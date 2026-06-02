'నువ్వు అసలేం చేస్తున్నావ్?'- నెతన్యాహుపై ట్రంప్ ఫైర్!

లెబనాన్‌పై దాడుల అంశంపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధానికి ట్రంప్ ఫోన్- సైనిక చర్యలపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు

Published : June 2, 2026 at 7:05 AM IST

Trump Fire On Netanyahu : లెబనాన్​లో కొనసాగుతున్న సైనిక చర్యల విషయంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. దాడుల విషయంపై జరిగిన ఫోన్ సంభాషణలో ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు అమెరికా మీడియా కథనం వెల్లడించింది. 'నువ్వు అసలు ఏం చేస్తున్నావ్' అంటూ ఆయనపై ట్రంప్ గట్టిగా అరిచినట్లు పేర్కొంది. ఇజ్రాయెల్ చర్యల కారణంగానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమ దేశం పట్ల పెరిగిన వ్యతిరేకతకు నెతన్యాహు బాధ్యుడని ట్రంప్ పేర్కొన్నట్లు తెలిపింది. ఇరాన్‌తో అమెరికా దౌత్య చర్చలు కొనసాగుతున్న సమయంలో ఈ ఫోన్ సంభాషణ జరిగినట్లు సమాచారం. లెబనాన్‌పై దాడులు కొనసాగితే వాషింగ్టన్‌తో దౌత్య ప్రక్రియలకు అంతరాయం కలగవచ్చని ఇరాన్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ట్రంప్ నేరుగా నెతన్యాహుతో మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇజ్రాయెల్- హెజ్​బొల్లా మధ్య కాల్పుల విరమణ
ఇదిలా ఉండగా అమెరికా చొరవతో ఇజ్రాయెల్‌-హెజ్‌బొల్లా మధ్య సంధి కుదిరింది. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో ఫోన్‌లో తాను జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ చర్చల తర్వాత బీరుట్‌కు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం వెళ్లడం లేదని, ఇప్పటికే అక్కడికి బయలుదేరిన బలగాలను కూడా ఆ దేశం వెనక్కి రప్పించిందని స్పష్టంచేశారు. మధ్యవర్తుల ద్వారా తాము హెజ్​బొల్లాతో మాట్లాడామని, అన్ని రకాల దాడులను నిలిపివేయడానికి వారు కూడా అంగీకరించారని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఇకపై ఇరువర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకోబోవని హామీ ఇచ్చారు. ఇరాన్‌లో శాంతి పునరుద్ధరణకు ఇజ్రాయెల్‌-హెజ్​బొల్లా యుద్ధం పెద్ద అడ్డంకిగా మారిన వేళ ట్రంప్‌ ప్రకటన ఊరటనిస్తోంది.

ఇరాన్​తో వేగంగా చర్చలు
ఇటు ఇరాన్‌తో చర్చలు వేగంగా జరుగుతున్నాయంటూ ట్రంప్‌ మరో పోస్ట్‌చేశారు. రెండు దేశాల పరస్పర దాడులతో తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం సందిగ్ధంలో పడిన వేళ ట్రంప్‌ ప్రకటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయితే ఇరుదేశాలు ఒప్పందానికి ఎంత దగ్గరగా వచ్చాయనే దానిపై ఇంకా స్పష్టతరాలేదు. ఏ క్షణం ఏ దాడితో చర్చలు పూర్తిగా పక్కదారి పడతాయో అన్న ఆందోళన సర్వత్రా నెలకొంది.

హెజ్​బొల్లాకు నెతన్యాహు వార్నింగ్
మరోవైపు ట్రంప్ కాల్పుల విరమణ ప్రకటన చేసిన కొద్ది సేపటికే నెతన్యాహు తీవ్ర హెచ్చరికలు చేశారు. హెజ్‌బొల్లా దాడులను నిలిపివేయకపోతే బీరూట్‌లోని ఉగ్రవాద లక్ష్యాలపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో తమ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని పేర్కొన్నారు. దౌత్యపరమైన చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ భూభాగంలో జరుగుతున్న సైనిక చర్యలు ఆగవని నెతన్యాహు స్పష్టం చేశారు. దక్షిణ లెబనాన్‌లో ఇజ్రాయెల్‌ రక్షణ దళాల (ఐడీఎఫ్‌) ఆపరేషన్లు ముందుగా రూపొందించిన ప్రణాళిక ప్రకారమే కొనసాగుతాయని చెప్పారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. అలాగే ట్రంప్​తో ఫోన్​లో మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. ఈ పరిణామాలపై నెతన్యాహు కార్యాలయం స్పందిస్తూ, ఇజ్రాయెల్ వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదని తెలిపింది.

ట్రంప్‌ ప్రకటనకు ముందు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రభుత్వం బీరూట్‌ దక్షిణ ప్రాంతాలపై దాడులకు సిద్ధమైనట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. హెజ్‌బొల్లాపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు సైనిక చర్యలను మరింత తీవ్రతరం చేయాలని ఇజ్రాయెల్‌ భావించినట్లు సమాచారం. అయితే అమెరికా జోక్యంతో ఆ ప్రణాళికలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. శాంతి ప్రయత్నాలకు అవకాశం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో వాషింగ్టన్‌ ఇజ్రాయెల్‌ను కొంత వెనక్కి తగ్గించాలని కోరినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమలుపై అనుమానాలు మరింత పెరిగాయి. ఒకవైపు అమెరికా శాంతి ప్రయత్నాలను ప్రోత్సహిస్తుండగా, మరోవైపు ఇజ్రాయెల్‌ తన భద్రతా ఆందోళనలను ముందుకు తెస్తోంది.

