రష్యాపై ఒత్తిడి పెంచుతున్న ఇరాన్ నిరసనలు- ఇలాంటప్పుడు ప్రపంచం నిద్రపోకూడదు: జెలెన్స్కీ
ఇరాన్లో జరుగుతున్న భారీ నిరసనలు తిరుగుబాటు స్థాయికి చేరుకున్నాయని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్యాఖ్య- ఇరాన్ పరిణామాలు రష్యాపై ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతాయన్న జెలెన్స్కీ- మార్పుకు ఇది కీలక సమయమని, ప్రపంచ దేశాలు స్పందించాలన్న పిలుపు
Zelenskyy On Iran Protests : ఇరాన్లో కొనసాగుతున్న భారీ నిరసనలు తిరుగుబాటు స్థాయికి చేరుకున్నాయని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పరిణామాలు రష్యాపై ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతున్నాయంటూ ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్లో జరుగుతున్న పరిణామాలకు అంతర్జాతీయ రాజకీయాలపై విస్తృత ప్రభావం ఉంటుందని జెలెన్స్కీ తెలిపారు.
సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో చేసిన పోస్టులో జెలెన్స్కీ మాట్లాడుతూ, "ఇప్పుడు ఇరాన్లో జరుగుతున్నది సాధారణ నిరసనలు కాదు. ఇవి పూర్తిస్థాయి తిరుగుబాటు. ఇది రష్యాకు ఇకపై పరిస్థితులు సులభంగా ఉండవని స్పష్టంగా చెబుతోంది. ఈ భూమిపై ఉన్న ప్రతి మంచి మనిషి కూడా, ఉక్రెయిన్కు మాత్రమే కాకుండా ఇతర దేశాలకు ఎన్నో కష్టాలు తెచ్చిన ఈ పాలన నుంచి ఇరాన్ ప్రజలు విముక్తి పొందాలని కోరుకుంటున్నారు" అని అన్నారు.
What is happening in Iran now – large-scale protests, effectively an uprising – is a clear sign that things won’t get easier for Russia.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2026
And every decent person on this planet truly wants the people of Iran to finally free themselves from the current regime that has brought so…
ప్రపంచం స్పందించాల్సిన కీలక క్షణం: జెలెన్స్కీ
ఇరాన్లో చోటుచేసుకుంటున్న ఈ పరిణామాల పట్ల అంతర్జాతీయ సమాజం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని జెలెన్స్కీ పిలుపునిచ్చారు. "మార్పు సాధ్యమయ్యే ఈ కీలక సమయంలో ప్రపంచం నిద్రపోకూడదు. ప్రతి దేశం, ప్రతి నాయకుడు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు ముందుకు వచ్చి ఇరాన్ను ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చిన బాధ్యులను తొలగించేందుకు ప్రజలకు సహకరించాలి. అన్నీ మారవచ్చు" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ఇరాన్లో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలపై మెక్రాన్ ఆగ్రహం
ఇరాన్లో నిరసనకారులపై ప్రభుత్వ బలప్రయోగాన్ని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయెల్ మెక్రాన్ తీవ్రంగా ఖండించారు. "హక్కుల కోసం ధైర్యంగా పోరాడుతున్న ఇరాన్ మహిళలు, పురుషులపై నిర్దాక్షిణ్యంగా జరుగుతున్న ప్రభుత్వ హింసను నేను ఖండిస్తున్నాను. మౌలిక స్వేచ్ఛలకు గౌరవం చూపడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనుసరించాల్సిన విలువ. ఆ స్వేచ్ఛల కోసం పోరాడుతున్న వారి పక్కనే మేము నిలుస్తాం" అని మెక్రాన్ ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు.
I condemn the state violence that indiscriminately targets Iranian women and men who courageously demand respect for their rights.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 12, 2026
Respect for fundamental freedoms is a universal requirement, and we stand alongside those who defend them.
యూరోపియన్ కౌన్సిల్ హెచ్చరిక
యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా కూడా ఇరాన్ పాలకులపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఇరాన్ ప్రభుత్వం తమ ప్రజలపై కొనసాగిస్తున్న హింసాత్మక అణచివేతను వెంటనే ఆపాలి. మౌలిక హక్కులు, గౌరవం, స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడుతున్న ధైర్యవంతులైన ఇరాన్ ప్రజలతో మేం నిలుస్తున్నాం" అని ఆయన తెలిపారు.
దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు
ఇరాన్లోని అనేక ప్రావిన్సుల్లో భారీ ఎత్తున నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. అజర్బైజాన్ ప్రావిన్స్తో పాటు మధ్య ప్రాంతంలోని ఆరాక్ నగరంలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చారు. జెండాలు పట్టుకొని నినాదాలు చేస్తూ ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా జరిగిన ప్రతినిరసనలు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిపించాయి.
The Iranian regime must stop the violent repression of its own people.— António Costa (@eucopresident) January 12, 2026
We stand with the brave Iranians demanding basic rights, dignity, and freedom.
ఆర్థిక సంక్షోభమే ప్రధాన కారణం
ఇరాన్లో పెరిగిపోయిన ద్రవ్యోల్బణం, రోజురోజుకీ క్షీణిస్తున్న ఆర్థిక పరిస్థితి, నిరుద్యోగం, పాలనా వైఫల్యాలపై ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలోనే గత కొన్ని రోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంటోంది. అల్లర్లలో ఇప్పటివరకు కనీసం 643 మంది మృతి చెందగా, 10,681 మందికిపైగా అరెస్టై జైళ్లకు తరలించారు.. ఈ సంఖ్యలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని హక్కుల సంస్థలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
ఇరాన్తో వ్యాపారం చేస్తే 25% టారిఫ్: ట్రంప్
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్తో వ్యాపారం కొనసాగించే దేశాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరాన్తో వ్యాపారం చేసే ఏ దేశమైనా, అమెరికాతో చేసే అన్ని వ్యాపార లావాదేవీలపై 25 శాతం టారిఫ్ విధిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. ట్రూత్ సోషల్లో చేసిన పోస్టులో ట్రంప్, "ఇది వెంటనే అమల్లోకి వస్తుంది. ఇరాన్తో వ్యాపారం చేసే ప్రతి దేశం, అమెరికాతో చేసే ప్రతి వ్యాపారంపై 25 శాతం సుంకం చెల్లించాల్సిందే. ఈ ఆదేశం తుది నిర్ణయం, తిరస్కరించలేనిది" అని స్పష్టం చేశారు.
