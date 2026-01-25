WHO నుంచి నిష్క్రమణపై అమెరికా చెప్పినవన్నీ అబద్ధాలే : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ
అమెరికా చేసిన ప్రకటనలో వాస్తవికత లేదు- ఈ పరిణామం అమెరికాకు, ప్రపంచ దేశాలకు సురక్షితమైంది కాదు- భవిష్యత్తులో మళ్లీ డబ్ల్యూహెచ్ఓలో అమెరికా చేరుతుంది- డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనోమ్
Published : January 25, 2026 at 4:00 PM IST
US WITHDRAWAL FROM WHO : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నుంచి అమెరికా నిష్క్రమణపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనోమ్ ఘెబ్రెయెసుస్ కీలక ప్రకటన చేశారు. తమ సంస్థ నుంచి వైదొలగడానికి దారితీసిన కారణాలపై అమెరికా చేసిన ప్రకటనలో వాస్తవికత లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మొత్తం మీద ఈ పరిణామం అమెరికాకు, ప్రపంచ దేశాలకు సురక్షితమైంది కాదన్నారు. భవిష్యత్తులో మళ్లీ డబ్ల్యూహెచ్ఓలో అమెరికా చేరి క్రియాశీల పాత్రను పోషిస్తుందనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఎక్స్ వేదికగా టెడ్రోస్ అధనోమ్ ఓ ట్వీట్ చేశారు. అమెరికా సర్కారు ప్రకటనపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ అధికారిక స్పందనతో కూడిన నోటిఫికేషన్ను కూడా ఈ పోస్ట్లో ఆయన జతపరిచారు.
కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తిపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ సకాలంలో తమకు సమాచారాన్ని అందించలేదని గత గురువారం అమెరికా ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. ఈ జాప్యం వల్ల అమెరికాలో ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని పేర్కొంది. పలు అమెరికా శత్రుదేశాల ప్రభావానికిలోనై డబ్ల్యూహెచ్ఓ పనిచేస్తోందని అగ్రరాజ్యం తెలిపింది. ఈ మేరకు జనవరి 22న అమెరికా ఆరోగ్య మంత్రి కెనడీ జూనియర్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశారు. తాజాగా దీనికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
As a founding member of @WHO, the United States of America has contributed significantly to many of WHO’s greatest achievements, including the eradication of smallpox. WHO has always engaged with the US, and all Member States, with full respect for their sovereignty.… pic.twitter.com/5Zvik5TVo6— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 24, 2026
మా ఆరోగ్య మిషన్లు ఇకపైనా కొనసాగుతాయి!
"డబ్ల్యూహెచ్ఓ వ్యవస్థాపక దేశాల్లో అమెరికా ఒకటి. సంస్థలో ఉన్నన్ని నాళ్లు అమెరికా ఏటా భారీగా నిధులను సమకూర్చింది. సంస్థ సాధించిన ఎన్నో ఘన విజయాల్లో అమెరికా కీలక పాత్ర పోషించింది. ప్రత్యేకించి ప్రపంచ దేశాల్లో మశూచి (స్మాల్ పాక్స్) నిర్మూలనలో అమెరికాకు ముఖ్య పాత్ర ఉంది. డబ్ల్యూహెచ్ఓ అన్ని ప్రపంచ దేశాల సార్వభౌమత్వాన్ని గౌరవిస్తుంది. మేం ఇప్పటిదాకా అత్యుత్తమ సమగ్రతతో పనిచేశాం. ఇకపై కూడా ప్రపంచ దేశాలతో కలిసి ముందుకు సాగుతాం. కీలకమైన ఆరోగ్య మిషన్లను అమలు చేస్తాం. అత్యుత్తమ ఆరోగ్య ప్రమాణాలను పొందే ప్రాథమిక హక్కు ప్రపంచ ప్రజలకు ఉందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ సంస్థాగత రాజ్యాంగం చెబుతోంది. దీన్ని ప్రపంచ దేశాల్లో అమలు చేయించే దిశగా ఇకపైనా సేవలు అందిస్తాం" అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనోమ్ తెలిపారు.
కరోనాపై మేం సకాలంలోనే స్పందించాం!
"ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థలో ఉండగా మశూచి, పోలియో, హెచ్ఐవీ, ఎబోలా, ఇన్ఫ్లూయెంజా, ట్యుబర్ క్యులొసిస్, మలేేరియా వ్యాధుల కట్టడిలో అమెరికా చాలా సహాయ సహకారాలను అందించింది. ఆహార భద్రత, యాంటీ మైక్రోబయల్ రెజిస్టన్స్, ట్రాపికల్ వ్యాధులపైనా అమెరికా సహకారంతో మేం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పనిచేశాం. కానీ కొవిడ్-19 మహమ్మారి కట్టడిలో డబ్ల్యూహెచ్ఓ విఫలమైందని, ఈ కారణంతోనే సంస్థ నుంచి వైదొలిగామని అమెరికా చేసిన ప్రకటన అవాస్తవం. మేం కరోనా మహమ్మారిపై సకాలంలోనే స్పందించాం. ఆనాడు కీలకమైన సమాచారాన్ని వెంటనే ప్రపంచ దేశాలకు చేరవేశాం. కరోనా వ్యాప్తిపై సమాచారాన్ని మేం దాచామని అమెరికా ఆరోపించడం సరికాదు. కొవిడ్-19 ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలు, వైరస్ వ్యాపిస్తున్న తీరు, కేసులు పెరుగుతున్న తీరు వంటి వివరాలన్నీ డబ్ల్యూహెచ్ఓలో సభ్యత్వం కలిగిన అన్ని దేశాలకు అందించాం. మేం ఇచ్చిందంతా సరైన సమాచారమే" అని డబ్ల్యూహెచ్ఓ అధికారిక నోటిఫికేషన్లో ప్రస్తావించారు.
సూచనలివ్వడమే మా పని- అమలు బాధ్యత దేశాలదే!
"కరోనా వైరస్ వ్యాపిస్తున్న వేళ మాస్కులు పెట్టుకోమని, వ్యాక్సిన్లు వేయించుకోమని, కనీస భౌతిక దూరం పాటించమని మేం ప్రపంచ దేశాలకు సిఫారసులు చేశాం. కానీ ఏ దశలోనూ ఈ సూచనలను నిర్బంధంగా పాటించాలని ప్రపంచ దేశాలకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ నిర్దేశించలేదు. ఎందుకంటే మా సిఫారసులు, సూచనలపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఆయా దేశాల సార్వభౌమ ప్రభుత్వాలపై ఉంటుంది. తమ ప్రజల ఆరోగ్య భద్రత కోసం ఆయా దేశాలే తుది నిర్ణయాల్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మేం కేవలం సూచనలను ఇవ్వడానికి, వ్యాధుల వ్యాప్తి తీవ్రతపై అంతర్జాతీయ అప్డేట్స్ను అందించడానికి పరిమితం అవుతాం" అని అధికారిక నోటిఫికేషన్లో డబ్ల్యూహెచ్ఓ పేర్కొంది.
అమెరికాలోని 10 రాష్ట్రాల్లో ట్రంప్ 'ఎమర్జెన్సీ' ప్రకటన- 14వేలకు పైగా విమానాల రద్దు
'WHO నుంచి మేం నిష్క్రమించాం'- కరోనాకు లింక్ పెడుతూ అమెరికా కీలక ప్రకటన