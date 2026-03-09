ETV Bharat / international

ఇరాన్​తో యుద్ధాన్ని సరైన సమయంలో ముగిస్తాం- ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

ఇరాన్ యుద్ధం ముగింపు నిర్ణయం పరస్పరంగా తీసుకుంటామని ట్రంప్ వ్యాఖ్య- నెతన్యాహూతో సమన్వయంతోనే తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం- కొత్త ఇరాన్ నాయకత్వంపై స్పందించేందుకు ట్రంప్ నిరాకరణ

Trump On Iran War : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న యుద్ధం ముగింపు గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న సైనిక చర్యలను ఎప్పుడు నిలిపివేయాలన్న నిర్ణయం సరైన సమయంలో తీసుకుంటానని ఆయన తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం పూర్తిగా తనదే అయినప్పటికీ, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూతో చర్చించి పరస్పర అవగాహనతో తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన టైమ్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ పత్రికకు ఇచ్చిన టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ గతంలో ఇజ్రాయెల్‌ను పూర్తిగా నాశనం చేయాలని ప్రయత్నించిందని ఆయన ఆరోపించారు. అలాంటి పరిస్థితిని అడ్డుకోవడానికి అమెరికా మరియు ఇజ్రాయెల్ కలిసి చర్యలు చేపట్టాయని చెప్పారు. "ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్‌ను మాత్రమే కాదు, ఆ ప్రాంతంలోని ఇతర దేశాలను కూడా నాశనం చేయాలని ప్రయత్నించింది. అయితే మేము కలిసి పనిచేసి ఆ ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొన్నాం" అని ట్రంప్ అన్నారు.

యుద్ధాన్ని నిలిపివేయాలనే నిర్ణయం పూర్తిగా అమెరికా చేతిలోనే ఉందా లేక ఇజ్రాయెల్ కూడా సమాన పాత్ర పోషిస్తుందా అన్న ప్రశ్నకు ట్రంప్ స్పందించారు. ఈ విషయంలో ఇరుదేశాల మధ్య సమన్వయం కొనసాగుతోందని తెలిపారు. "ఇది పరస్పర నిర్ణయం అవుతుంది. మేము తరచూ మాట్లాడుకుంటున్నాం. సరైన సమయంలో నేను నిర్ణయం తీసుకుంటాను. అయితే అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికా సైనిక చర్యలను నిలిపివేస్తే ఇజ్రాయెల్ ఒంటరిగా యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తుందా అనే ఊహాగానాలపై కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. అలాంటి పరిస్థితి రావాల్సిన అవసరం ఉండదని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాంటి పరిస్థితి అవసరం పడదని తాను భావిస్తున్నట్లు ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

