ఇంతవరకు ఎలాంట ధ్రువీకరణా వెలువడలేదు.

కాగా, 2023 ఆగస్టు నుంచి అడియాలా జైలులో ఉన్నారు ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌. అయితే, ఆయన మృతి చెందినట్లు సోషల్‌ మీడియాలో ఒక్కసారిగా వార్తలు ప్రచారం అయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన వార్తను బలూచిస్థాన్‌ విదేశాంగ శాఖ తమ ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేసింది. పాక్‌ చీఫ్‌ ఆఫ్‌ ఆర్మీ స్టాఫ్‌ అసీమ్‌ మునీర్‌, నిఘా విభాగం ఐఎస్‌ఐ కలిసి ఆయన్ని హతమార్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయని అందులో రాసుకొచ్చింది. ఇంకా పలు మీడియా సంస్థలు కూడా దీనికి సంబంధించి వార్తలను ప్రచురించినట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పలువురు పోస్ట్‌ చేశారు. మరోవైపు ఆయన అనారోగ్యంతోనూ మరణించి ఉండొచ్చనే వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. కానీ, ఇప్పటి వరకు వీటిని ధ్రువీకరించేలా అధికారికంగా ఒక్క ఆధారమూ బయటకు రాలేదు.

ఈ వార్తల నేపథ్యంలో ఇమ్రాన్‌ ఖాన్ సోదరీమణులు మంగళవారం రాత్రి జైలు దగ్గరకు చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెంటనే తమ సోదరుణ్ని కలిసేందుకు అనుమతించాలని డిమాండ్‌ చేసినట్లు పలు మీడియా సంస్థలు చెప్పాయి. కానీ, పోలీసులు అందుకు అనుమతించలేదని, పైగా వారిపై తీవ్రంగా దాడి కూడా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. "ఇమ్రాన్ ఖాన్​ ఆరోగ్యంపై ఆందోళనల నేపథ్యంలో మేము శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తున్నాం. మేము రోడ్లను బ్లాక్ చేయలేదు. ప్రజా రవాణాకు అడ్డుపడడం లేదు. ఇంకా ఎలాంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు నిర్వహించట్లేదు. రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయట్లేదు. అయినా సరే మేము నిరసన చేపట్టే ప్రదేశంలో ఉద్దేశపూర్వకంగా లైట్లు ఆఫ్ చేసి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు." అని ఇమ్రాన్ ఖాన్ సోదరి నోరీన్​ నీయాజీ ఆరోపించారు. దీంతో ఇమ్రాన్‌ పార్టీ తెహ్రీక్‌ ఏ ఇన్సాఫ్‌ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. నిరసనలకు సంబంధించినవిగా పేర్కొంటూ పలు వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

